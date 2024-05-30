Голубь Пэдди и его награда за храбрость

И заяц способен на подвиг. А как с голубями – назойливыми птицами – привычными обитателями городских улиц и парков?
Герои есть и среди пернатой братии. Один из них – голубь Пэдди, который стал первой птицей, вернувшейся в Англию с важными новостями о высадке в Нормандии в «День Д» в июне 1944 года.
Голубь Пэдди был выращен как почтовый Эндрю Хьюзом из деревни Карнлау в графстве Антрим. Во время Второй мировой войны тысячи обученных почтовых голубей были привлечены Королевскими военно-воздушными силами, чтобы помогать военнослужащим, доставляя секретные закодированные сообщения между союзниками.
Голубь Пэдди был обучен на базе ВВС, где офицеры были впечатлены его способностями во время воздушно-морских спасательных операций. Позже Пэдди использовался в Первой армии США во время секретных миссий в рамках высадки в Нормандии.
В ходе операции Пэдди должен был передать закодированную информацию о продвижении союзников в Нормандии британцам в Хэмпшире. В полёте Пэдди приходилось не только уклоняться от зенитного огня, но и уворачиваться от специально обученных фашистами ястребов, натасканных на уничтожение почтовых голубей. Но ему удалось пролететь весь путь из Нормандии на базу в Хэмпшире за четыре часа и 50 минут, что стало рекордом среди почтовых голубей во время высадки в Нормандии.
1 сентября 1944 года Пэдди был награждён медалью Дикин, которая вручается за преданность долгу во время военных конфликтов и часто называется Крестом Виктории для животных.
В конце концов, голубь Пэдди вернулся в свой дом в Карнлау к Эндрю Хьюзу. Он прожил до 1954 года и умер в возрасте 11 лет. В 2019 году в Карнлау была открыта мемориальная доска в память о нём.
Источник:
Источник:
- Миа – женщина, которая просто заботилась о животных
- Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство
- В Мичигане зафиксирована смерть курицы, которая считалась самой старой в мире
- В Омске разыскивают ручного голубя по кличке Сибас
- Мохнатые и пернатые: вся суть отношений