Безумные причёски, над которыми постарался брат Эдварда руки-ножницы

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Парикмахеры - очень важные люди в наших жизнях. Ведь они могут сделать из нас как красавчиков, так и настоящих чучел. Герои этой подборки явно выбрали не того мастера - и уже пожалели об этом.
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Хотя о чём это я! Автор и копипаста явно из полиции стрижек и сами обладают идеальными волосами и прическами!
Но прославились отсутствием мозга.