Одна из самых известных феминисток России стала фигурантом уголовного дела

Следствие подозревает, что сильная и независимая женщина оправдывала терроризм.
Залина Маршенкулова - феминистка и борец за права женщин. В свободное от феминизма время, написала книгу «Женская власть», вот несколько цитат оттуда:
Вообще, конечно, удивительная логика у патриархальных мужиков - сначала застыдить и оскорбить женщин, которые любят секс и свою сексуальность, а потом сидеть и удивляться, почему женщины такие ох*****е и «не дают».
Традиционные ценности как чемодан без ручки – всех за***ли, но выбросить жалко.
Есть и что-то похожее на изречения из инфоцыганских курсов:
Ты остаёшься той, кто ты есть вне зависимости от этого. Собака лает, караван идёт. Будьте караваном, а не собакой.
Как показывают исследования, если до 7 лет девочке не говорят, что она «должна быть девочкой» и интересоваться только бабским, то она может быть какой угодно - интересы такие же как у мальчиков, может быть «пацанкой», обожать математику, спорт и драки. Как только ей начинают впаривать это г***но «ну ты же девочка» - всё, прощай индивидуальность. Воспитание и среда - это очень важно, поэтому надо следить, что вы внушаете детям.
Также участвовала в скандальной рекламной кампании Reebok. Она шла под слоганом: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».
А после теракта в кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Маршенкулова сделала несколько постов на эту тему. На них обратили внимание следственные органы и феминистка стала фигурантом уголовного дела по статье 250.2 «Оправдание терроризма». Как выяснилось, она уехала из страны и её планируют объявить в розыск.
По поводу уголовного дела она заявила:
Утро начинается не с кофе, да, а с уголовки ни за что. Удивляйтесь! Это абсолютный сюр и беспредел.
Теперь в сети шутят, что «Маршенкулова рискует пересесть с иглы мужского одобрения в СИЗО». Наказание по данной статье - до 7 лет в колонии.
Источник:
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с реальными террористами не может!
"Залина Маршенкулова"
"В свободное от феминизма время, написала книгу «Женская власть»"
Что это? Кто это? Зачем это здесь?
А нынешний феминизм для общества вреден. ИМХО. Поэтому это не такое уж личное дело, когда его активно пропаганируют
https://news.ru/society/slova-feministki-o-tatarskom-stali-povodom-dlya-ugolovnogo-dela/https://news.ru/society/slova-feministki-o-tatarskom-stali-povodom-dlya-ugolovnogo-dela/