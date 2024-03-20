В Омске разыскивают ручного голубя по кличке Сибас

Сейчас Сибаса нет уже три дня. Хозяин рассказал, что голубю уже пять лет. Однако, для голубей это средний возраст. Голуби живут около 12 лет, а в неволе их возраст может достигать 20 лет.

Узнать Сибаса можно по кольцам на лапках: белому и красному, а также по красной накидке. Но хозяин отметил, что её может и не быть - голубь умеет снимать накидку.

Но за сутки он мог его вполне легко сам снять, — предупредил хозяин исчезнувшего голубя.

Подписчики предположили, что голубь мог завести семью или просто где-нибудь развлекается с голубками.