В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки

Уроженцы Азербайджана повадились "обносить" частные дачные дома в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах Ленобласти. Не брезговали иностранные специалисты и хозпостройками - там тоже можно было чем-нибудь поживиться. Объекты для добычи выбирались случайным образом - главное, чтобы туда можно было без проблем попасть.

В домах разбивали стёкла окон или отжимали оконные рамы, взламывали дверные замки или даже повреждали дверные петли и просто снимали дверь с петель. Брали то, что потом можно было сдать в комиссионку или на пункты металлоприёмки: строительную технику, инструменты, садовый инвентарь, провода и т.п. Выручку делили между участниками поровну.

Однако рано или поздно любая подобная история заканчивается. 6 февраля банду задержали на автодороге "Мины – Новинка", когда довольные добычей иностранцы возвращались на двух автомобилях, набитых награбленным добром.



