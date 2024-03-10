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"Похлеще вечеринки Ивлеевой": в Брянской области танцовщица стриптиза вошла в роль и разделась донага

"Похлеще вечеринки Ивлеевой": в Брянской области танцовщица стриптиза вошла в роль и разделась донага

Автор:
10 марта 2024 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брянская область   Видео   Унеча   моралисты   реакция соцсетей   ресторан   стриптиз   
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Гостям ресторана "Бакинский бульвар" в городе Унеча заведение подготовило праздничный сюрприз к 8 марта - женский стриптиз. Однако довольными остались не все.

Во время выступления танцовщица сначала оголила одну грудь, затем другую, а потом и вовсе сняла с себя всю одежду. Подыграть артистке в танце хотели многие, но рискнул лишь один мужчина. И остался доволен.


Возмущавшихся среди гостей не было - все знали, на что идут. А вот моралистов среди интернет-пользователей нашлось предостаточно. Они сравнили шоу с "голой" вечеринкой Ивлеевой и сильно возмущались.


Впрочем, директор ресторана заявил, что скорее всего эти морализаторы завидуют тем, кто попал на шоу. В конце концов, отдыхать в праздник - это нормально и гораздо полезнее, чем сидеть дома и плеваться ядом.

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Метки: Брянская область   Видео   Унеча   моралисты   реакция соцсетей   ресторан   стриптиз   
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26  комментариев
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32k
Владимир Час назад
По мнению некоторых вся страна сейчас обязана одеться в рубища, нацепить вериги и посыпать головы пепоом, передвигаясь при этом исключительно на коленях.
Ну и да, молится, постится и слушать радио радонеж.
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194
Кенни Маккормик Полминуты назад
Танцовщица стриптиза, разделась!? серьезно?
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3k
владимир 14 минут назад
Задолбали эти моралисты. В средневековье какое-то катимся.
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12k
harlamov 18 минут назад
Я с быдла угораю.
Когда Ивлиева и Киркоров голые бегали тут на фишках такой взрыв пердаков был, что можно было вместо солнцепёка некоторых деятелей на фронт отправлять, выжигать хохлов на коксохиме.
А когда такая же быдлота устраивает оргии в доме офицером, сиськами трясет, стриптизерш лапает, то опять жопа горит у быдла.
Да как же так, имеем право, пох что война идет, пох на мораль, этику.
Хотим вести себя как животные, мы же не Киркоровы и Ивлиевы, нам можно все.
Лицемерные ублюдки.
С себя начните, а потом с других спрашивайте.
Таким запад и навязывает гомосятину и все что угодно. Потому что знает что вы быдло. Без принципов и яиц.
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156
Без Паники harlamov 11 минут назад
Так и Ивлееву нефиг трогать было. Её можно было упрекать в полном отсутствии вкуса. Но за это не наказывают ( не должны наказывать). Мы с этим пуританством скоро дойдём до судов шариата.
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Мутная тема ) И автору видео за выбор ракурса незачёт
А морализаторам головушку полечить. В стриптиз-клубе танцуют стриптиз, вход по возрасту ограничен - что не так ? Нах они вообще это видео смотрели, в то время как на передовой погибают ? нет ли тут какого нарушения ? Или они в свободное от подноса снарядов и шитья броников смотрели и писали ? Дбл, блд...
И самое интересное - а если окажется, что среди сидящих в зале кто-то с СВО был, на побывку или лечение приехал и зашёл развеется - это как будет считаться ? Его тоже будут чморить или побегут всем стадом извиняться ?
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9k
Джонатан Свифт Полчаса назад
Лет 10-15 как бросил ходить на корпоративы. Вообще. Потому-что сидеть на корпоративе как на отчетно-выборном собрании - скучно. А если веселиться - то у каждого появились фотоаппараты на телефоне и соцсети, и все это оказывается в общем доступе. И нафиг это надо, думать потом, а достаточно ли пристойно я отдыхал для взора окружающий, не могут ли они что-нибудь подумать... Короче дебилы с телефонами убили корпоративы. Совсем.
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157
Миха Джонатан Свифт 4 минуты назад
Аналогично
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50k
Максим Т. Полчаса назад
Обычный бл...дюжник.
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157
Миха 40 минут назад
Чем похлеще то? Вообще разные ситуации. Стриптиз-бары во всех городах есть. И даже в глубинках. А дома в квартирах люди вообще друг в друга письками тыкают!!!
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9k
Maximvs 43 минуты назад
А давайте все семьи, где дети родились с 2023 по настоящее время посадим? Ишь, что удумали! ТРАХАТЬСЯ, пока СТРАНА ВОЮЕТ!!!
И секс-шопы все закроем! И бордели! И массажные салоны. И стрипклубы, И свингер-клубы. И гей-клубы, И БДСМ клубы... Все перепрофилировать в военно-патриотические клубы.
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3k
Aristarx 50 минут назад
Очень плохой пост. Я думал пост будет намного лучше
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Видео НЛО тоже всегда самого плохого качества.
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156
Без Паники Горожанин 51 минуту назад
Автор заботится, чтобы тут никто не возбудился. Фишки - сайт целомудренных людей. Не дай Бог, кто в обморок упадёт.
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42k
Сергей 55 минут назад
"Похлеще вечеринки Ивлеевой" ??????
А вот это враньё, так как бриллианта на жопе никто не видел.
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156
Без Паники Час назад
Сенсация! Впервые в мировой истории! Стриптизёрша разделась донага.
А это разве не её работа?
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8k
Alex Час назад
Гниды вонючие. Пока пацаны гибнут, эти мрази такое творят.
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59k
zloykoyot Час назад
Вот ведь сенсация-то, стриптизёрша разделась. Никогда такого не было, а тут вдруг херак и сиськи показала.
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720
Dsident Час назад
Они какой-то закон нарушили?
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156
Без Паники Alex 55 минут назад
Что не так? Вы испытываете дискомфорт от вида красивого обнажённого женского тела?
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156
Без Паники Alex 2 минуты назад
Есть тёти, как тёти,
Есть дяди, как дяди,
Есть люди, как люди,
Есть б**ди, как б**ди.
Но в жизни бывает
Порой по другому:
Есть дяди, как тёти,
Есть тёти , как дяди,
Есть б**ди, как люди
И люди, как б**ди! (с) В. Маяковский
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