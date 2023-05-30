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15 отличных фильмов, лучшая сцена в которых — самая последняя

15 отличных фильмов, лучшая сцена в которых — самая последняя

Автор:
30 мая 2023 08:37
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кадр   кино   лучшая сцена   съемка   фильм   фото   
1632
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Уйти на пике удавалось далеко не всем даже общепризнанно гениальным фильмам. Оставить зрителей один на один с испытываемым ими катарсисом, заставив их смотреть в одну точку, когда на экране уже идут титры — задача наисложнейшая.

Но кое-где всё самое сладенькое оставлено на самый конец. Или даже самый-самый конец.

Будьте осторожны, здесь много спойлеров!


Ещё по одной (2021)

×
×

Он всё-таки станцевал.


Мстители: Война бесконечности (2018)

Танос действительно уничтожил половину вселенной.


Матрица (1999)

Теперь Нео ещё и умеет летать (к тому же под крутую музыку).


Пила: Игра на выживание (2004)

Конструктор всё это время был в этой комнате.


Первобытный страх (1996)


Аарона никогда не было, адвокат.


Прибытие (2016)

Так это был не флешбэк?


Бешеные псы (1992)


Я полицейский, прости меня


Вторжение похитителей тел (1978)

Остался ли в городе хоть один настоящий человек?


Одержимость (2014)

Ради такого соло можно и позабыть все прошлые обиды.


Семь (1995)


Козырные тузы (2006)

Агент Ричард Месснер добровольно уходит из ФБР.


Изгой-один: Звёздные войны. Истории (три финальные сцены, 2016)

Самопожертвование повстанцев/появление Дарта Вейдера/появление принцессы Леи.


Касабланка (1942)


Луи, думаю, что это начало прекрасной дружбы


Подозрительные лица (1995)

Кайзер Созе всё это время был прямо перед носом.


Шоу Трумана (1998)

И на случай, если я вас больше не увижу — добрый день, добрый вечер и доброй ночи!

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Метки: актеры   кадр   кино   лучшая сцена   съемка   фильм   фото   
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Aleksandr Полчаса назад
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47k
Прискорбный Скиталец 3 минуты назад
Не совсем понял посыл поста. Для себя интерпретировал как эпичный финал.
Для меня оказался всего один фильм (1 фото), после которого у меня был ступор от финала сюжета.
Ну и были просто мощные (2 фото).
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