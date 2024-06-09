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В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения

В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения

Автор:
09 июня 2024 10:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   американский булли   в мире   животные   нападение собаки   новости   смерть   собака   
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Собака породы американский булли напала на 23-летнюю девушку во время празднования ее дня рождения и загрызла насмерть.

Девушка называла себя «собачьей мамой» и держала четырёх булли, несмотря на то, что порода была под запретом в Великобритании и их нельзя было разводить, продавать и оставлять где-либо — за это предусмотрено уголовное наказание.


На видео она танцует под песню «Это мой сынок и мне плевать, если он агрессивен, кому-то не нравится или кто-то хочет его запретить». Позже её загрызли до смерти её же питомцы, одну собаку застрелили, остальных нейтрализовали.

Источник:

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Метки: Видео   американский булли   в мире   животные   нападение собаки   новости   смерть   собака   
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14  комментариев
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8k
Echo Час назад
Как это мило

Собачки же просто играли
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151k
parallax 3 минуты назад
Карма зоошизы.
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31k
Aqueronte 13 минут назад
Люблю хорошие новости.
Зачем вообще она звала на помощь, собачки просто играли или кушать захотели, с живым существом интереснее, еда должна сопротивляться.
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25k
Valiko 21 минуту назад
есть соседи, которые называют своего шарпея "сына". В доме гадюшник как в конуре, потому что сыне можно всё.
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417
Leon Rom Полчаса назад
"одну собаку застрелили, остальных нейтрализовали" - эт как??
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1k
Darki Полчаса назад
Хорошая история со счастливым концом.
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127
Lopasin 37 минут назад
Просто собакену надоело, что она постоянно сжирает его корм.
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41k
russger 37 минут назад
23 летняя девушка? Тут корова лет под 40
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22k
Robin Hood 39 минут назад
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27k
ЦСКА 51 минуту назад
Покормить чтоль забыла??
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5k
Владимир Час назад
сладкая пышка!собаки знают в поросятах толк!
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28k
сеньор Леонсио Час назад
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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