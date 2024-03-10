"Похлеще вечеринки Ивлеевой": в Брянской области танцовщица стриптиза вошла в роль и разделась донага

Гостям ресторана "Бакинский бульвар" в городе Унеча заведение подготовило праздничный сюрприз к 8 марта - женский стриптиз. Однако довольными остались не все.
Во время выступления танцовщица сначала оголила одну грудь, затем другую, а потом и вовсе сняла с себя всю одежду. Подыграть артистке в танце хотели многие, но рискнул лишь один мужчина. И остался доволен.
18+!
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Возмущавшихся среди гостей не было - все знали, на что идут. А вот моралистов среди интернет-пользователей нашлось предостаточно. Они сравнили шоу с "голой" вечеринкой Ивлеевой и сильно возмущались.
Впрочем, директор ресторана заявил, что скорее всего эти морализаторы завидуют тем, кто попал на шоу. В конце концов, отдыхать в праздник - это нормально и гораздо полезнее, чем сидеть дома и плеваться ядом.
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Ну и да, молится, постится и слушать радио радонеж.
Когда Ивлиева и Киркоров голые бегали тут на фишках такой взрыв пердаков был, что можно было вместо солнцепёка некоторых деятелей на фронт отправлять, выжигать хохлов на коксохиме.
А когда такая же быдлота устраивает оргии в доме офицером, сиськами трясет, стриптизерш лапает, то опять жопа горит у быдла.
Да как же так, имеем право, пох что война идет, пох на мораль, этику.
Хотим вести себя как животные, мы же не Киркоровы и Ивлиевы, нам можно все.
Лицемерные ублюдки.
С себя начните, а потом с других спрашивайте.
Таким запад и навязывает гомосятину и все что угодно. Потому что знает что вы быдло. Без принципов и яиц.
А морализаторам головушку полечить. В стриптиз-клубе танцуют стриптиз, вход по возрасту ограничен - что не так ? Нах они вообще это видео смотрели, в то время как на передовой погибают ? нет ли тут какого нарушения ? Или они в свободное от подноса снарядов и шитья броников смотрели и писали ? Дбл, блд...
И самое интересное - а если окажется, что среди сидящих в зале кто-то с СВО был, на побывку или лечение приехал и зашёл развеется - это как будет считаться ? Его тоже будут чморить или побегут всем стадом извиняться ?
И секс-шопы все закроем! И бордели! И массажные салоны. И стрипклубы, И свингер-клубы. И гей-клубы, И БДСМ клубы... Все перепрофилировать в военно-патриотические клубы.
А вот это враньё, так как бриллианта на жопе никто не видел.
А это разве не её работа?
Есть дяди, как дяди,
Есть люди, как люди,
Есть б**ди, как б**ди.
Но в жизни бывает
Порой по другому:
Есть дяди, как тёти,
Есть тёти , как дяди,
Есть б**ди, как люди
И люди, как б**ди! (с) В. Маяковский