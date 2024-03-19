«Их борьба: МИД Германии не станет указывать должность президента Путина в официальных документах»

После прошедших в РФ выборов МИД Германии решил показать своё к ним отношение. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга заявил, что упоминая документах В.Путина, ограничатся фамилией.





И хотя Фишер пояснил, что это обычная практика, в февральском документе Путина упоминали с обозначением должности. Также на сайте МИД Германии, как сообщает РИА Новости, рядом с фамилией президента РФ стоит его должность и сообщается, что он глава государства.





Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что всё это смахивает на фобию.

"Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо»", - сыронизировала Захарова.





