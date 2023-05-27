Доставка бомбы голубиной почтой – реалии прошлого века

Военное время оптимально подходит для проверки экспериментальных образцов техники и вооружения. К созданию которых иногда бывают причастны очень далёкие от оборонно-промышленного комплекса специалисты.
Яркий пример – это Беррес Фредерик Скиннер. Который, как оказалось, был не только писателем и психологом, но и демонстрировал интерес к инженерным разработкам. Впрочем, знания в своей непосредственной области Скиннеру пригодились. Правда отправной точкой стала психология пернатых, а не людей.
Берресу пришла в голову идея использовать в качестве бортовой системы управления ракетами не сложные электронные устройства, а примитивные биологические организмы. Если с доставкой обычной корреспонденции голуби отлично справлялись, причём, издревле, то чем бомба отличается от письма?
Власти США заинтересовались абсурдной идеей настолько, что выделили средства для финансирования голубиного проекта. Совместно с командой инженеров Беррес сконструировал бокс для тренировки птиц. Сидящих внутри голубей тренировали с использованием системы мер наказания и поощрений с целью выработать агрессивную реакцию на конкретные изображения. Так автор планировал заставить «наводчиков» поражать конкретную цель.
Голуби тренировались по методике под названием оперантное обусловливание. За точный удар клювом в картинку голубь получал зерно. В последующем Скиннер планировал «нашпиговать» птицами бомбы или ракеты, установив у крылатых операторов на голове датчики. Увидев через застеклённое отверстие цель, они должны были клевать стекло в её направлении. Датчики в колпаках должны были направлять координаты бортовому компьютеру, а тот бы уже осуществлял наведение.
Поразительно, но абсурдный проект под неоригинальным названием «Голубь» разрабатывался целых четыре года. Потом его свернули, поскольку результаты показали более перспективные системы наведения, разрабатываемые одновременно с «Голубем», к примеру, лазерные.
Хотя автор утверждал, что ещё буквально чуть-чуть, и его неумолимые пернатые камикадзе будут готовы. И даже сумел убедить правительство возобновить программу. Но в 1953 году в проекте была поставлена окончательная точка. Электронные системы управления показали свою эффективность, а голуби остались на свободе заниматься своими непосредственными птичьими обязанностями.
Источник:
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На головы срать, если короче.