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Первый микрофильм, на который было оформлено авторское право

Первый микрофильм, на который было оформлено авторское право

Автор:
22 марта 2024 10:28
Сообщество : Кино
Метки: Томас Эдисон   Фред Отт   авторское право   защита   кадр   кино   съёмка   фильм   чих   чихание   
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Люди любят запечатлевать важные для себя и близких моменты жизни. И не очень важные, а просто снимают видео ради смеха или на память.

Между тем как первым фильмом, защищённым авторским правом, была примерно такая ничего особенно не значащая ерундовина. А именно – пятисекундный кадр чихания. Немой фильм 1894 года, снятый режиссёром Уильямом К. Л. Диксоном, был создан с помощью кинетоскопа Томаса Эдисона и назывался просто «Чихание Фреда Отта».

Фред Отт был одним из ассистентов Эдисона и имел склонность к громкому впечатляющему чиханию. Когда Эдисон экспериментировал со своей новой машиной, он нанял Отта, чтобы тот выступил перед объективом.

Как писали в статье 1908 года, сначала он протестовал, но был вынужден уступить. И с помощью каких-то средств, известных только ему самому (с большой долей вероятности это была щепотка нюхательного табака), смог пройти через все гримасы настоящего качественного чихания, пока камера щёлкала со скоростью пятьдесят снимков в секунду.

До 1912 года в законах об авторском праве не было положений о фильмах, поэтому Эдисон и другие предоставляли снимки с указанием каждого кадра.

Отт также снялся в фильмах «Фред Отт держит птицу» (тоже 1894 год) и «Поцелуй» (1900 год). Оба фильма демонстрировали именно то, что следует из их названий.

В 2015 году Библиотека Конгресса США выбрала фильм «Чихание» Фреда Отта для включения в Национальный реестр фильмов, наряду с такими картинами как «Охотники за привидениями», «Побег из Шоушенка» и «Топ Ган».

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Метки: Томас Эдисон   Фред Отт   авторское право   защита   кадр   кино   съёмка   фильм   чих   чихание   
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