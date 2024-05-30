Голубь Пэдди и его награда за храбрость

В ходе операции Пэдди должен был передать закодированную информацию о продвижении союзников в Нормандии британцам в Хэмпшире. В полёте Пэдди приходилось не только уклоняться от зенитного огня, но и уворачиваться от специально обученных фашистами ястребов, натасканных на уничтожение почтовых голубей. Но ему удалось пролететь весь путь из Нормандии на базу в Хэмпшире за четыре часа и 50 минут, что стало рекордом среди почтовых голубей во время высадки в Нормандии.