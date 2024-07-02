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Безумные причёски, над которыми постарался брат Эдварда руки-ножницы

Безумные причёски, над которыми постарался брат Эдварда руки-ножницы

Автор:
02 июля 2024 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   парикмахер   прическа   смешная прическа   смешно   фото   
2059
16

Парикмахеры - очень важные люди в наших жизнях. Ведь они могут сделать из нас как красавчиков, так и настоящих чучел. Герои этой подборки явно выбрали не того мастера - и уже пожалели об этом.

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Метки: забавно   идиоты   парикмахер   прическа   смешная прическа   смешно   фото   
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6  комментариев
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Этого никто не переплюнет.
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Доктор Джонс 48 минут назад
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Доктор Час назад
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
А что если случайно допустить, что людям нравится и плевать на мнение окружающих? Вот просто как гипотеза.
Хотя о чём это я! Автор и копипаста явно из полиции стрижек и сами обладают идеальными волосами и прическами!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1778 постов (1731 в горячем)

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