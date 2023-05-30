15 отличных фильмов, лучшая сцена в которых — самая последняя

Уйти на пике удавалось далеко не всем даже общепризнанно гениальным фильмам. Оставить зрителей один на один с испытываемым ими катарсисом, заставив их смотреть в одну точку, когда на экране уже идут титры — задача наисложнейшая.
Но кое-где всё самое сладенькое оставлено на самый конец. Или даже самый-самый конец.
Будьте осторожны, здесь много спойлеров!
Ещё по одной (2021)
Он всё-таки станцевал.
Мстители: Война бесконечности (2018)
Танос действительно уничтожил половину вселенной.
Матрица (1999)
Теперь Нео ещё и умеет летать (к тому же под крутую музыку).
Пила: Игра на выживание (2004)
Конструктор всё это время был в этой комнате.
Первобытный страх (1996)
Аарона никогда не было, адвокат.
Прибытие (2016)
Так это был не флешбэк?
Бешеные псы (1992)
Я полицейский, прости меня
Вторжение похитителей тел (1978)
Остался ли в городе хоть один настоящий человек?
Одержимость (2014)
Ради такого соло можно и позабыть все прошлые обиды.
Семь (1995)
Козырные тузы (2006)
Агент Ричард Месснер добровольно уходит из ФБР.
Изгой-один: Звёздные войны. Истории (три финальные сцены, 2016)
Самопожертвование повстанцев/появление Дарта Вейдера/появление принцессы Леи.
Касабланка (1942)
Луи, думаю, что это начало прекрасной дружбы
Подозрительные лица (1995)
Кайзер Созе всё это время был прямо перед носом.
Шоу Трумана (1998)
И на случай, если я вас больше не увижу — добрый день, добрый вечер и доброй ночи!
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Для меня оказался всего один фильм (1 фото), после которого у меня был ступор от финала сюжета.
Ну и были просто мощные (2 фото).