В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения

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Собака породы американский булли напала на 23-летнюю девушку во время празднования ее дня рождения и загрызла насмерть.
Девушка называла себя «собачьей мамой» и держала четырёх булли, несмотря на то, что порода была под запретом в Великобритании и их нельзя было разводить, продавать и оставлять где-либо — за это предусмотрено уголовное наказание.
На видео она танцует под песню «Это мой сынок и мне плевать, если он агрессивен, кому-то не нравится или кто-то хочет его запретить». Позже её загрызли до смерти её же питомцы, одну собаку застрелили, остальных нейтрализовали.
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Собачки же просто играли
Зачем вообще она звала на помощь, собачки просто играли или кушать захотели, с живым существом интереснее, еда должна сопротивляться.