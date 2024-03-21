Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из виду

В 1987 году на экраны вышел фантастический боевик “Хищник” режиссёра Джона Мактирнана, снятый по сценарию братьев Томас. В центре сюжета – закалённые в боях коммандос и охотник-одиночка, намеренно прибывший на Землю с другой планеты, чтобы “поживиться всласть”.
Предлагаю вашему вниманию подборку интересных деталей и закулисных фактов, которые многие зрители упустили из виду при знакомстве с фильмом “Хищник”. Приятного чтения!
Когда в начале фильма герои держат курс в джунгли Центральной Америки, вертолёт трещит по швам от играющей вовсю песни Long Tail Sally в исполнении Литла Ричарда. По прибытии в зону высадки бойцы спускаются вниз по тросам.
Джон Мактирнан думал снять эту сцену иначе, но бюджет не позволил.
По задумке режиссёра, самолёт (не вертолёт), в котором находились отважные мужчины, оказывался под обстрелом вражеских истребителей. Пилот пытался уйти от преследования, но Алан “Датч” Шеффер прикладывал к его голове пистолет и требовал, чтобы тот чётко следовал инструкциям. Далее коммандос хватались за парашюты и по одному покидали летательный аппарат (вместе с пилотом).
У Сонни Лэндэма, сыгравшего Билли Сола, был настолько взрывной характер, что студийные боссы даже наняли для него телохранителя. Бугай следовал за актёром по пятам и следил за тем, чтобы Сонни ни с кем не подрался на съёмочной площадке.
Как сказал Джон Мактирнан в интервью после выхода фильма: “Двухметровый гигант постоянно находился рядом с Лэндэмом, пока шли съёмки. Сонни ни на минуту нельзя было оставить без присмотра, поскольку он мог ввязаться в неприятности на пустом месте”.
Джесси Вентура и Ричард Чавес являются ветеранами Вьетнамской войны.
Джесси Вентура (Джеймс Джордж Янош), исполнитель роли сержанта Блэйна Купера, во время войны во Вьетнаме служил в ВМС США.
После увольнения из армии надолго связал свою жизнь с рестлингом. Выступал в WWF и как рестлер, и как комментатор, попутно снимаясь в фильмах.
“Хищник” – дебют Вентуры в кино. Роль Блэйна, кстати, он получил благодаря Арнольду Шварценеггеру, который замолвил за него словечко перед Джоном Мактирнаном.
В 2004 году был включён в Зал славы WWE.
Джесси Вентура известен также как политический деятель. С 1991 по 1995 год занимал должность мэра Бруклин-Парка. Впоследствии стал губернатором Миннесоты (4 января 1999 – 6 января 2003).
Ричард Чавес, сыгравший Хорхе “Пончо” Рамиреса, служил во Вьетнаме в составе 196-й пехотной бригады (1970 -1973).
Вернувшись домой, Ричард всерьёз задумался об актёрской карьере. Кинодебютом Чавеса стал фильм “Огонь на горе” (1981).
Однако прославили его “Хищник” и телесериал “Война миров”.
Однажды, когда Джесси Вентура готовился к предстоящим съёмкам, костюмер ему сказал, что объём его бицепса больше, чем у Арнольда Шварценеггера.
Вентура, недолго думая, предложил Арни сравнить бицепсы, и Шварценеггер согласился. Мужчины заключили пари. Победителю доставалась бутылка шампанского.
По иронии, Арнольд оказался победителем. Выяснилось, что он заранее договорился с костюмером, чтобы тот помог ему разыграть Вентуру.
Билл Дьюк сыграл сержанта Мака Эллиота. По сюжету, когда Мак нервничал, он начинал бриться.
Ощущая присутствие Хищника неподалёку, он даже сломал о щёку бритвенный станок. Идея со станком принадлежала Дьюку.
Специально для этой сцены изготовили бутафорскую вещицу, которая при вдавливании в щёку оставляла “кровавый” след на коже.
Чтобы соответствовать своим экранным героям, актёры прошли курс интенсивной подготовки под руководством Гэри Голдмана, военного консультанта.
При встрече с Гэри Джон Мактирнан сказал ему следующее: “Эти парни выглядят как балерины. Сделайте из них суровых бойцов”.
И Голдман взялся за физподготовку коммандос. Мужчинам пришлось:
- пройти более тридцати километров по мексиканским джунглям;
- побегать в горах;
- поработать как с собственным весом, так и с отягощениями.
Ричард Чавес позже поделился в интервью одной забавной историей: “Как-то я прилёг отдохнуть посреди тренировки прямо на землю. А когда поднялся, не смог сдержать эмоций – меня облепили сотни муравьёв. В ужасе я бросился бежать куда глаза глядят, срывая с себя одежду”.
По завершении съёмок Джесси Вентура так прокомментировал совместный тренинг с коллегами: “На войну бы я с ними точно не отправился. Но вынужден признать: на съёмочной площадке мы дали жару по полной программе!”.
Коммандос действительно дали жару. Помните сцену, когда бойцы во главе с Датчем (Голландцем) штурмовали повстанческий лагерь в джунглях?
Съёмочной группе потребовалось две недели, чтобы построить декорации и подготовить “плацдарм” для взрывов.
Рубить деревья кинематографисты не стали, поскольку двумя годами ранее джунгли и так изрядно пострадали во время пожара. А вот пни в чёрный цвет покрасили.
Предполагалось, что в съёмках примут участие триста мексиканских статистов, однако сотни в итоге оказалось более чем достаточно.
Как бы то ни было, каждый из статистов получил денежное вознаграждение.
Вы удивитесь, но сцену с разгромом лагеря повстанцев снимал вовсе не Джон Мактирнан. Её снял Крэйг Р. Бэксли, режиссёр вспомогательной группы.
Когда Мактирнан увидел результат работы Бэксли, особой радости не испытал. По его словам, слишком уж всё получилось наигранно.
Тем не менее, продюсер Джоэл Сильвер остался под впечатлением после просмотра, поэтому настоял на том, чтобы сцену в обязательном порядке включили в фильм.
“Вам не скрыться от меня”
Источник:
Выслеживая теплокровную добычу (в частности – людей из отряда Датча), инопланетный охотник ориентировался в пространстве благодаря “змеиному” (инфракрасному) зрению.
Для имитации такого зрения использовался тепловизор, поскольку инфракрасная плёнка не регистрировала температуру человеческих тел.
Прежде чем Джону Мактирнану предложили присоединиться к проекту, режиссёром “Хищника” планировал стать Джеф Мёрфи по прозвищу “новозеландский Спилберг”.
Самые известные фильмы Мёрфи: “Молодые стрелки 2” (1990), “Корпорация “Бессмертие” (1992), “В осаде 2: Тёмная территория” (1995).
Увы, но в силу “творческих разногласий” с продюсерами и Арнольдом Шварценеггером Джеф Мёрфи вскоре покинул проект.
Джон Дэвис предложил коллегам рассмотреть кандидатуру Джона Мактирнана, который к тому моменту заявил о себе как режиссёр фильма “Бродяги” (1986). К слову, сценарий к “Бродягам” тоже написал Мактирнан.
Арнольду Шварценеггеру и Джоэлу Сильверу очень понравился этот триллер.
Исход вы знаете.
На “Хищника” существенное влияние оказали такие киношедевры, как “Чужой” (1979), “Чужие” (1986) и “Нечто” (1982).
Джон Мактирнан поначалу предполагал, что фильм получится в духе истории о Кинг-Конге.
“Группа парней отправляется исследовать таинственный остров в надежде найти чудовище, о котором слагают легенды. На беду, монстр оказывается куда опаснее и крупнее, чем думали герои. Им приходится спасаться бегством, хотя все пути отрезаны…” (отрывок из интервью).
Джон Мактирнан, опасаясь подхватить какую-нибудь заразу, питался только теми продуктами, которые привёз с собой. Это касалось и воды.
Соблюдая вынужденную диету, режиссёр к концу съёмок похудел аж на одиннадцать килограммов.
К сожалению, его коллеги были менее предусмотрительны, за что и поплатились здоровьем. Когда система очистки воды в отеле вышла из строя, многие актёры слегли с расстройством желудка.
Не избежал злой участи и Арнольд Шварценеггер. Едва ли дело не дошло до госпитализации.
25 апреля 1986 года съёмки фильма были временно приостановлены. У Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер намечалась свадьба.
Джоэл Сильвер арендовал для Арни частный самолёт, чтобы тот с максимальным комфортом добрался до места проведения свадебного мероприятия.
26 апреля Арнольд и Мария поженились. Их “медовый месяц” продлился всего три дня.
Съёмки “Хищника” возобновились 12 мая.
Пока коммандос на экране сражались с инопланетным существом, съёмочная группа вела борьбу с вполне себе реальной угрозой – змеями, пиявками и бесчисленными насекомыми.
Фильм снимали на холмистой местности, что, по словам Арнольда Шварценеггера, доставляло немалые неудобства всему творческому коллективу.
Климатические условия также оставляли желать лучшего: изнуряющий зной с наступлением ночи сменялся заморозками. Чтобы хоть немного согреться, кинематографисты использовали специальные лампы.
Арнольд, в свою очередь, пил “охотничий глинтвейн”: микс из чая, мёда, шнапса и красного вина.
Во время съёмок финальной битвы с Хищником вымазанный грязью (в реале – гончарной глиной) Шварценеггер налегал на “глинтвейн” в три раза чаще обычного.
“Никогда не вступайте в схватку с пришельцем, будучи датым”, - иронизировал он позже в интервью.
Ни для кого не секрет, что Арнольд Шварценеггер знает толк в сигарах.
Видя, как счастливый Арни затягивается ароматным дымом, Карл Уэзерс решил не отставать от коллеги.
“Незаметно для себя я пристрастился к курению табака. Как-то раз Арнольд предложил мне покурить вместе с ним, и я не смог отказать. Когда же съёмки фильма подошли к концу, Шварценеггер с гордостью вручил мне коробку шикарных кубинских сигар…” (из воспоминаний Карла Уэзерса).
Жан-Клод Ван Дамм был первым, кому предложили сыграть роль инопланетного охотника. Идея заключалась в том, чтобы актёр, благодаря своим боевым навыкам, действовал подобно ниндзя.
Забавно, но Ван Дамм пробыл всего два дня на съёмочной площадке. Существует несколько версий, почему он покинул проект. Вот некоторые из них:
1. Жан-Клод постоянно жаловался. В условиях и без того напряжённой обстановки причитания Ван Дамма были совсем не к месту, поэтому “универсального солдата” быстренько уволили. Арнольд Шварценеггер даже прозвал его в шутку “неутомимым жалобщиком”.
2. Ван Дамм якобы не переносил жару. Из интервью с участием Билла Дьюка: “Жан-Клод был вынужден носить костюм пришельца, полностью закрывающий тело, в сорокаградусный зной. Он дважды терял сознание от обезвоживания. Джоэл Сильвер позже поставил ему условие: “Или ты приспосабливаешься к местному температурному режиму, или мы с тобой расстаёмся”. Ван Дамм вскоре снова потерял сознание, и его уволили”.
3. Ван Дамму не нравилась “голова” пришельца (она действительно была стрёмной). Когда актёра одевали в костюм инопланетянина, он не сдержался и разбил её об пол. Причинённый киноделам ущерб составил двадцать тысяч долларов. Ругаться с Жан-Клодом никто не стал, а вот контракт с ним всё-таки расторгли.
4. Ван Дамм хотел сделать из Хищника кикбоксёра. Когда Джоэл Хайнек, супервайзер по спецэффектам, попросил Жан-Клода поумерить свой пыл, тот ответил: “Именно так я вижу пришельца-убийцу”. Джоэл, придя в бешенство, процедил сквозь зубы: “Убирайся отсюда”. Товарищ Ван Дамм и здесь не растерялся. С лёгким бельгийским акцентом он прошептал: “Поселуй мою солупу”. Поговаривают, сия фраза попала в фильм “Красная жара” как раз после того случая.
5. Со слов Джона Дэвиса: “Мы пришли к выводу, что Хищник не может быть ростом 178 сантиметров”.
Впрочем, одна сцена, которую успели снять с Жан-Клодом, в фильм всё-таки вошла. Помните момент, когда Мак замечает едва видимого пришельца рядом с трупом Блэйна?
Следом за Ван Даммом на роль Хищника пригласили Кевина Питера Холла.
Холл идеально вписывался в образ инопланетного убийцы, потому что:
1. У него был высокий рост (220 сантиметров);
2. Ранее он уже играл в фильмах всяких монстров.
Интересный факт: в том же 1987 году на экраны вышла замечательная семейная комедия “Гарри и Хендерсоны”, где Кевин Питер Холл сыграл доброго великана – снежного человека Гарри.
Что касается “Хищника”, то Холлу, как и следовало ожидать, пришлось нелегко на съёмках. Вес костюма составлял девяносто килограммов. Двигался актёр с большим трудом (не без поддержки со стороны).
Жара изрядно изматывала. Но это ещё полбеды.
В маске Хищника ничего не было видно!
Кевин Питер Холл заранее оценивал окружающую обстановку, чтобы потом двигаться “вслепую”.
В финале фильма он также сыграл одного из пилотов вертолёта.
Пусть Блэйн Купер в исполнении Джесси Вентуры и пал смертью храбрых, он успел первым из команды опробовать миниган - самое крутое оружие в фильме.
Многоствольный пулемёт поначалу отсутствовал в сценарии. Чтобы его задействовать в “Хищнике”, техникам пришлось потрудиться на славу.
Поскольку миниган работал от аккумулятора, через штанину актёра пропустили кабель питания. Также во время съёмок использовали специальную подпорку, чтобы Вентуру не опрокинуло отдачей.
Скорострельность пулемёта была значительно снижена – с шести тысяч до тысячи двухсот пятидесяти выстрелов в минуту. В противном случае на плёнке бы не отобразилось вращение стволов.
Когда ажиотаж, вызванный премьерой фильма “Рокки 4” (1985), несколько поутих, по Голливуду распространилась шутка о том, что “Рокки Бальбоа на Земле уже достиг величия”. Мол, ему осталось подраться с пришельцем из кинокартины Стивена Спилберга “Инопланетянин”, и тогда он “обретёт вселенскую популярность”.
По мнению многих людей, Джим и Джон Томас, сценаристы “Хищника”, при написании сценария взяли за основу шутку про Рокки. Однако это заблуждение.
Работать над сценарием братья начали ещё в 1983 году. Вдохновением для них послужил фантастический хоррор “Предостережение” (1980).
Прежде чем студийные боссы из 20th Century Fox утвердили сценарий будущего фильма, братья Томас исписали не один черновик.
Сценарий получил название “Охотник”. Правда, вскоре его изменили на “Хищник”, поскольку с 1984 года в США вовсю крутили по ТВ сериал “Охотник”.
В оригинальной версии сценария вместо одного инопланетного убийцы выступала целая команда пришельцев.
Поскольку у братьев Томас не было никаких связей в Голливуде, им ничего не оставалось, кроме как пробраться на киностудию 20th Century Fox и не оставить свой сценарий под дверью кабинета одного из руководителей.
Братьям несказанно повезло: сценарий попал в руки Джону Дэвису.
Продюсеру настолько понравилось чтиво, что он не смог не поделиться им с Лоуренсом Гордоном и Джоэлом Сильвером.
Сильвер, в свою очередь, отправил сценарий Арнольду Шварценеггеру. Ознакомившись с текстом, Арнольд согласился принять участие в съёмках.
С этой минуты карьера братьев Томас устремилась ввысь.
Сценарист “Смертельного оружия”, Шейн Блэк, тоже заинтересовался проектом. Решив испытать себя на актёрском поприще, он попросил Джоэла Сильвера закрепить за ним небольшую роль.
Сильвер пошёл Блэку навстречу, но с условием, что Шейн, если потребуется, поможет внести коррективы в сценарий по ходу съёмочного процесса. Блэка такой расклад устроил.
Шейн Блэк сыграл в “Хищнике” Рика Хоукинса, юмориста из команды Датча.
Со слов Блэка, его услуги как сценариста толком не потребовались. Максимум, чем он посодействовал на этапе съёмок – придумал пару-тройку похабных шуточек для своего персонажа.
“Какой эпичный саундтрек!”
Источник:
Джоэл Сильвер хотел, чтобы музыку к “Хищнику” написал Майкл Кэймен, с которым они вместе работали над “Смертельным оружием”. Увы, но композитор тогда был увлечён другим проектом – “Приключениями няни”.
Джон Мактирнан порекомендовал Джоэлу Сильверу пообщаться с Аланом Сильвестри, чьи саундтреки идеально дополнили такие фильмы, как “Роман с камнем” (1984), “Полёт навигатора” (1986) и “Назад в будущее” (1985). На том и порешили.
Алан Сильвестри не подкачал.
Ранние черновики сценария предполагали создание скрытного, похожего на ниндзя существа, которое могло бы перемещаться по деревьям.
Чтобы воплотить задумку в реальность, киноделы обратились за помощью к Ричарду Эдланду и его команде из Boss Film Studios.
Прошло некоторое время. Джон Мактирнан снял все сцены без участия инопланетного охотника, и уже порядком нервничал из-за того, что костюм пришельца до сих пор отсутствует на съёмочной площадке.
Когда, наконец, огромный деревянный ящик с заветным содержимым добрался до кинематографистов, никто из них и представить не мог, ЧТО ИМЕННО окажется внутри.
Из воспоминаний Мактирнана: “Мы взяли ломы и вскрыли ящик. Это было так волнительно. Но, когда мы вытащили из ящика НЕЧТО, сразу переглянулись между собой в недоумении. С каменным лицом я произнёс: “Похоже, у нас проблемы…”.
Арнольд Шварценеггер вспоминал о том инциденте со смехом: “Телом пришелец напоминал ящерицу, а головой – зубастую утку! Ха-ха!”.
Воротилы из 20th Century Fox согласились с тем, что костюм инопланетного монстра не соответствует заявленным требованиям. Они приостановили работу над фильмом, чтобы у команды Ричарда Эдланда была возможность переделать пришельца.
Джоэл Сильвер, сомневаясь в том, что ребята из Boss Film Studios справятся с поставленной задачей, предложил коллегам из Fox нанять других людей. Те согласились.
На помощь Сильверу и всему творческому коллективу пришёл Стэнли Уинстон, мастер визуальных и технических спецэффектов.
В своём деле Стэн был лучшим. Для фильма “Терминатор” (1984) он спроектировал эндоскелет Т-800, а за работу над “Чужими” (1986) и вовсе получил “Оскар”.
Гонорар Стэнли Уинстона за содействие в съёмках “Хищника” составил полтора миллиона долларов. Инопланетный охотник Стэна получился по-настоящему зловещим.
Направляясь на встречу с представителями киностудии 20th Century Fox, Стэнли Уинстон встретил в самолёте Джеймса Кэмерона.
Уинстон поделился с другом своими идеями касательно дизайна Хищника, на что Кэмерон ответил: “Знаешь, монстр с мандибулами – моя давняя мечта. Думаю, настало время её осуществить”.
Чтобы инопланетный охотник по ту сторону экрана перемещался в режиме невидимости, использовался ярко-красный костюм. За счёт резкого контраста с зелёным цветом тропических лесов и голубым небом (с помощью хромакея) создавалась иллюзия “пустого места”.
Затем снова снимали дубль. На этот раз - без участия актёров. Джунгли из второго дубля “заполняли” контур пришельца.
Чтобы монстр в режиме невидимки “переливался”, в том дубле, где не было актёров, задействовали более широкую линзу.
Голова Хищника была оснащена девятью сервоприводами, которые отвечали за мимику инопланетного убийцы. Кевин Питер Холл приводил мандибулы в движение при помощи рта.
Зелёная кровь злодея – результат смешивания люминесцирующего вещества из светящихся палочек и мази.
Хищника озвучил Питер Каллен, вдохновившись забавными звуками, которые издают крабы.
Источник:
- Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"
- Занятные факты про фильм "Коммандо"
- 25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2
- 16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"
- 25 фактов о советских фильмах 60-х годов