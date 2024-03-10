Романтика + цинизм: хирург из Новосибирска поздравил женщин из операционной фото с вырезанным сердцем

Этот треш-контент оценили не все. Пожаловались на хирурга его же клиентки.

"Я увидела это и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждение этичности подобного поведения врача", - написала одна из пациенток Курманбаева.

Учитывая специализацию врача (пластическая хирургия), можно предположить, что фрагмент в форме сердца мог быть вырезан из кожи пациента во время абдоминопластики (удаление излишков кожи с живота), но это не точно.

В местных пабликах к ситуации отнеслись по-разному. Кто-то считает, что ничего страшного на фото нет - подумаешь, кусок кожи с жиром. Он же не маркирован, человека на снимке не видно, и фото безадресное. Другие уверены, что во всём, даже в цинизме, нужно знать меру.