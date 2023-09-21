"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин

"Молодой человек пояснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и под влиянием негативных эмоций решил спровоцировать случайных прохожих. При этом объекты для нападений он выбирал максимально безопасные для себя — пожилых женщин", — рассказали СМИ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.





На студента составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).Полицейские также провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в дальнейшем. А парень, поняв, что дело пахнет керосином, спешно удалил провокационный контент и, говорят, что даже записал видео с извинениями. Он же пожаловался, что теперь ему угрожают, а за что?





Ужасающая тенденция треш-стримов должна в конце концов потерять свою актуальность - Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения. "В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Может, эта мера слегка остудит нездоровый пыл блогеров, которые не видят границ в погоне за популярностью?