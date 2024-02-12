В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки

Одного абу-бандита при задержании пришлось даже успокаивать выстрелом в ногу.
Уроженцы Азербайджана повадились "обносить" частные дачные дома в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах Ленобласти. Не брезговали иностранные специалисты и хозпостройками - там тоже можно было чем-нибудь поживиться. Объекты для добычи выбирались случайным образом - главное, чтобы туда можно было без проблем попасть.
В домах разбивали стёкла окон или отжимали оконные рамы, взламывали дверные замки или даже повреждали дверные петли и просто снимали дверь с петель. Брали то, что потом можно было сдать в комиссионку или на пункты металлоприёмки: строительную технику, инструменты, садовый инвентарь, провода и т.п. Выручку делили между участниками поровну.
Однако рано или поздно любая подобная история заканчивается. 6 февраля банду задержали на автодороге "Мины – Новинка", когда довольные добычей иностранцы возвращались на двух автомобилях, набитых награбленным добром.
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Попадать в руки полиции грабители не хотели и врассыпную бросились кто куда. Всех задержали, а одного, скрывшегося в лесу, пришлось останавливать выстрелом в ногу. При задержании бандит размахивал ножом и был очень недоволен.
Награбленное из того, что нашли в машинах при задержании, вернули законным хозяевам. Также правоохранители произвели выемку в одном из комиссионных магазинов, куда бандиты сплавляли добычу. Выяснилось, что среди сданного товара находятся две электродрели и веткоизмельчитель, которые преступники украли ранее. Это имущество также возращено законным владельцам.
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Как сообщают в официальном канале МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следствие установило причастность этногруппировки к 19 похожим эпизодам. Общий ущерб от деятельности грабителей составил 657 800 руб.
Фигуранты уголовного дела по части 4 статьи 158 УК РФ будут дожидаться суда под стражей. Трое из них не имеют гражданства РФ, а один несколькими годами ранее получил паспорт РФ и зарегистрирован в Саратовской области.
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