Романтика + цинизм: хирург из Новосибирска поздравил женщин из операционной фото с вырезанным сердцем

Известный в городе доктор опубликовал снимок, и он не для слабонервных.
Врачи - те еще циники, и эта особенность необходима докторам, чтобы остаться в здравом уме. Однако всё-таки иногда необходимо держать себя "в рамочках" - считают интернет-пользователи, шокированные поздравительным фото Рустама Курманбаева.
К женскому празднику новосибирский хирург в своих соцсетях выложил неоднозначные снимки из операционной, на которых он позирует с куском кожи в форме сердца.
Людям с нестабильной психикой рекомендуем воздержаться от просмотра фото!
Этот треш-контент оценили не все. Пожаловались на хирурга его же клиентки.
"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждение этичности подобного поведения врача", - написала одна из пациенток Курманбаева.
Учитывая специализацию врача (пластическая хирургия), можно предположить, что фрагмент в форме сердца мог быть вырезан из кожи пациента во время абдоминопластики (удаление излишков кожи с живота), но это не точно.
В местных пабликах к ситуации отнеслись по-разному. Кто-то считает, что ничего страшного на фото нет - подумаешь, кусок кожи с жиром. Он же не маркирован, человека на снимке не видно, и фото безадресное. Другие уверены, что во всём, даже в цинизме, нужно знать меру.
Сам врач ситуацию пока не комментирует, однако после публикаций в СМИ провокационные фото удалил. Пользователи уверены, что проверки ему не избежать.
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Зато пожелать кому-то там смерти, адских страданий - это нормально.
Потом в церковь пойти, попу руку поцеловать.
К тому же, возникают вопросы. У них во время операции так дохрена лишнего времени? Или они уже после развлекаются?
Раньше "играть с едой" считалось неэтичным. Сейчас можно "играть" с частями тела человека?
"предлагаю тебе руку и сердце"