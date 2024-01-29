Собака удивила пользователей сети свои странным поведением

Камера наблюдения запечатлела собаку во дворе частного дома. Неожиданно животное схватило себя за хвост и решило прогуляться по улице.
Эти кадры, снятые камерой видеонаблюдения, поставили зрителей в тупик, ведь главная четвероногая героиня явно отличается странностями поведения.
В принципе, то, что собака пожелала схватить саму себя за хвост — вполне обыденно. Многие животные охотятся за собственными хвостами. Странно то, что после этого собака удалилась прочь в весьма нелепой позе, так и не отпустив многострадальный хвост.
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Некоторые пользователи сети отметили, что не хотели бы встретить такое «чудище» в темноте — вполне можно было бы сильно испугаться.
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