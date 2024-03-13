Приятные штуки с той стороны от мадам Брокман

Начало прошлого века было ознаменовано всплеском невероятного интереса к спиритическим сеансам и другим подобным мероприятиям. Для придания антуража и стимулирования желания клиентов безболезненно расставаться с денежными средствами медиумы всех мастей и рангов активно генерировали эктоплазму.
Сам термин ввёл в обиход французский физиолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1913 года Шарль Робер Рише. Под эктоплазмой он предложил понимать желеобразную субстанцию, которую выделяли медиумы во время сеансов. Она выступала показателем того, что медиум вышел на контакт с духом, и постепенно формировала лица, руки и различные образы.
Выглядело довольно мерзко, поскольку предприимчивые бизнесмены от загробного мира делали её из бумаги, муслина, яичных белков, желатина, мыльной пены и даже собственной слюны. Процесс извержения выглядел довольно тошнотворно. А что если придать ему некую эстетичность и превратить в изящное шоу?
К такому решению пришла одна креативная дама – медиум из Чикаго в середине 1920-х годов, решив применить более изящный подход по очаровыванию публики. Мадам Брокман на сеансах материализовывала прелестные вещицы типа кроликов, цветов и голубей прямо из мира духов.
Зрители заполняли небольшие театры, чтобы посмотреть на эту мистическую демонстрацию. Учёные, врачи и психологи были приглашены, чтобы доказать, что её способности были не совсем настоящими.
Во время выступления на сцене находился муж мадам, который комментировал происходящее и давал пояснения.
Рядом с мистером Брокманом стояли два шкафа, достаточно больших, чтобы вместить его жену. Каждый из них был закрыт чёрной занавеской. Мадам Брокман вошла в первый шкаф, чтобы переодеться, и вышла оттуда в облегающем цельном купальнике, давая публике понять, что никаких живых животных в карманах или складках одежды быть не может. Затем на сцену вышли несколько добровольцев, чтобы осмотреть второй шкаф и заверить остальных зрителей, что он пуст и не имеет никаких люков или других механизмов для обмана. Как только это было установлено, мадам Брокман вошла внутрь и села на стул. Женщину крепко привязали к нему двумя длинными кусками веревки. Затем медиум впала в транс, так как мистер Брокман потребовал полной тишины. Добровольцам была предоставлена возможность ещё раз заглянуть внутрь и исключить любые махинации. Затем мистер Брокман закрыл занавеску и предоставил жене возможность работать.
Мгновением позже тишину нарушил таинственный трепещущий голубь, появившийся из шкафа. Трогательный белый кролик высунул голову из-под занавеса и выскочил на сцену. Вскоре из шкафа вылетело ещё несколько голубей и полезли кролики. Мистер Брокман открыл занавес, и на сцене появилась его жена, осыпанная розами, гвоздиками и другими цветами.
Джозеф Даннингер, фокусник, разоблачивший множество мошенничеств, посетил одно из представлений мадам Брокман и без труда определил, что живые животные и цветы пришли не из мира мёртвых. Напротив, они пришли от одной из женщин-добровольцев, работающих в сговоре с Брокманами.
«Животные и цветы были плотно уложены в прочный чёрный мешок, который женщина носила под юбкой, - рассказал Даннингер. Она постаралась войти в кабинет последней, прежде чем занавес закрылся в последний раз, что дало ей возможность незаметно освободить сумку». Затем, как объяснил Даннингер, мадам Брокман освободила одну руку от верёвок, чтобы развязать мешок и освободить животных. После этого она просто спрятала мешок в свой купальник.
Представление оставило всех в изумлении. Даже Даннингер, должно быть, ушёл под впечатлением. Но не от Брокманов, а от добровольца, который не дал всем остальным на сцене обнаружить мешок с птицами и кроликами у себя между ног.
Таким образом, важно правильно выбирать помощников и ассистентов. Ибо от неприметных на первый взгляд людей может напрямую зависеть успех предприятия, особенно если оно довольно сомнительное.
Источник:
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