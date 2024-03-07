Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию

Полицейские нашли девушку в одном из подъездов многоэтажки. Вымотавшись во время наркотического шоу на улице, она вырубилась на лестничной площадке. Стражи порядка доставили её в медучреждение, выяснили её место проживания и провели осмотр квартиры, где обнаружили много интересного.





В частности, множество химических склянок, которые обычно используют в изготовлении наркотических веществ. Собственно, не нужно обладать намётанным глазом полицейского, чтобы с первого взгляда понять, что в захламлённой квартире занимались чем-то нехорошим.