Грабитель спрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полицейских в Екатеринбурге

Сбежать, конечно, не получилось. Он сломал себе ноги.
Подозреваемый в разбое и сутенёрстве сиганул с третьего этажа в попытке скрыться от группы захвата в Екатеринбурге. Десантирование закончилось печально. Мало того, что преступник не знал об обычной практике правоохранителей, которые при подобных мероприятиях обязательно дежурят под окнами, так ещё и сломал себе ноги.
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Отмечается, что силовики пришли задерживать некоего 27-летнего тренера MMA Александра по кличке Клёпа. Он подозревается в серии разбойных нападений, в том числе на нетрезвых посетителей баров. Преступник провоцировал конфликт, избивал их и отнимал телефоны, банковские карты, деньги.
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Помимо этого, на Клёпу написала заявление местная девушка, которая обвинила его в склонении к проституции.
"20-летняя девушка познакомилась с Александром в соцсетях. Их отношения носили дружеский характер. Александр неоднократно намекал ей о работе в сфере интимных услуг. Сначала девушка отказывалась, но потом согласилась. Александр сделал несколько фото и видео интимного характера для ее анкеты.
Девушка отработала несколько смен, но затем решила прекратить данную деятельность, но тогда он начал ей угрожать", — рассказали в екатеринбургском главке МВД.
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Отмечается, что задержанный частично признал вину. В частности, он заявил, что во время конфликта ударил в ногу ножом одного своего оппонента. Известно, что ранее Александр был неоднократно судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов.
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