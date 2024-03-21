11 актёров, которые заменят своих коллег и сыграют известных персонажей в будущих фильмах

Давайте посмотрим, кто из актёров займёт место своих наиболее ярких предшественников, сыграв некоторых из так называемых «перерабатываемых» персонажей.
Поколения актёров сменяются, а истории и герои остаются всё те же. Не все, конечно, но ремейков и перезапусков в наше время пруд пруди. С другой стороны, а куда мы без нового Джеймса Бонда или Шерлока Холмса? В предыдущие десятилетия их кто-то играл, пусть и в наше время их истории продолжаются — зрители точно придут.
Как пишут СМИ, именно этому 33-летнему актёру было сделано официальное предложение о подписании контракта на роль агента 007 в следующих фильмах франшизы. Согласится ли сам Аарон ещё неизвестно, но, скорее всего, перед нами лицо нового Джеймса Бонда.
До него эту роль с 2006 по 2021 играл Дэниел Крейг, поучаствовав в 5 фильмах бондианы.
Ремейк фильма 1994 года и перезапуск одноимённой франшизы уже обзавёлся трейлером, где можно со всех сторон рассмотреть Билла Скарсгарда в новой роли. Пока публика (судя по реакции в соцсетях) не особо довольна проектом, но надо дождаться премьеры.
До Билла персонажа Эрика Дрейвена (так зовут Ворона) сыграл Брэндон Ли. Роль Брэндона и сам фильм стали культовыми и абсолютно затмили собой три неудачных продолжения, которые выходили с 1996 по 2005 год.
Поклонники Скарсгарда, не расходимся.
В декабре этого года выйдет готический ужастик «Носферату» — ремейк легендарного немого фильма ужасов 1922 года «Носферату, симфония ужаса». Как можно заметить, Билл Скарсгард очень любит роли, для которых его как следует покрывают гримом.
В оригинальном фильме роль графа Орлока (по сути, это граф Дракула) сыграл Макс Шрек.
Всё та же пара фильмов. По сюжету Томас Хуттер — агент по недвижимости графа Орлока.
В оригинале эту роль играл Густав фон Вангенхайм.
И вновь две версии «Носферату». Именно в Эллен, жену Томаса, влюбляется граф-вампир.
В оригинале её роль сыграла Грета Шрёдер.
А точнее, молодая Фуриоса. Сыграет в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», который является приквелом «Безумного Макса: Дороги ярости», где героиню сыграла Шарлиз Терон.
Сыграет героя в фильме «Мортал Комбат 2», который выйдет в 2024 году.
До него Джонни Кейдж больше всего запомнился зрителям в фильме «Смертельная битва» (1995), где его сыграл Линден Эшби.
Главного босса во вселенной «Mortal Kombat» сыграет огромный британский бодибилдер Мартин Форд, у которого уже есть опыт в кино (в частности, он снялся в фильме «Форсаж 9»).
До него Шао Кан появлялся в фильме «Смертельная битва 2: Истребление» (1997) в исполнении Брайана Томпсона.
Певица, у которой за спиной уже несколько ролей в кино и сериалах, сыграет добрую волшебницу юга в фильме «Злая: Часть первая» (выйдет в 2024 году). Это экранизация мюзикла, события которого происходят параллельно с сюжетами легендарного фильма «Волшебник страны Оз» (1939) и романа «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Баума.
До Арианы в «Волшебнике страны Оз» 1939 года Глинду сыграла Билли Берк.
До него в фильме 1939 года эту роль сыграл Фрэнк Морган.
А точнее, повзрослевший Луций. В продолжении фильма «Гладиатор», который выйдет в конце 2024 года, он станет главным героем. В первой части 2000 года молодого Луция, племянника Коммода в исполнении Хоакина Феникса, сыграл Спенсер Трит Кларк.
Можете ли вы представить его на месте легендарного Лесли Нильсена в ремейке «Голого пистолета»? Сложно! А ведь именно это ждёт нас в 2025 году.
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