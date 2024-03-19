«Их борьба: МИД Германии не станет указывать должность президента Путина в официальных документах»

Теперь ВВП в документации будет упоминаться просто по фамилии.
После прошедших в РФ выборов МИД Германии решил показать своё к ним отношение. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга заявил, что упоминая документах В.Путина, ограничатся фамилией.
И хотя Фишер пояснил, что это обычная практика, в февральском документе Путина упоминали с обозначением должности. Также на сайте МИД Германии, как сообщает РИА Новости, рядом с фамилией президента РФ стоит его должность и сообщается, что он глава государства.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что всё это смахивает на фобию.
"Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо»", - сыронизировала Захарова.
Подписчики М.Захаровой с ней согласились, назвав ситуацию абсурдной.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Избиратели могли проголосовать за выбранного кандидата в том числе и дистанционно. Самовыдвиженец В.Путин выиграл выборы со значительным перевесом голосов.
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А вообще что за детский сад!? Вова меня обидел, я не буду с ним водится!? Они точно политики? П*дец просто какие дебилы, б*я!
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Великим людям не нужны ни звания, ни регалии, чтобы иметь всеобщее признание.
Путин, и точка!))
И по традиции - ждём объявления новых санкций. Причина для санкций не нужна, она всегда может придуматься.