Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из виду

Когда в начале фильма герои держат курс в джунгли Центральной Америки, вертолёт трещит по швам от играющей вовсю песни Long Tail Sally в исполнении Литла Ричарда. По прибытии в зону высадки бойцы спускаются вниз по тросам.

Джон Мактирнан думал снять эту сцену иначе, но бюджет не позволил.

По задумке режиссёра, самолёт (не вертолёт), в котором находились отважные мужчины, оказывался под обстрелом вражеских истребителей. Пилот пытался уйти от преследования, но Алан “Датч” Шеффер прикладывал к его голове пистолет и требовал, чтобы тот чётко следовал инструкциям. Далее коммандос хватались за парашюты и по одному покидали летательный аппарат (вместе с пилотом).