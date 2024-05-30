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Голубь Пэдди и его награда за храбрость

Голубь Пэдди и его награда за храбрость

Автор:
30 мая 2024 13:17
Сообщество : Животные
Метки: Награда   Пэдди   героизм   голубь   доставка   медаль   полёт   птица   рекорд   скорость   
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И заяц способен на подвиг. А как с голубями – назойливыми птицами – привычными обитателями городских улиц и парков?

Герои есть и среди пернатой братии. Один из них – голубь Пэдди, который стал первой птицей, вернувшейся в Англию с важными новостями о высадке в Нормандии в «День Д» в июне 1944 года.

Голубь Пэдди был выращен как почтовый Эндрю Хьюзом из деревни Карнлау в графстве Антрим. Во время Второй мировой войны тысячи обученных почтовых голубей были привлечены Королевскими военно-воздушными силами, чтобы помогать военнослужащим, доставляя секретные закодированные сообщения между союзниками.

Голубь Пэдди был обучен на базе ВВС, где офицеры были впечатлены его способностями во время воздушно-морских спасательных операций. Позже Пэдди использовался в Первой армии США во время секретных миссий в рамках высадки в Нормандии.

В ходе операции Пэдди должен был передать закодированную информацию о продвижении союзников в Нормандии британцам в Хэмпшире. В полёте Пэдди приходилось не только уклоняться от зенитного огня, но и уворачиваться от специально обученных фашистами ястребов, натасканных на уничтожение почтовых голубей. Но ему удалось пролететь весь путь из Нормандии на базу в Хэмпшире за четыре часа и 50 минут, что стало рекордом среди почтовых голубей во время высадки в Нормандии.

1 сентября 1944 года Пэдди был награждён медалью Дикин, которая вручается за преданность долгу во время военных конфликтов и часто называется Крестом Виктории для животных.

В конце концов, голубь Пэдди вернулся в свой дом в Карнлау к Эндрю Хьюзу. Он прожил до 1954 года и умер в возрасте 11 лет. В 2019 году в Карнлау была открыта мемориальная доска в память о нём.

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Метки: Награда   Пэдди   героизм   голубь   доставка   медаль   полёт   птица   рекорд   скорость   
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3  комментария
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Vampire Полчаса назад
Еще во времена СССР получил "неуд" по поведению за то, что сцепился с историком по поводу памятных наград. Не медальки и монументы надо строить, а госпитали и храмы. Дали птичке медаль - она сейчас обосрётся от счастья.
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Serg2001 19 минут назад
У немцев тоже такие были...
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