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Их борьба: МИД Германии не станет указывать должность президента Путина в официальных документах

Их борьба: МИД Германии не станет указывать должность президента Путина в официальных документах

Автор:
19 марта 2024 13:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: М.Захарова   МИД Германии   Президент Путин   выборы президента2024   реакция соцсетей   фрг   
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Теперь ВВП в документации будет упоминаться просто по фамилии.

После прошедших в РФ выборов МИД Германии решил показать своё к ним отношение. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга заявил, что упоминая документах В.Путина, ограничатся фамилией.


И хотя Фишер пояснил, что это обычная практика, в февральском документе Путина упоминали с обозначением должности. Также на сайте МИД Германии, как сообщает РИА Новости, рядом с фамилией президента РФ стоит его должность и сообщается, что он глава государства.


Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что всё это смахивает на фобию.

"Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо»", - сыронизировала Захарова.



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Подписчики М.Захаровой с ней согласились, назвав ситуацию абсурдной.

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Избиратели могли проголосовать за выбранного кандидата в том числе и дистанционно. Самовыдвиженец В.Путин выиграл выборы со значительным перевесом голосов.



Источник:

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Метки: М.Захарова   МИД Германии   Президент Путин   выборы президента2024   реакция соцсетей   фрг   
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58  комментариев
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14k
Владимир 2 часа назад
Правильно, называйте "владыка" или "повелитель"!
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18k
Алекс 4 минуты назад
Я думал что только прибалты ипанутые...ан нет.
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0
Андрей 7 минут назад
Да пусть усрутся , гниды купоросные !
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68k
Дворняга 9 минут назад
Ничего не хочу сказать, но кроме Путина без должности называют только Бога! Вот это уважение!

А вообще что за детский сад!? Вова меня обидел, я не буду с ним водится!? Они точно политики? П*дец просто какие дебилы, б*я!
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2k
ОТДЕЛ К 10 минут назад
Потому что Путин это не фамилия. Путин-это должность.
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97
ГТА Форевер 16 минут назад
Правильно, пока не надо писать, мало ли Президентом какой страны ещё станет..зря бумагу переводить только
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330
dasn7 18 минут назад
Его фамилия сама по себе имеет величайший вес. Тем более, что все и так знают - какую должность он занимает, причём по праву.
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
А следующий условный шольц прикажет говорить про ВВП "тот кого нельзя называть"...
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18k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Это ли не признание?
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76
Iris Shafran Полчаса назад
Имени Бога даже никто уже и не знает , но все трепещут, особенно бесы и черти разных мастей. Не надо своим ртом осквернять имя нашего лидера.
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330
dasn7 ... 12 минут назад
"Я и есть бог, но частично, буддизм очень открыто это описывает в отличии от других." - Христианство говорит о близком родстве. Лингвисты говорят что слово "люди" этимологически = "ЛЮбимое ДИтя" (во мн.ч. устаревшая форма дити, сохранилась в ед.ч. "дитя")
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22k
Shtoppi Полчаса назад
«Их борьба: МИД Германии не станет указывать должность президента Путина в официальных документах»
---------
Великим людям не нужны ни звания, ни регалии, чтобы иметь всеобщее признание.
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Замените в официальных документах должность "канцлер" на "обиженную ливерную колбасу"
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14k
..: Атеист :.. 36 минут назад
Ну всё, напугали.. до смеху))
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19k
Роберт Шекли 38 минут назад
Есть идея получше, пусть указывают везде просто "Он"
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54k
Aleksandr 40 минут назад
Можно закрыть в Германии посольство и объявить, что все возникающие вопросы будут решаться в посольстве CШП, поскольку Германия не является независимым государством...
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3k
Егор Попов 40 минут назад
Немцы скатываются до умственного уровня хохлов. Официальный представитель МИД любой страны - это в первую очередь лицо страны. Если бы Фишер изволил явиться на официальный прием без штанов, это было бы меньшим унижением для Германии, нежели такие действия официального лица. И это типа "цивилизованная" Европа? Грязные варвары - никакого собственного достоинства. Обиженки так и не научились проигрывать.
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6k
Хачик 41 минуту назад
Денонсировать все отношения с ними и выдворить из России! Всего делов-то!
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1k
Дмитрий 43 минуты назад
А нас-рать!
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8k
Marlboro 43 минуты назад
Как теперь жить? Наверное президент В.В.Путин уйдет в отставку из-за такой новости.
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11k
Клёст 43 минуты назад
В отношении В.В. уже давно любое титулование ничего не значит.
Путин, и точка!))
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8k
Андрей 44 минуты назад
Их просто бомбит. У них у самих мизерные рейтинги и при голосовании вряд ли кто-то удержится на своём посту.
И по традиции - ждём объявления новых санкций. Причина для санкций не нужна, она всегда может придуматься.
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