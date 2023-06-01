10 фильмов и сериалов, которые полюбились аудитории настолько, что стали источниками мемов

Предлагаю посмотреть несколько популярных кино-мемов, которые, скорее всего, встречал даже тот, кто почти не смотрит кино.
Мем — это удивительное явление интернет-пространства. Большому количеству людей понравилась картинка, и вот они уже используют её, чтобы выразить свои эмоции или отношение к чему-либо. Становятся мемами и моменты из фильмов и сериалов, и иногда мы можем всюду встречать завирусившееся изображение, но даже не подозревать, из какой картины взят кадр.
Мэттью Макконахи разводит руками в «Настоящем детективе»
Мем с персонажем Растином Коулом, где он с отстранённым выражением лица разводит руками, хорошо иллюстрирует все те ситуации, где вам просто нечего сказать, и вы можете только развести руками.
«Ну да, ну да. Пошёл я на…» из «Настоящего детектива»
Мем используется в тех случаях, когда на вас или на ваше мнение не обращают должного внимания и вам просто ничего не остаётся сказать, кроме: «Ну да, ну да. Пошел я на…».
Райан Гослинг и голограмма в фильме «Бегущий по лезвию 2049»
Любопытно, что кинокритики не особо обратили внимание на эту сцену фильма, но её по-настоящему оценили пользователи интернета. Сцена быстро стала мемом и этаким воплощением одиночества и высшей точки отчаяния, которое так и хочется иронично примерить на себя.
Молчание Дикаприо из «Острова проклятых»
Этот мем — воплощение тех ситуаций, когда на неудобный (но безобидный вопрос) у вас совершенно нет желания отвечать и остаётся только корчить выражение лица, как у Дикаприо на кадре выше. Кстати, как дела на работе?
Щурящийся Дикаприо из «Начала»
И снова Леонардо Дикапио. Кадр говорит сам за себя. Если вам прислали этот кадр, вам не доверяют и подозревают, что вы что-то недоговариваете.
Плачущий Мэттью Макконахи из «Интерстеллара»
Кадр с плачущим Мэтью Макконахи взят из очень печального момента. Этот мем выражает грусть, страдания и упущенные возможности. Но иногда его почему-то используют, чтобы выразить ностальгию.
Момент из «Сияния»
Момент из «Сияния» с Джеком Торренсом, охотящимся за своей испуганной супругой, это буквально воплощение всех тех ситуаций, когда вас преследует кто-то или что-то, и вас это неимоверно достало. Достало настолько, что хочется закричать в ужасе. Это могут быть настойчивые консультанты в магазинах, которые вечно хотят помочь. Надоевший мем в интернете, который всплывает снова и снова…
Указывающий Дикаприо из «Однажды в… Голливуде»
Похоже, что Леонардо Дикаприо — это самый мемообразующий актёр. В фильме персонаж Рик Далтон смотрит сериал, где ему по сюжету довелось сняться, и внезапно он указывает на телевизор и говорит, что сейчас покажут момент с ним. Мем используется, когда вы узнаёте что-то знакомое при просмотре чего-либо. Например, в новостях мелькает название родного маленького города.
Удивлённый Джоуи из сериала «Друзья»
Выражение лица говорит само за себя. Через кадр чувствуется внезапное осознание чего-то неприятного.
«Своего рода учёный» из «Человека-паука»
Этот мем мелькает в сочетании с репликой персонажа «Знаете, я и сам своего рода учёный». Используется в качестве шутки о собственных невысоких способностях в чём-либо.
Бонус: Патрик Бэйтман из «Американского психопата»
Пожалуй, единственный, кто способен потягаться с Леонардо Дикаприо в кинематографичной меметичности — это Кристиан Бэйл в роли Патрика Бейтмана из фильма «Американский психопат». Интернет оценил кадр с улыбающимся и замахивающимся топором Бэйлом практически сразу после выхода фильма. Но даже сейчас в 2023 году карикатурно нарциссичный Патрик Бейтман очаровывает зрителей и вызывает у аудитории желание брать всё больше кадров из фильма и пускать их на мемы.
Источник:
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