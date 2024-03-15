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В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия

В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия

Автор:
15 марта 2024 10:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Горуленко   задержание   каннибализм   людоед   полиция   тайга   
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Впервые за всё это время каннибал решил навестить мать и был задержан.

В 2012 году Алексей Горуленко, находясь в тайге, съел своего приятеля Андрея Курочкина. Горуленко и Курочкин были приятелями. Хотя для отвода глаз мужики говорили, что отправляются на рыбалку, их близкие знали, что те промышляют золотодобычей, и в свою последнюю экспедицию отправились, чтобы намыть золотишка.


Алексей Горуленко был в то время руководителем ООО «Регион Цемент», в Курочкин - экс-главой Терсинского округа Вольского района, т.е. не последние люди, не маргиналы и не нуждающиеся в средствах. Маршрут похода предстоял длинный, и к нему подготовились основательно.


29 июня 2012 года приятели выехали из Вольска на УАЗе Алексея Горуленко, прихватив охотничье и рыболовное снаряжение. Уже 3 августа приятели была на Байкале -там они отметили 35-летие Горуленко, затем заехали к его бабушке в Читинскую область, а оттуда отправились в поселок Дипкун в Амурской области. Там мужчины познакомились с двумя местными жителями: 37-летним профессиональным охотником Александром Абдуллаевым и 50-летним бывшим золотодобытчиком Комаровым, которых пригласили поехать с ними.


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С этого момента начались приключения. Была уже середина сентября, когда товарищи вместе с Абдуллаевым и Комаровым выехали из Дипкуна в сторону реки Сутам в Якутии. Сначала у них сломалась машина, и пока Курочкин с Комаровым возились с уазиком, Абдуллаев вместе с Горуленко отправился за продуктами в ближайшее село.


Машину кое-как починили и выехали в сторону старательского участка, но авто бесконечно глохло, а потом совсем отказалось заводиться .У путешественников закончились продукты, и они отправились к живущему неподалеку охотнику, чтобы попросить еды. Заимка оказалась пустой, и путники забрали продукты, но взамен оставили деньги и записку с объяснениями. В тайге без лодки или проходимой машины - погибель для неместных, поэтому искатели приключений еще раз наведались в сторожку, чтобы попросить у вернувшегося к тому времени охотника лодку и еще еды. Уже тогда между приятелями ощущалось раздражение, а уж когда один из них съел втихаря продукты, которые выдал им охотник, друзья и вовсе рассорились.


С каждым днём становилось всё холоднее, и из тайги надо было как-то выбираться. Решили идти вдоль реки Даурки в сторону Дипкуна. До ближайшей охотничьей избушки было около 17 километров. Не так и много, но для оголодавших и больных путников - достаточно. Слабые от голода они всё-таки добрели до избушки. Отсидевшись там, решили идти дальше, но Комаров сказал, что дальше не пойдёт и отправится в сторону старательской артели. С тех пор его никто не видел - полагают, что мужчина мог погибнуть, провалившись под лёд, или став добычей хищников.


До следующей сторожки шли втроём. Там в домике нашли немного еды и задержались на несколько дней. Горуленко постоянно шпынял и бил Курочкина за съеденную в одиночку банку сгущёнки, подаренную охотником. Однажды утром он сообщил Абдуллаеву, что Курочкин умер.


Когда съели всё, что было в сторожке, пошли разделывать труп. Приятеля ели три дня, а потом, набравшись сил, сожгли почти все его кости, сделали лыжи и отправились к следующей избе. По пути путников заметил поисковый вертолёт (28 ноября) - и на этом их мучения почти закончились, а дальше началась другая история.


Спасатели с вертолета обнаружили кострище, а возле него обгоревшие человеческие останки. Т.к. кости сожгли не все, на судебно-медицинскую экспертизу поступило 16 фрагментов биологического происхождения. Анализ ДНК показал, что эти останки принадлежат Курочкину, но следователей интересовало, умер ли он сам или его убили. На черепе был обнаружен пролом, и хотя Горуленко утверждал, что по голове Курочкина бил Комаров, который ушел в тайгу, экспертиза показала, что удары свежие, а старатель потерялся гораздо раньше.


Потом Абдуллаев признался, что Горуленко подговорил его свалить вину за побои на Комарова - дескать, тому все равно, а им еще жить.


Следствие шло медленно, а слушания длились более полугода. Суд первой инстанции признал, что Горуленко ударил товарища чем-то по голове и проломил ему череп, однако прямой связи между телесными повреждениями и гибелью не усмотрел, после чего дело было переквалифицировано на менее тяжкую ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Горуленко назначили наказание 3,5 года условно и отпустили из-под стражи в зале суда. Абдуллаев же вообще проходил как свидетель, и никакого наказание не получил, т.к. за каннибализм не сажают.


Позже, в декабре 2014-го, Верховный суд Якутии пересмотрел дело и назначил Горуленко 12 лет колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ - именно на этом наказании настаивало следствие и гособвинение с самого начала. Но. Алексея Горуленко так и не посадили, т.к. на апелляцию он не явился, а потом и вовсе скрылся.


10 лет Горуленко колесил по стране, бегая от правосудия, передвигался, в основном, по ночам, спал в заброшенных строжках, хижинах.И вот когда решил навестить мать, его поймали. Об этом сообщает УФСИН России по Саратовской области. Всё это время беглец находился в федеральном розыске. Сейчас задержанный - в СИЗО, и скоро будет этапирован к месту наказания.


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Метки: Видео   Горуленко   задержание   каннибализм   людоед   полиция   тайга   
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22  комментария
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17k
ss Час назад
"...никакого наказание не получил, т.к. за каннибализм не сажают."
---
Да?!!...
То есть жрать людей с современной России можно?!! Что за бред?!
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6k
Харон ( Χάρων) 6 минут назад
Подправь слегка текст.
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20k
Bill 12 минут назад
"Горуленко постоянно шпынял и бил Курочкина"
Странно. На фотках Курочкин выглядит крепким качком, а Горуленко - хлипким алкашем.
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
Так золотишко намыли?
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8k
Станислав Полчаса назад
За каннибализм не сажают... О_О ШТА? Типа это норм? Я чот не догоняю.
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23
PPP... 36 минут назад
Кому интересна тема, посмотрите фильм
Людоед 1999.
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11k
Олегbl4 38 минут назад
-Слушац, а вот, если бы ты пошел с другом в поход и проснувшись ночью в палатке обнаружил, что с тебя стянули штаны и вся опа в вазелине, ты кому-нибудь об этом рассказал бы?
-Конечно нет!
-Пойдешь со мной в поход?
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6k
fkamash 47 минут назад
Ну смотрю щёки то в бегах нормальные отъел.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Отличная история для экранизации . Аля не ходите дети в Африку гулять
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23
PPP... Отвратительный Мужик 36 минут назад
Людоед 1999.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Ну понятно, что сожрали слабого. А специально ли для этого убили или так получилось, сейчас никто не докажет.
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2k
Ksenia2 2 часа назад
Отъелся. Ишь, упитанный какой.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Ужос
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