"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин

17-летний блогер оскорблял и даже плевался в тех, кто заведомо не мог дать сдачи. Однако сколько верёвочке ни виться...
В Екатеринбурге юный
идиот блогер зарабатывал свою популярность в соцсетях, унижая пожилых дам. 17-летний стример провоцировал женщин на улицах, издевался над ними, оскорблял и даже требовал отдать ему деньги и вещи. Все свои выкрутасы он снимал на видео, которые выкладывал в сеть. Эти ролики у нормальных людей вызвали ощущение тошноты, неконтролируемой ярости и желание наказать стримера, хвалившегося тем, что имеет влиятельных покровителей, которые помогут его "отмазать".
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После появления роликов в Телеграм, информацию о "творчестве" блогера сообщили в полицию. Выяснилось, что автором видео является студент одного из колледжей Екатеринбурга, ранее не замеченный в хулиганских выходках.
"Молодой человек пояснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и под влиянием негативных эмоций решил спровоцировать случайных прохожих. При этом объекты для нападений он выбирал максимально безопасные для себя — пожилых женщин", — рассказали СМИ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
На студента составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).Полицейские также провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в дальнейшем. А парень, поняв, что дело пахнет керосином, спешно удалил провокационный контент и, говорят, что даже записал видео с извинениями. Он же пожаловался, что теперь ему угрожают, а за что?
Ужасающая тенденция треш-стримов должна в конце концов потерять свою актуальность - Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения. "В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Может, эта мера слегка остудит нездоровый пыл блогеров, которые не видят границ в погоне за популярностью?
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А вообще если на ук не натягивакт, то надо такое наказывать принудительными работами в хосписе каком или бомжей мыть/кормить и главное чтоб за таким блогером кто-то с камерой ходил и снимал, как они любят. Пусть публика посмотрит как он вчера над немощными издевался, а сегодня за ними унитазы чистит.
С такими законами только мух пугать.