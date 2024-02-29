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"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кг

"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кг

Автор:
29 февраля 2024 15:55
Сообщество : Голая правда
Метки: анкета   анорексия   ночная бабочка   обсуждение   проститутка   реакция соцсетей   
3015
9

Свои услуги анорексичка, подрабатывающая жрицей любви, оценила в 10 тысяч рублей в час.

Секса захочешь - любая женщина покажется красивой - кажется, этот принцип у многих мужчин, просмотревших анкету худосочной барышни, дал сбой. А вот девушка явно себя не на помойке нашла - свои услуги оценивает высоко, даже слишком.




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При росте 170 см худышка весит всего 30 килограммов, и у любого нормального мужчины она может вызывать лишь одно желание - накормить. Хотя наверняка и на этот суповой набор находятся любители. Интересно, им не страшно: а вдруг в процессе девушка потеряет сознание, а то и того хуже?


Интернет-пользователи анкету оценили. Каждый - по своему, кому-то даже понравилось.



Судя по обилию ретуши на фото, вживую барышня может оказаться еще более страшненькой. Хотя, может, на то и расчет? Оплатил заказ ради любопытства, но до дела не дошло. И все в плюсе, кроме ушатанной психики.

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Метки: анкета   анорексия   ночная бабочка   обсуждение   проститутка   реакция соцсетей   
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53  комментария
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21k
Александр 2 часа назад
Такую страшно и вызывать, ещё сломается и что потом делать
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3k
Autumn2015 3 минуты назад
У анорексичек сильный остеопороз, она сломаться может от любого неловкого движения или нагрузки..
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0
Максим Канашук 5 минут назад
Еще минус 5-8 кг, и она не жилец
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5k
Denis Cudreacov 9 минут назад
Извращенцев полно.
Не исключаю, что у нее мпрос выше, чем у среднестатистической
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16k
Ivan 12 минут назад
"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кгПосмотреть
"Некрофилы, ваш выход": интернет-пользователи удивились анкете барышни весом 30 кг
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7k
Евгений Д 13 минут назад
По мне= так страшна и уродлива.
Об ее торчащие кости наверное и повредиться можно
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872
adssaf afasffdsga 17 минут назад
Около трети от веса это один скелет только... Весом мозга можно пренебречь... Да не может там быть груди!
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12k
Трив 17 минут назад
Блин, мне стало страшно даже представить.
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19k
Карлсончек 19 минут назад
Может она таким образом как раз на еду зарабатывает.
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475
Илья Ерохин Полчаса назад
А в неё точно можно вставлять? Не лопнет?
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14k
кот базилий Полчаса назад
Кто хочет воткнуть меж костей и поцарапать член....
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5k
Ухалус Посовиномус Полчаса назад
Верите ли, господа, ипал и плакал, ипал и плакал!
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896
Алексей Полчаса назад
Нормальный мужик не собака, на кости не бросается.
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2k
CAIIIKA1908 Полчаса назад
Норм, я бы вдул для разнообразия.
Понятно, что по здоровью как физиологическому, так и душевному там беда, но жить-то с ней никто не собирается.
А так зарабатывает, как может, ее дело.
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1k
surgy Полчаса назад
Ее вызывают студенты-медики первых курсов, изучают на ней остеологию (костную ткань)
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30k
AzuveR 38 минут назад
Больше чем уверен, что есть любители данного супового набора. Бррр.
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189
sioma08 40 минут назад
Тьфу, тьфу, тьфу! Чур меня!!!
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1k
Димыч 50 минут назад
Пздц... Ей к специалисту бы.
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20k
Robin Hood 51 минуту назад
В комплект к 10000 интересно смазка входит или нет? А то ... страшно как то такую ходячую доску чпокать
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39
idSwap 57 минут назад
А она точно заплатит?
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8k
Alex 58 минут назад
Жуть какая
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