Кормушки для особенных птичек

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Весна медленно, но верно вступает в свои права. У птиц и мелких зверушек скоро будет больше еды. Но кормушки, которые заботливые граждане оборудуют для тех, кто в этом нуждается, не будут пустовать.
Их уже облюбовали другие граждане. По их виду не скажешь, что они так уж голодают. А некоторые так и вообще рискуют влезть в кормушку и благополучно застрять в ней. Зачем котики это делают? Возможно, кормушки напоминают обожаемые кошками коробки. А, может, хвостатые так испытывают себя на прочность или просто отдыхают от домашней суеты, старательно высматривая припозднившуюся весну.
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