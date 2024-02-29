"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кг







При росте 170 см худышка весит всего 30 килограммов, и у любого нормального мужчины она может вызывать лишь одно желание - накормить. Хотя наверняка и на этот суповой набор находятся любители. Интересно, им не страшно: а вдруг в процессе девушка потеряет сознание, а то и того хуже?