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"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин

"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин

Автор:
21 сентября 2023 17:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Стример   блогер   екатеринбург   задержание   полиция   унижение   
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17-летний блогер оскорблял и даже плевался в тех, кто заведомо не мог дать сдачи. Однако сколько верёвочке ни виться...



В Екатеринбурге юный идиот блогер зарабатывал свою популярность в соцсетях, унижая пожилых дам. 17-летний стример провоцировал женщин на улицах, издевался над ними, оскорблял и даже требовал отдать ему деньги и вещи. Все свои выкрутасы он снимал на видео, которые выкладывал в сеть. Эти ролики у нормальных людей вызвали ощущение тошноты, неконтролируемой ярости и желание наказать стримера, хвалившегося тем, что имеет влиятельных покровителей, которые помогут его "отмазать".


После появления роликов в Телеграм, информацию о "творчестве" блогера сообщили в полицию. Выяснилось, что автором видео является студент одного из колледжей Екатеринбурга, ранее не замеченный в хулиганских выходках.


"Молодой человек пояснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и под влиянием негативных эмоций решил спровоцировать случайных прохожих. При этом объекты для нападений он выбирал максимально безопасные для себя — пожилых женщин", — рассказали СМИ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.


На студента составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).Полицейские также провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в дальнейшем. А парень, поняв, что дело пахнет керосином, спешно удалил провокационный контент и, говорят, что даже записал видео с извинениями. Он же пожаловался, что теперь ему угрожают, а за что?


Ужасающая тенденция треш-стримов должна в конце концов потерять свою актуальность - Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения. "В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Может, эта мера слегка остудит нездоровый пыл блогеров, которые не видят границ в погоне за популярностью?

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Метки: Видео   Стример   блогер   екатеринбург   задержание   полиция   унижение   
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20  комментариев
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7k
Echo Час назад
какой защеканец то растет
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Руслан Полминуты назад
Молодцы, малолетку тупую поймали. А стадо чёрных видеть не хотят
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25k
Slawa49 40 секунд назад
машину сжечь в наказание!!!
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27k
AzuveR Минуту назад
Не "17-летний блогер",а 17-летний долбооб и мразь с мерзкой рожей дегенерата. Очень надеюсь ,что когда то он нарвётся на конкретное опез.дюлевание ,за свои мерзкие выходки,с пропиской в реанимации.
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1k
val 6 минут назад
и че? мальчику погрозили пальчиком? а где штрафы? где выплата компенсации за моральный ущерб? где штраф родителям за ненадлежащее исполнение обязанностей ?
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47
rvsolomasov 8 минут назад
Ни разу не смотрел подобный контент, только в новостях попадалось, что тут кого-то поймали, этот кого-то на камеру избил, тот кого-то из балогчика залил. Ну я понимаю что человек дурак, его бы лечить или [мат] хорошенько ещё в детстве в воспитательных целях, но блин, кто их аудитория? Как они просмотры набирают? Как они монитезируются? Неужели есть о битые рекламодатели, которые интерграции у таких идиотов заказывают?
А вообще если на ук не натягивакт, то надо такое наказывать принудительными работами в хосписе каком или бомжей мыть/кормить и главное чтоб за таким блогером кто-то с камерой ходил и снимал, как они любят. Пусть публика посмотрит как он вчера над немощными издевался, а сегодня за ними унитазы чистит.
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20k
alexis 9 минут назад
Если он поссорился со своим мужиком....
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5
sioma08 11 минут назад
Вот же мразота...
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4k
Citizenn 16 минут назад
Какая мерзкая п@дорская рожа!
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59
ruslan d Час назад
Вот когда они выкладывают подобное в сети , на что рассчитывают, что их на оскара пригласят ?
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59
ruslan d Snork Snorkoff Полчаса назад
Ну предположим смотрят , но так и посадить могут ...
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
не удивлен что Екат , опять и снова . и навальненков тут больше чем по России . видимо все таки Елцынцентр влияет . не зря мел судьбы говном мазали .
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76k
Viktor Час назад
Что сказать - ублюдок!
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