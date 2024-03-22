Первый микрофильм, на который было оформлено авторское право

Фред Отт был одним из ассистентов Эдисона и имел склонность к громкому впечатляющему чиханию. Когда Эдисон экспериментировал со своей новой машиной, он нанял Отта, чтобы тот выступил перед объективом.

Как писали в статье 1908 года, сначала он протестовал, но был вынужден уступить. И с помощью каких-то средств, известных только ему самому (с большой долей вероятности это была щепотка нюхательного табака), смог пройти через все гримасы настоящего качественного чихания, пока камера щёлкала со скоростью пятьдесят снимков в секунду.