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Кормушки для особенных птичек

Кормушки для особенных птичек

Автор:
18 марта 2024 16:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   весна   время года   кормушка   кот   место   ожидание   птица   смешно   фото   
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Весна медленно, но верно вступает в свои права. У птиц и мелких зверушек скоро будет больше еды. Но кормушки, которые заботливые граждане оборудуют для тех, кто в этом нуждается, не будут пустовать.

Их уже облюбовали другие граждане. По их виду не скажешь, что они так уж голодают. А некоторые так и вообще рискуют влезть в кормушку и благополучно застрять в ней. Зачем котики это делают? Возможно, кормушки напоминают обожаемые кошками коробки. А, может, хвостатые так испытывают себя на прочность или просто отдыхают от домашней суеты, старательно высматривая припозднившуюся весну.

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Метки: Животное   весна   время года   кормушка   кот   место   ожидание   птица   смешно   фото   
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Damvrot Hohlam 24 минуты назад
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alexis 2 часа назад
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Юр21 2 часа назад
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