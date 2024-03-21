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Грабитель спрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полицейских в Екатеринбурге

Грабитель спрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полицейских в Екатеринбурге

Автор:
21 марта 2024 13:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бегство   екатеринбург   задержание   полиция   сутенёр   
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Сбежать, конечно, не получилось. Он сломал себе ноги.

Подозреваемый в разбое и сутенёрстве сиганул с третьего этажа в попытке скрыться от группы захвата в Екатеринбурге. Десантирование закончилось печально. Мало того, что преступник не знал об обычной практике правоохранителей, которые при подобных мероприятиях обязательно дежурят под окнами, так ещё и сломал себе ноги.

Отмечается, что силовики пришли задерживать некоего 27-летнего тренера MMA Александра по кличке Клёпа. Он подозревается в серии разбойных нападений, в том числе на нетрезвых посетителей баров. Преступник провоцировал конфликт, избивал их и отнимал телефоны, банковские карты, деньги.

Помимо этого, на Клёпу написала заявление местная девушка, которая обвинила его в склонении к проституции.


"20-летняя девушка познакомилась с Александром в соцсетях. Их отношения носили дружеский характер. Александр неоднократно намекал ей о работе в сфере интимных услуг. Сначала девушка отказывалась, но потом согласилась. Александр сделал несколько фото и видео интимного характера для ее анкеты.


Девушка отработала несколько смен, но затем решила прекратить данную деятельность, но тогда он начал ей угрожать", — рассказали в екатеринбургском главке МВД.

Отмечается, что задержанный частично признал вину. В частности, он заявил, что во время конфликта ударил в ногу ножом одного своего оппонента. Известно, что ранее Александр был неоднократно судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов.

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Метки: Видео   бегство   екатеринбург   задержание   полиция   сутенёр   
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9  комментариев
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11k
Михаил Полчаса назад
надо все эти ММА закрывать. Напоминает качалки из 90х. Там только всякие братки терлись
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6k
Мотыль ВС 3 минуты назад
Этого типА не перевоспитать, ему только "пыжика" давать.
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13k
geminisf 13 минут назад
Вот Клёпа. А из окна выпрыгнула какая-то мразота.
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36k
Teodor 24 минуты назад
Блин, просто самородок какой-то! И что, не судимый еще..? Да быть этого не может - явный же дебил из тех, что в угнанной машине ночует. Пара ходок, хотя бы по малолетке, наверняка за плечами...
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Dima 38 минут назад
да у него глаза обдолбыша
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42k
Сергей Час назад
Всех кого эта Клёпа обучала, тоже на карандаш и проверять!
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Burzum
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