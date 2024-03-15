В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия

В 2012 году Алексей Горуленко, находясь в тайге, съел своего приятеля Андрея Курочкина. Горуленко и Курочкин были приятелями. Хотя для отвода глаз мужики говорили, что отправляются на рыбалку, их близкие знали, что те промышляют золотодобычей, и в свою последнюю экспедицию отправились, чтобы намыть золотишка.

Алексей Горуленко был в то время руководителем ООО «Регион Цемент», в Курочкин - экс-главой Терсинского округа Вольского района, т.е. не последние люди, не маргиналы и не нуждающиеся в средствах. Маршрут похода предстоял длинный, и к нему подготовились основательно.

29 июня 2012 года приятели выехали из Вольска на УАЗе Алексея Горуленко, прихватив охотничье и рыболовное снаряжение. Уже 3 августа приятели была на Байкале -там они отметили 35-летие Горуленко, затем заехали к его бабушке в Читинскую область, а оттуда отправились в поселок Дипкун в Амурской области. Там мужчины познакомились с двумя местными жителями: 37-летним профессиональным охотником Александром Абдуллаевым и 50-летним бывшим золотодобытчиком Комаровым, которых пригласили поехать с ними.