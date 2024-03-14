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"Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

"Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

Автор:
14 марта 2024 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Королева Дальнего Востока-2024   Хабаровск   конкурс красоты   реакция соцсетей   свят свят   
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В Хабаровске прошёл очередной конкурс красоты, победительница которого удивила россиян.

В бывшей столице ДФО прошел конкурс красоты, главный приз которого получила риелтор из Хабаровска Елена Наговицина.


Победительница получит приз в 100 тысяч рублей отправится на национальный конкурс "Миссис Россия".


Главную красавицу Дальнего Востока выбирали из 30 конкурсанток, и решение жюри удивило интернет-пользователей, которые сравнили главную миссис с остальными участницами.



На странице конкурса и в пабликах соцсетей множатся негативные комментарии, в которых люди, как минимум, высказывают свои сомнения, а как максимум — довольно обидно отзываются о победительнице. А еще очень хотят узнать, кем работает муж "миссис" и сколько он отвалил за победу своей благоверной.




Победительница конкурса является учредителем благотворительного фонда "Благодарю" и экспертом в сфере недвижимости уже более 25 лет.

Наговицына на хейт внимания не обращает и готовится к новым победам. Всероссийский конкурс красоты "Миссис Россия" пройдёт в Москве с 31 мая по 6 июня.

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Метки: Ynews   Видео   Королева Дальнего Востока-2024   Хабаровск   конкурс красоты   реакция соцсетей   свят свят   
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86  комментариев
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36k
Fat Lynx 5 часов назад
Поглядел фото конкурсанток... Каждая из них красивее победительницы! Разве что был какой-то закулисный конкурс, в котором "Масленица" победила с большим отрывом от остальных.
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2k
Владимир 22 минуты назад
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280
Евгений Ковалёв Полчаса назад
Наверное это чучело сожгут на масленицу
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2k
max Час назад
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39k
koleos72 2 часа назад
Видимо условия для победы были на столько отвратительными, что остальные добровольно отказались!
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3k
Lena 2 часа назад
Не пойму, такие бабы, они что в зеркало вообще не смотрятся? Или считают себя при такой одутловатой роже красотками? Не боятся что их на смех поднимет вся Россия? Ужас!
Ну а так да, это все что нужно знать о конкурсах красоты. Победить может даже бегемот, если за его победу заплатят больше!
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112
Liberman 2 часа назад
Там в жюри сидели такие же бабы) ясен пень они выберут подобных себе)))
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752
Denis Rogut 2 часа назад
Я так понимаю выбрали дабы потом сжечь?))))
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5k
Горожанин 2 часа назад
Это диверсия. Нужно Бастрыкина вызывать)
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41
Алексей Плюснин 2 часа назад
Это не Масленица, это ПЕЛЬМЕНЬ какой-то
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1k
kolobok263 2 часа назад
проплаченная шмара
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1k
Юлия Фоксина 3 часа назад
Интересно узнать секрет ее красоты, приведший ее к такому успеху - длительный запой? Да неее... бред какой-то.
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900
Алексей 3 часа назад
Остается только восхититься её талантам и позавидовать членам жюри )
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15k
Vital Idol 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Сол Гудман 3 часа назад
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Killgrave 3 часа назад
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9k
Лаврентий 3 часа назад
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12k
zlopisec 3 часа назад
"Всероссийский конкурс красоты "Миссис Россия" пройдёт в Москве с 31 мая по 6 июня"....
Может ну его накуй, этот конкурс....
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−18
Анатолий 3 часа назад
Принцесса Фиона.
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806
Олег Мещеряков 3 часа назад
аааа, меня убил коммент - выбрали что бы сжечь на масленницу)))) ору)))
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1k
K_II_T 3 часа назад
А помните конкурс "Улыбка на миллион" от жевательной резинки Орбит?
Которую весёлый дед выиграл в 2007 году?
уже даже домена naorbite.ru нет
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