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Собака удивила пользователей сети свои странным поведением

Собака удивила пользователей сети свои странным поведением

Автор:
29 января 2024 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   собака   хвост   
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Камера наблюдения запечатлела собаку во дворе частного дома. Неожиданно животное схватило себя за хвост и решило прогуляться по улице.

Эти кадры, снятые камерой видеонаблюдения, поставили зрителей в тупик, ведь главная четвероногая героиня явно отличается странностями поведения.

В принципе, то, что собака пожелала схватить саму себя за хвост — вполне обыденно. Многие животные охотятся за собственными хвостами. Странно то, что после этого собака удалилась прочь в весьма нелепой позе, так и не отпустив многострадальный хвост.

Некоторые пользователи сети отметили, что не хотели бы встретить такое «чудище» в темноте — вполне можно было бы сильно испугаться.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   собака   хвост   
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2  комментария
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2k
Выхухоль (Нагайна) 59 минут назад
Мудрецы хреновы. У собаки серьёзные проблемы со здоровьем, не прикалываться надо, а к ветеринару бегом бежать. Явно там где-то боль, в области таза.
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3k
Илья 44 минуты назад
Зовите экзорциста, в собаку вселились демоны .
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Себастьян Перейра

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