Собака удивила пользователей сети свои странным поведением

Эти кадры, снятые камерой видеонаблюдения, поставили зрителей в тупик, ведь главная четвероногая героиня явно отличается странностями поведения.

В принципе, то, что собака пожелала схватить саму себя за хвост — вполне обыденно. Многие животные охотятся за собственными хвостами. Странно то, что после этого собака удалилась прочь в весьма нелепой позе, так и не отпустив многострадальный хвост.