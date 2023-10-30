Пёс защитил хозяина от грабителя

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Налётчик на мотоцикле решил напасть на пешехода в муниципалитете Санту-Андре в Бразилии. Камера наружного наблюдения запечатлела неудачную попытку ограбления.
Налётчик слез с мотоцикла подельника и попытался лишить пешехода денег и других ценностей. Однако питомец мужчины не позволил это сделать.
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Пёс сработал на опережение и поверг грабителя в бегство. Сейчас сотрудники полиции ищут преступника и его подельника.
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