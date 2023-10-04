В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

Страж порядка, не находясь при исполнении служебных обязанностей, покинул салон легковушки, в котором осталась его жена и, взяв на руки дочь, отошёл в сторону, чтобы позвонить по делам.

В этот момент сбежавший от хозяина четвероногий питомец бросился в сторону полицейского с ребёнком на руках. Страж правопорядка точными выстрелами предотвратил возможное нападение.