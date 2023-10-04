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В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку

Автор:
04 октября 2023 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Видео   Пёс   в мире   животные   нападение   полиция   собака   
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В сети появился видео инцидента с участием сотрудника бразильской военной полиции. Камеры наблюдения запечатлели собаку, бросившуюся в сторону полицейского и его ребёнка. Мужчина достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.

Камеры наружного наблюдения, установленные в частном секторе в городе Куяба (столица штата Мату-Гросу, Бразилия), зафиксировали нападение собаки породы американский булли (разновидность питбуля) на вооружённого пистолетом военного полицейского, держащего на руках ребёнка.

Страж порядка, не находясь при исполнении служебных обязанностей, покинул салон легковушки, в котором осталась его жена и, взяв на руки дочь, отошёл в сторону, чтобы позвонить по делам.
В этот момент сбежавший от хозяина четвероногий питомец бросился в сторону полицейского с ребёнком на руках. Страж правопорядка точными выстрелами предотвратил возможное нападение.

Вскоре владелец животного написал на полицейского заявление. Мужчина рассказал, что собака ранее никогда ни на кого не нападала. По его словам, страж правопорядка умышленно застрелил животное, а спустя некоторое время якобы пришёл к нему домой и угрожал. Ведётся следствие.

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Метки: Бразилия   Видео   Пёс   в мире   животные   нападение   полиция   собака   
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6  комментариев
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Мужчина рассказал, что собака ранее никогда ни на кого не нападала.(с)
Ссылка youtu.be
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15k
Kostick 2 минуты назад
у меня всегда собаки, хотя сколько раз зарекался не заводить, когда они умирали. но, всегда на поводке, а те, которые были опасные, в намордниках. дело было давно, ещё в 90-е, гуляла в парке барышня, сотрудник тогда милиции, с восточником, которые был всегда без поводка, и периодически грыз людей и собак. всех недовольных барышня посылала на три буквы. но, как говорится, и на хитрую задницу найдется хрен с винтом. прихожу я в сквер, и вижу кучу ливера и кровищи. оказывается шёл сотрудник чуть более серьезной конторы, нежели мвд, при табельном, с ребёнком. и когда тот бобик кинулся на него, дяденька его на месте расстрелял. в 100 метрах от зск края.
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15k
Александр 4 минуты назад
Какое, интересно, заявление написал "собаковод"? Как сформулировал? Типа: "Моя собачка подбежала попросить отца отпустить девочку поиграть, а он..."
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2k
Yapon_otez 19 минут назад
Мужик всё правильно сделал. Времени на раздумья нет.
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1k
Илья 24 минуты назад
Коп Красавчик , жалко нельзя посадить хозяина собаки .
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68
ruslan d Полчаса назад
Видел подобное в парке , все остались живы но выстрелы прозвучали ... Владельцы собаки потом долго в себя приходили ...
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