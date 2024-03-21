Грабитель спрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полицейских в Екатеринбурге

Помимо этого, на Клёпу написала заявление местная девушка, которая обвинила его в склонении к проституции.

"20-летняя девушка познакомилась с Александром в соцсетях. Их отношения носили дружеский характер. Александр неоднократно намекал ей о работе в сфере интимных услуг. Сначала девушка отказывалась, но потом согласилась. Александр сделал несколько фото и видео интимного характера для ее анкеты.





Девушка отработала несколько смен, но затем решила прекратить данную деятельность, но тогда он начал ей угрожать", — рассказали в екатеринбургском главке МВД.