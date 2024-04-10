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Одна из самых известных феминисток России стала фигурантом уголовного дела

Одна из самых известных феминисток России стала фигурантом уголовного дела

Автор:
10 апреля 2024 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: Владлен Татарский   Военкор   Залина Маршенкулова   розыск   терроризм   уголовное дело   феминистка   
2096
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Следствие подозревает, что сильная и независимая женщина оправдывала терроризм.

Залина Маршенкулова - феминистка и борец за права женщин. В свободное от феминизма время, написала книгу «Женская власть», вот несколько цитат оттуда:

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Вообще, конечно, удивительная логика у патриархальных мужиков - сначала застыдить и оскорбить женщин, которые любят секс и свою сексуальность, а потом сидеть и удивляться, почему женщины такие ох*****е и «не дают».

Традиционные ценности как чемодан без ручки – всех за***ли, но выбросить жалко.

Есть и что-то похожее на изречения из инфоцыганских курсов:

Ты остаёшься той, кто ты есть вне зависимости от этого. Собака лает, караван идёт. Будьте караваном, а не собакой.

Как показывают исследования, если до 7 лет девочке не говорят, что она «должна быть девочкой» и интересоваться только бабским, то она может быть какой угодно - интересы такие же как у мальчиков, может быть «пацанкой», обожать математику, спорт и драки. Как только ей начинают впаривать это г***но «ну ты же девочка» - всё, прощай индивидуальность. Воспитание и среда - это очень важно, поэтому надо следить, что вы внушаете детям.

Также участвовала в скандальной рекламной кампании Reebok. Она шла под слоганом: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

А после теракта в кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Маршенкулова сделала несколько постов на эту тему. На них обратили внимание следственные органы и феминистка стала фигурантом уголовного дела по статье 250.2 «Оправдание терроризма». Как выяснилось, она уехала из страны и её планируют объявить в розыск.

По поводу уголовного дела она заявила:

Утро начинается не с кофе, да, а с уголовки ни за что. Удивляйтесь! Это абсолютный сюр и беспредел.

Теперь в сети шутят, что «Маршенкулова рискует пересесть с иглы мужского одобрения в СИЗО». Наказание по данной статье - до 7 лет в колонии.


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Метки: Владлен Татарский   Военкор   Залина Маршенкулова   розыск   терроризм   уголовное дело   феминистка   
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27  комментариев
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23k
Shtoppi 2 часа назад
"Залина Маршенкулова" - это ж бл_ть вроде таджикская йухня? тогда совсем не удивительно что она свое тухлое мордастое хлебало разевать на тему оправдания терроризма начала.
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15k
Vital Idol 17 минут назад
власть может бороться с "оправданием", с бабками в пикете, с пи*зданько блохерами, с инакомыслящей интеллигенцией и учёными, итд...
с реальными террористами не может!
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25k
Тигран Саркисян 24 минуты назад
Это что ещё за обсохший майонез.
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11k
Garpia121 37 минут назад
Один вопрос, а не страшных феминисток не бывает?
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527
ivandike 38 минут назад
Страшная как ипотека
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4k
OLDer 45 минут назад
Когда женщине не получается завести себе собственного мужчину, то она пытается стать сильной и независимой.
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1k
Bastard Fat 51 минуту назад
Залина Татьяновна
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2k
Дон Перец 51 минуту назад
Вот находится же кто-то, кто еб.. ё.. т такое.
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6k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Феминизм в стране победившего матриархата, смешно. Она просто шизойдная-либеральная мразь как и та таджичка, которая плакала по террористам. Их не то что сажать надо, их вешать на площадях надо, пока они окончательно не разрушили наше общество.
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21k
КВТИУ-80 Час назад
Ты моя красавица

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187
Андрей Час назад
[мат]!
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39k
russger Час назад
"Одна из самых известных феминисток России"
"Залина Маршенкулова"
"В свободное от феминизма время, написала книгу «Женская власть»"

Что это? Кто это? Зачем это здесь?
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15k
Александр Час назад
Когда актёрство не попёрло... Олешко перелогинился.
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6k
Наталья Час назад
что эта фигурка лего себе позволяет?
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879
Андрей Понамарев 2 часа назад
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1k
Darki 2 часа назад
Татарского начали забывать,решили из далека напомнить."После терракта в кафе"
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Всё понятно....
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Да что ж у этих боруний за вечное женское счастье с ипалом то? С мозгами - понятно. Если оправдывает террористов, там просто нет места мозгам. Жаль успела убежать. Но одно радует - теперь это лицо в стране не покажется. Да и имитатор с ней.
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20k
Bill 2 часа назад
Феминизм - это её личное дело. А вот за оправдание терактов - пусть посидит, подумает.
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417
DuckTales 2 часа назад
А что конкретно она сказала то ?
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417
DuckTales Shtoppi Час назад
Все понятно
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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