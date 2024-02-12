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В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки

В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки

Автор:
12 февраля 2024 13:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленинградская область   выстрел   грабежи   грабители   дачные дома   задержание   комиссионный магазин техники   полиция   этническая ОПГ   
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Одного абу-бандита при задержании пришлось даже успокаивать выстрелом в ногу.

Уроженцы Азербайджана повадились "обносить" частные дачные дома в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах Ленобласти. Не брезговали иностранные специалисты и хозпостройками - там тоже можно было чем-нибудь поживиться. Объекты для добычи выбирались случайным образом - главное, чтобы туда можно было без проблем попасть.


В домах разбивали стёкла окон или отжимали оконные рамы, взламывали дверные замки или даже повреждали дверные петли и просто снимали дверь с петель. Брали то, что потом можно было сдать в комиссионку или на пункты металлоприёмки: строительную технику, инструменты, садовый инвентарь, провода и т.п. Выручку делили между участниками поровну.


Однако рано или поздно любая подобная история заканчивается. 6 февраля банду задержали на автодороге "Мины – Новинка", когда довольные добычей иностранцы возвращались на двух автомобилях, набитых награбленным добром.


Попадать в руки полиции грабители не хотели и врассыпную бросились кто куда. Всех задержали, а одного, скрывшегося в лесу, пришлось останавливать выстрелом в ногу. При задержании бандит размахивал ножом и был очень недоволен.



Награбленное из того, что нашли в машинах при задержании, вернули законным хозяевам. Также правоохранители произвели выемку в одном из комиссионных магазинов, куда бандиты сплавляли добычу. Выяснилось, что среди сданного товара находятся две электродрели и веткоизмельчитель, которые преступники украли ранее. Это имущество также возращено законным владельцам.


Как сообщают в официальном канале МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следствие установило причастность этногруппировки к 19 похожим эпизодам. Общий ущерб от деятельности грабителей составил 657 800 руб.




Фигуранты уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ будут дожидаться суда под стражей. Трое из них не имеют гражданства РФ, а один несколькими годами ранее получил паспорт РФ и зарегистрирован в Саратовской области.

Источник:

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Метки: Видео   Ленинградская область   выстрел   грабежи   грабители   дачные дома   задержание   комиссионный магазин техники   полиция   этническая ОПГ   
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31  комментарий
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58k
Мойша Час назад
На зону, и по максимуму... Размахивающему ножом - нападение на представителя органов правопорядка плюсом еще лет шесть.
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62k
Андрей Полминуты назад
Ребят, ну что за неграмотность? Они воры, воришки, не грабители.
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20k
Robin Hood 5 минут назад
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51k
Элек Мек 6 минут назад
Жаль не в голову.
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20k
Robin Hood 9 минут назад
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30k
Aqueronte 15 минут назад
Зачем в ногу, остановить всех выстрелом в голову, при попытке к бегству.
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67
Vitaly 15 минут назад
Когда уже кастрацию введут?!
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17k
Kucher 17 минут назад
И опять азеры-оглы. Может пора уже на эту маразоту повнимательней обратить внимание правоохранителей. Вообще на всех и каждого азера.
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5
An 18 минут назад
Зато директор института РАН ратует бороться за мигрантов
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124
Roi.ru 19 минут назад
МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬСВОЙ ГОЛОС ЗА ИНИЦИАТИВЫ ПО МИГРАНТАМ !
НА САЙТЕ Roi(ТОЧКА)ru - В ПОИСКЕ НАЖНО НАБРАТЬ "МИГРА"

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ПОТРАТЬТЕ 15 МИНУТ РАДИ БУДУЩЕГО СВОЕЙ СТРАНЫ И ДЕТЕЙ!
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1k
Олег Квирулянт 23 минуты назад
Въехавшие в Росси по квотам для высококлассных специалистов (70% от общего допустимого завоза рабсилы)?
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5k
SmartCat101 Полчаса назад
и снова овцеёбы бараеят
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348
Посейдон Полчаса назад
Развели поголовье гиен и не сокращают, да ещё и не пугают их так, чтобы неповадно было на людей бросаться.
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849
Андрей Граф Полчаса назад
надо было там их всех как крыс трусливых кончить и все!!!
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Судя по новостям каждое второе преступление в стране совершают азеры.
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541
kost Полчаса назад
Наконец то лица говнюков не прячут. Может еще что то всплывет.
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Жаль промахнулись, стреляли в голову ведь, да?
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4k
grigorenko vladislav 37 минут назад
Это всё мелочи! Рфик неуиноуат!Вы лучше вот послушайте, чо там умные
большие начальнички щитают: "Марина Храмова, директор Института демографических исследований РАН, в интервью РБК высказала мнение о необходимости для России начать привлечение трудовых мигрантов"

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6k
magic32 43 минуты назад
"Одного абу-бандита при задержании пришлось даже успокаивать выстрелом в ногу." - лучше бы выстрелом в голову
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7k
Alex 51 минуту назад
Мерзкие рожи...
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Alex 53 минуты назад
В голову надо было стрелять.
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