Кормушки для особенных птичек

Их уже облюбовали другие граждане. По их виду не скажешь, что они так уж голодают. А некоторые так и вообще рискуют влезть в кормушку и благополучно застрять в ней. Зачем котики это делают? Возможно, кормушки напоминают обожаемые кошками коробки. А, может, хвостатые так испытывают себя на прочность или просто отдыхают от домашней суеты, старательно высматривая припозднившуюся весну.