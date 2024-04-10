Одна из самых известных феминисток России стала фигурантом уголовного дела

Есть и что-то похожее на изречения из инфоцыганских курсов:

Ты остаёшься той, кто ты есть вне зависимости от этого. Собака лает, караван идёт. Будьте караваном, а не собакой.

Как показывают исследования, если до 7 лет девочке не говорят, что она «должна быть девочкой» и интересоваться только бабским, то она может быть какой угодно - интересы такие же как у мальчиков, может быть «пацанкой», обожать математику, спорт и драки. Как только ей начинают впаривать это г***но «ну ты же девочка» - всё, прощай индивидуальность. Воспитание и среда - это очень важно, поэтому надо следить, что вы внушаете детям.