Доставка бомбы голубиной почтой – реалии прошлого века

Голуби тренировались по методике под названием оперантное обусловливание. За точный удар клювом в картинку голубь получал зерно. В последующем Скиннер планировал «нашпиговать» птицами бомбы или ракеты, установив у крылатых операторов на голове датчики. Увидев через застеклённое отверстие цель, они должны были клевать стекло в её направлении. Датчики в колпаках должны были направлять координаты бортовому компьютеру, а тот бы уже осуществлял наведение.