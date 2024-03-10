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Романтика + цинизм: хирург из Новосибирска поздравил женщин из операционной фото с вырезанным сердцем

Романтика + цинизм: хирург из Новосибирска поздравил женщин из операционной фото с вырезанным сердцем

Автор:
10 марта 2024 09:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: 8 марта   Новосибирск   врачебный юмор   реакция соцсетей   треш-контент   хирург   цинизм   
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Известный в городе доктор опубликовал снимок, и он не для слабонервных.

Врачи - те еще циники, и эта особенность необходима докторам, чтобы остаться в здравом уме. Однако всё-таки иногда необходимо держать себя "в рамочках" - считают интернет-пользователи, шокированные поздравительным фото Рустама Курманбаева.


К женскому празднику новосибирский хирург в своих соцсетях выложил неоднозначные снимки из операционной, на которых он позирует с куском кожи в форме сердца.



Этот треш-контент оценили не все. Пожаловались на хирурга его же клиентки.

"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждение этичности подобного поведения врача", - написала одна из пациенток Курманбаева.

Учитывая специализацию врача (пластическая хирургия), можно предположить, что фрагмент в форме сердца мог быть вырезан из кожи пациента во время абдоминопластики (удаление излишков кожи с живота), но это не точно.


В местных пабликах к ситуации отнеслись по-разному. Кто-то считает, что ничего страшного на фото нет - подумаешь, кусок кожи с жиром. Он же не маркирован, человека на снимке не видно, и фото безадресное. Другие уверены, что во всём, даже в цинизме, нужно знать меру.



Сам врач ситуацию пока не комментирует, однако после публикаций в СМИ провокационные фото удалил. Пользователи уверены, что проверки ему не избежать.

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Метки: 8 марта   Новосибирск   врачебный юмор   реакция соцсетей   треш-контент   хирург   цинизм   
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14  комментариев
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39k
АнтонПолднев Час назад
Врачебный юмор, это особый вид искусства...
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123
Комнатный Сибиряк 3 минуты назад
Дома то небось уже и куртку кожанную пошил и абажурчик с тату-картинками
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123
Комнатный Сибиряк 5 минут назад
Нужно было руку ещё отрезать. Руку и сердце, без руки несчетова
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451
Алекс Янгель 8 минут назад
заголовок тоже [мат] "звучит как вырезал сердце и им поздравил" ну а че хирург он может .. Автор АМ/КГ однозначно в минус
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265
Xiks 12 минут назад
Доктор Лектер петросянит...
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3k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
я думал настоящее сердце показал . а так даже не интересно.
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380
deadDEVIL Полчаса назад
Какие нежные все, просто трындец!
Зато пожелать кому-то там смерти, адских страданий - это нормально.
Потом в церковь пойти, попу руку поцеловать.
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430
gvg 44 минуты назад
Красавчеггг!
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10k
sedoisever 51 минуту назад
Юмор врачей специфичен, тут не поспоришь. Но он и не должен выходить за рамки коллектива. Там пишут, что "осуждать это будет лишь ханжа". Ну, уж нет. Когда ты выкладываешь на всеобщее обозрение, то это уже не юмор "узкой специализации отдельной профессии".
К тому же, возникают вопросы. У них во время операции так дохрена лишнего времени? Или они уже после развлекаются?
Раньше "играть с едой" считалось неэтичным. Сейчас можно "играть" с частями тела человека?
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8k
Alex Час назад
Надеюсь, этого мудака уволят
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8k
Alex Час назад
Дол**б...
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2k
Мария Коненкова Час назад
Это точно кусок кожи с подкожным жиром с живота после абдоминопластики, так что в происхождении самого " сердца" ничего страшного нет, всё равно на утилизацию. Но юморок у коллеги хромает на обе ноги, абсолютно не смешно, и эстетика фото не дотягивает до эстетики маньяка-расчленителя. Если бы так студенты-первокурсники схохмили, было бы понятно - это обязательный этап приобщения к профессии, все на первом курсе с учебными трупами в обнимку фотографируются и страницы атласа костями переворачивают, это адаптационный, так сказать, цинизм, потом проходит. Но, видимо не у всех - некоторые застревают в развитии.
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6k
sumrаknn Час назад
все путем, пусть жгет дальше
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