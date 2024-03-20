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В Омске разыскивают ручного голубя по кличке Сибас

В Омске разыскивают ручного голубя по кличке Сибас

Автор:
20 марта 2024 18:20
Сообщество : Животные
Метки: голубь   потеря   потеряли голубя   птица   розыск   ручной голубь   сибас   
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Голубь очень умный - он знает команды и своё необычное имя.

В омских пабликах появилась информация о том, что голубь по кличке Сибас улетел от своего хозяина. Оказывается, голубь очень умён. Он знает своё имя, команду "ко мне" и понимает жесты. Например, если вы похлопаете себя по плечу, то он прилетит к вам. Потерялся голубь после тренировки полётов. Хозяин рассказал, что Сибас был в красной накидке. Обычно он улетал от хозяина, но никогда не пропадал больше чем на сутки.

Сейчас Сибаса нет уже три дня. Хозяин рассказал, что голубю уже пять лет. Однако, для голубей это средний возраст. Голуби живут около 12 лет, а в неволе их возраст может достигать 20 лет.

Узнать Сибаса можно по кольцам на лапках: белому и красному, а также по красной накидке. Но хозяин отметил, что её может и не быть - голубь умеет снимать накидку.

Но за сутки он мог его вполне легко сам снять, — предупредил хозяин исчезнувшего голубя.

Подписчики предположили, что голубь мог завести семью или просто где-нибудь развлекается с голубками.

Ранее мы рассказывали, что в Индии полиция отпустила голубя, задержанного ранее по подозрению в шпионаже. Он несколько месяцев сидел за решёткой из-за колец на лапках и китайских словах на крыльях. Позже выяснилось, что он участвовал в гонках в открытых водах Тайваня, и просто улетел. Надеемся, Сибас не вляпался в какую-нибудь историю и скоро найдётся.

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Метки: голубь   потеря   потеряли голубя   птица   розыск   ручной голубь   сибас   
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2  комментария
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Александр Ломовицкий 48 минут назад
Если Сибас то от уже на решетке пожарен с черри и лимончиком.
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klop Полчаса назад
Просто он от вас сибаса и не хочет с вами жить. Что пристали!
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PokemonKa
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  • 4838 постов (4627 в горячем)
Pika-Pika?
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