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Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию

Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию

Автор:
07 марта 2024 20:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бодибилдерша   задержание   нарколаборатория   полиция   
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Москва не престаёт удивлять.

Сегодня днём жители Сиреневого бульвара в районе столичного Измайлово пожаловались на накаченную, неадекватную и голую девушку, которая, соблазняя дворников и пугая прохожих, гоняла по району в чёрной простыне.

Полицейские нашли девушку в одном из подъездов многоэтажки. Вымотавшись во время наркотического шоу на улице, она вырубилась на лестничной площадке. Стражи порядка доставили её в медучреждение, выяснили её место проживания и провели осмотр квартиры, где обнаружили много интересного.


В частности, множество химических склянок, которые обычно используют в изготовлении наркотических веществ. Собственно, не нужно обладать намётанным глазом полицейского, чтобы с первого взгляда понять, что в захламлённой квартире занимались чем-то нехорошим.

Осмотрев квартиру полицейские нашли 4 килограмм прекурсоров, тетради 2 тетради с записями химических формул, а также 2 пакетика с марихуаной общим весом около 50 граммов. Через некоторое время девушка пришла в себя и призналась, что занималась сбытом наркотиков. Теперь, как не сложно догадаться, незадачливую спортсменку-наркоманку ждёт длительный тюремный срок.

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Метки: Видео   Москва   бодибилдерша   задержание   нарколаборатория   полиция   
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28  комментариев
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FlakoBoy 2 часа назад
А это точно девушка? Почему-то это существо больше на тухлого транса смахивает.
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496
danieldewitte 21 минуту назад
Жаль только что в России совершенно отсутствует культура потребления марихуаны в медицинских целях. Я очень хорошо понимаю мотивацию джоинки, но ведь существуют медицинские сорта, а это целый мир разнообразия, что можно приготовить самому для собственного здоровья.
Но народу больше по душе алкоголь, ну, или подобная шмыга для некоторых индивидов.
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496
danieldewitte Полчаса назад
Ужас, летящий в ноччи

А это точно девушка?
Никогда не думал, что буду заострять на этом внимание.
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42
cimus 43 минуты назад
Жалко повязали, веселая баба.
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14k
Григорий Бабкин 44 минуты назад
В чёрной простыне.

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4k
yuriysand 45 минут назад
В тюрьме качалка хорошая.
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305
CyraxMotorsport 51 минуту назад
Да пацан какой то...
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55k
Опиум для народа 55 минут назад
Не надо наркобарыг сажать и тратить на них деньги. Напичкать их всем, что у них нашли и пусть подыхают от передоза.
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36k
БамбарбияКиргуду 59 минут назад
Бэтмен на минималках.Надо было маску ещё напялить.
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8k
evenSeven Час назад
Что-то вспомнился старый анекдот:
Один начальник решил бороться с пьянством. Прилюдно объявил, значится, что сам он бросил раз и навсегда. И что, раз не пьет он, то теперь не пьет никто, трезвость отныне - норма жизни, или мало не покажется никому и все такое... Ну, народ, побрыкался, конечно, но в целом согласился. Прошел год. Все, вроде, хорошо. Но у начальника приключился юбилей. По-трезвому отпраздновали, но осталось у начальника чувство какой-то незавершенности. Ладно, думает, домой приду, откопаю старую заначку и одну рюмашечку бахну. Пришел, налил. Думает, нет, увидят в окно или еще как. Надо куда-то заныкаться. В спальню, вот. А, все равно окна и там есть. А, вот, под одеяло залезу, и сразу спать лягу, так точно никто не запалит. Ну, пулей в душ, залез под одеяло, выпил.... Просыпается на следующее утро, приходит на работу, все лыбу давят на все 32 зуба и шушукаются. Он к заму:
- А чего они все так на меня смотрят? - спрашивает.
- Ну, так ты же вчера пил!
- Как? Как они узнали? Я же дома, под одеялом?!
- Ну... да. Дома, под одеялом. Так ты потом в этом одеяле все бары нашего города и обошел!
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4k
Feathery Час назад
Отлични...ца? ...к? по химии...
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2k
Igor Grishaev Час назад
"Я чёрная моль,
Я летучая мышь.."
-Напьёшься-будешь.
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6k
Трям Час назад
Ссылка www.youtube.com
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983
Дед Мазай Час назад
Самореализовалась
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4k
AlekZzz 2 часа назад
Ужас, летящий на крыльях ночи ..
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140k
parallax 2 часа назад
Мало того, что природа наказала, так оно ещё само себя уродует.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Лет 10 как минимум, ну ничего на зоне будет всех строить.
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5k
Tuskub 2 часа назад
Фу, бля..Это же не женщина 100%
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