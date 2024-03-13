Приятные штуки с той стороны от мадам Брокман

Зрители заполняли небольшие театры, чтобы посмотреть на эту мистическую демонстрацию. Учёные, врачи и психологи были приглашены, чтобы доказать, что её способности были не совсем настоящими.

Во время выступления на сцене находился муж мадам, который комментировал происходящее и давал пояснения.

Рядом с мистером Брокманом стояли два шкафа, достаточно больших, чтобы вместить его жену. Каждый из них был закрыт чёрной занавеской. Мадам Брокман вошла в первый шкаф, чтобы переодеться, и вышла оттуда в облегающем цельном купальнике, давая публике понять, что никаких живых животных в карманах или складках одежды быть не может. Затем на сцену вышли несколько добровольцев, чтобы осмотреть второй шкаф и заверить остальных зрителей, что он пуст и не имеет никаких люков или других механизмов для обмана. Как только это было установлено, мадам Брокман вошла внутрь и села на стул. Женщину крепко привязали к нему двумя длинными кусками веревки. Затем медиум впала в транс, так как мистер Брокман потребовал полной тишины. Добровольцам была предоставлена возможность ещё раз заглянуть внутрь и исключить любые махинации. Затем мистер Брокман закрыл занавеску и предоставил жене возможность работать.