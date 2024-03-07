Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию

Москва не престаёт удивлять.
Сегодня днём жители Сиреневого бульвара в районе столичного Измайлово пожаловались на накаченную, неадекватную и голую девушку, которая, соблазняя дворников и пугая прохожих, гоняла по району в чёрной простыне.
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Полицейские нашли девушку в одном из подъездов многоэтажки. Вымотавшись во время наркотического шоу на улице, она вырубилась на лестничной площадке. Стражи порядка доставили её в медучреждение, выяснили её место проживания и провели осмотр квартиры, где обнаружили много интересного.
В частности, множество химических склянок, которые обычно используют в изготовлении наркотических веществ. Собственно, не нужно обладать намётанным глазом полицейского, чтобы с первого взгляда понять, что в захламлённой квартире занимались чем-то нехорошим.
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Осмотрев квартиру полицейские нашли 4 килограмм прекурсоров, тетради 2 тетради с записями химических формул, а также 2 пакетика с марихуаной общим весом около 50 граммов. Через некоторое время девушка пришла в себя и призналась, что занималась сбытом наркотиков. Теперь, как не сложно догадаться, незадачливую спортсменку-наркоманку ждёт длительный тюремный срок.
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Но народу больше по душе алкоголь, ну, или подобная шмыга для некоторых индивидов.
А это точно девушка?
Никогда не думал, что буду заострять на этом внимание.
Один начальник решил бороться с пьянством. Прилюдно объявил, значится, что сам он бросил раз и навсегда. И что, раз не пьет он, то теперь не пьет никто, трезвость отныне - норма жизни, или мало не покажется никому и все такое... Ну, народ, побрыкался, конечно, но в целом согласился. Прошел год. Все, вроде, хорошо. Но у начальника приключился юбилей. По-трезвому отпраздновали, но осталось у начальника чувство какой-то незавершенности. Ладно, думает, домой приду, откопаю старую заначку и одну рюмашечку бахну. Пришел, налил. Думает, нет, увидят в окно или еще как. Надо куда-то заныкаться. В спальню, вот. А, все равно окна и там есть. А, вот, под одеяло залезу, и сразу спать лягу, так точно никто не запалит. Ну, пулей в душ, залез под одеяло, выпил.... Просыпается на следующее утро, приходит на работу, все лыбу давят на все 32 зуба и шушукаются. Он к заму:
- А чего они все так на меня смотрят? - спрашивает.
- Ну, так ты же вчера пил!
- Как? Как они узнали? Я же дома, под одеялом?!
- Ну... да. Дома, под одеялом. Так ты потом в этом одеяле все бары нашего города и обошел!
Самогонщик с утра наварил бутыль. Заныкал за занавеску. "Надо проверить, менты не заметят?" Вошёл, типа - мент, в комнату:
- Самогон гоните?
- Нет, что вы?!?
- А что это за занавесой?
- Вода...
- Налейте попробуем...
"Нет, тут найдут. Уберу под кровать"
- Гоните?
- Нет, что вы?!?
- А что под краватью? Дайте попробовать!
... и так целый день. Под вечер приходят менты - хозяин в умат.
- Фу, как от вас несет! Самого есть?
- Откуда?!? Ваши сегодня целый день ходили - весь выпили...
- здравствуйте, милиция! самогон гоните?
- нет
- а что в шкафу?
- да это сок
- а ну-ка дайте попробовать.
налил стакан, выпил. нет, думает, так точно найдут. поставил банку под кровать. выходит за дверь, звонит, открывает.
- здравствуйте, милиция! самогон гоните?
- нет
- а что под кроватью?
- да это сок
- а ну-ка дайте попробовать.
налил стакан, выпил. нет, тоже найдут. поставил под раковину. выходит, звонит, заходит.
- милиция, самогон гоните?
- нет
- а под раковиной что?
- да это сок
- а ну-ка дайте попробовать.
налил, выпил. захмелел. банка на столе открытая, в руке стакан, глаза в пол. звонок в дверь. открывает:
- кто там?
- милиция, самогон гоните?
- нет
- а что это на столе?
- да это сок
- а ну-ка дайте попробовать
- да вы оьуели! уже полбанки выпили!
Я летучая мышь.."
-Напьёшься-будешь.