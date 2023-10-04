В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

В сети появился видео инцидента с участием сотрудника бразильской военной полиции. Камеры наблюдения запечатлели собаку, бросившуюся в сторону полицейского и его ребёнка. Мужчина достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.
Камеры наружного наблюдения, установленные в частном секторе в городе Куяба (столица штата Мату-Гросу, Бразилия), зафиксировали нападение собаки породы американский булли (разновидность питбуля) на вооружённого пистолетом военного полицейского, держащего на руках ребёнка.
Страж порядка, не находясь при исполнении служебных обязанностей, покинул салон легковушки, в котором осталась его жена и, взяв на руки дочь, отошёл в сторону, чтобы позвонить по делам.
В этот момент сбежавший от хозяина четвероногий питомец бросился в сторону полицейского с ребёнком на руках. Страж правопорядка точными выстрелами предотвратил возможное нападение.
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Вскоре владелец животного написал на полицейского заявление. Мужчина рассказал, что собака ранее никогда ни на кого не нападала. По его словам, страж правопорядка умышленно застрелил животное, а спустя некоторое время якобы пришёл к нему домой и угрожал. Ведётся следствие.
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