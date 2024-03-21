11 актёров, которые заменят своих коллег и сыграют известных персонажей в будущих фильмах

Как пишут СМИ, именно этому 33-летнему актёру было сделано официальное предложение о подписании контракта на роль агента 007 в следующих фильмах франшизы. Согласится ли сам Аарон ещё неизвестно, но, скорее всего, перед нами лицо нового Джеймса Бонда.

До него эту роль с 2006 по 2021 играл Дэниел Крейг, поучаствовав в 5 фильмах бондианы.