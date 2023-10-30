FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15035 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Пёс защитил хозяина от грабителя

Пёс защитил хозяина от грабителя

Автор:
30 октября 2023 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   ограбление   собака   
1765
2
1

Налётчик на мотоцикле решил напасть на пешехода в муниципалитете Санту-Андре в Бразилии. Камера наружного наблюдения запечатлела неудачную попытку ограбления.

Налётчик слез с мотоцикла подельника и попытался лишить пешехода денег и других ценностей. Однако питомец мужчины не позволил это сделать.

Пёс сработал на опережение и поверг грабителя в бегство. Сейчас сотрудники полиции ищут преступника и его подельника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   ограбление   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
122k
parallax 2 часа назад
И что здесь необычного? Нормальный пёс так и должен действовать. Только мноие современные городские псы из боевых охранников, переродились в плюшевых игрушек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
zu4ara Полчаса назад
Это надо же быть полным дебилом, чтоб докопаться до чувака с такой собакой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Идиоты живут ярко, но не долго ))) Он бы ещё попросил пса убрать. Мол я ограбить тебя хочу, убери собаку, а то она меня укусит ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 2 часа назад
Мотоциклист просто увидел как собака насрала, а хозяин не убрал. Развернулся, сделал замечание, а эта неадекватная собака накинулась на блюстителя порядка. Почему эта шавка без намордника? Совсем эти собачники оборзели уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

778039



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Компьютерные клубы в начале 2000х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Юмор#Прикол#США#искусство#конфликт#мигранты#юмор из соцсетей#Россия
#животные#люди#история#кино#собака#Мемы#дети#ржака#подборка#фильм
#в мире#факты#интересно#забавно#знаменитости#Жизнь#Китай#соцсети#Реакция#кошка
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Собака с трудом нашла вход в здание Собака с трудом нашла вход в здание Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Собака попыталась напасть на свою тень Собака попыталась напасть на свою тень В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

На что жалуетесь?

Вернуться