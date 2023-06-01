10 фильмов и сериалов, которые полюбились аудитории настолько, что стали источниками мемов

Момент из «Сияния» с Джеком Торренсом, охотящимся за своей испуганной супругой, это буквально воплощение всех тех ситуаций, когда вас преследует кто-то или что-то, и вас это неимоверно достало. Достало настолько, что хочется закричать в ужасе. Это могут быть настойчивые консультанты в магазинах, которые вечно хотят помочь. Надоевший мем в интернете, который всплывает снова и снова…

Указывающий Дикаприо из «Однажды в… Голливуде»