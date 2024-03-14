"Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

В Хабаровске прошёл очередной конкурс красоты, победительница которого удивила россиян.
В бывшей столице ДФО прошел конкурс красоты, главный приз которого получила риелтор из Хабаровска Елена Наговицина.
Победительница получит приз в 100 тысяч рублей отправится на национальный конкурс "Миссис Россия".
Главную красавицу Дальнего Востока выбирали из 30 конкурсанток, и решение жюри удивило интернет-пользователей, которые сравнили главную миссис с остальными участницами.
На странице конкурса и в пабликах соцсетей множатся негативные комментарии, в которых люди, как минимум, высказывают свои сомнения, а как максимум — довольно обидно отзываются о победительнице. А еще очень хотят узнать, кем работает муж "миссис" и сколько он отвалил за победу своей благоверной.
Победительница конкурса является учредителем благотворительного фонда "Благодарю" и экспертом в сфере недвижимости уже более 25 лет.
Наговицына на хейт внимания не обращает и готовится к новым победам. Всероссийский конкурс красоты "Миссис Россия" пройдёт в Москве с 31 мая по 6 июня.
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Ну а так да, это все что нужно знать о конкурсах красоты. Победить может даже бегемот, если за его победу заплатят больше!
Может ну его накуй, этот конкурс....
Которую весёлый дед выиграл в 2007 году?
уже даже домена naorbite.ru нет