"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кг

Свои услуги анорексичка, подрабатывающая жрицей любви, оценила в 10 тысяч рублей в час.
Секса захочешь - любая женщина покажется красивой - кажется, этот принцип у многих мужчин, просмотревших анкету худосочной барышни, дал сбой. А вот девушка явно себя не на помойке нашла - свои услуги оценивает высоко, даже слишком.
При росте 170 см худышка весит всего 30 килограммов, и у любого нормального мужчины она может вызывать лишь одно желание - накормить. Хотя наверняка и на этот суповой набор находятся любители. Интересно, им не страшно: а вдруг в процессе девушка потеряет сознание, а то и того хуже?
Судя по обилию ретуши на фото, вживую барышня может оказаться еще более страшненькой. Хотя, может, на то и расчет? Оплатил заказ ради любопытства, но до дела не дошло. И все в плюсе, кроме ушатанной психики.
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Не исключаю, что у нее мпрос выше, чем у среднестатистической
Об ее торчащие кости наверное и повредиться можно
Понятно, что по здоровью как физиологическому, так и душевному там беда, но жить-то с ней никто не собирается.
А так зарабатывает, как может, ее дело.