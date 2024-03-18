"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах

В России состоялись выборы президента РФ. По предварительным результатам, действующий глава РФ набрал наибольшее количество голосов. За самовыдвиженца В.Путина проголосовало свыше 87% россиян.Главы других стран, не дождавшись окончательных подсчётов, уже поздравляют ВВП с убедительной победой.
По данным ЦИК РФ на 18 марта 07:45. обработано 99.6% голосов. Явка была довольно высокой и составила 74.22%. Лидером выборов стал действующий президент В.Путин. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовало 4,3% россиян. 3,81% отдали голоса Владимиру Даванкову (партия "Новые люди"), 3,2 % - Леониду Слуцкому (ЛДПР).
И хотя это не окончательные результаты, т.к. подсчитаны еще не все бюллетени, еще вчера В.Путин стал получать поздравления с победой на выборах.
В.Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Искренне поздравляю вас с безоговорочной победой на президентских выборах».
Послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России - об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что "Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян". Об этом Мадуро заявил в видеообращение, которое распространила его пресс-служба. Президент Венесуэлы считает, что победа В.Путина - показатель того, что Россия неуклонно движется к многополярному миру и "побеждает на всех фронтах".
Президент Республики Сербской Милорад Додик отреагировал на победу Путина в соцсети X спустя несколько часов после того, как были закрыты первые избирательные участки в России. Дидер Сербии подчеркнул, что его народ с радостью встретил победу В.Путина и считает его своим другом, на которого можно опереться.
В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.
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Крайне неубедительная предвыборкная кампания. Обещать все новое без какой-либо конкретики в 21 веке - это смешно. Рассчитано на людей, которые не помнят события 80-х и начала 90-х, когда всего нового нахлебались так, что многие это новое не пережили?
Жалкое зрелище.
Комментарий Слуцкого после выборов эту партию вообще закопал.
на западе есть много "лидеров" типо комиссары ес и тд всякие премьер министры с островов которых никто не выберает как у нас и тупо признать их не легитимными мол а вы кто такие вас кто выбрал ? народ или другие чиновники?
2. За время его правления жизнь с проклятых 90-х выросла до текущей. Поэтому да, за него.
3. Оратор В.В.П. очень крутой. И эрудированность.
Вообщем это тот президент, который нам нужен.
А еще надеючь, что он заставит продажных миграционщиков и лоббистов таксюг наконец-то навести порядок в этой отрасли
На мнение чушпанов плевать. По сути, Путин сегодня для всего Мира, это как Ленин 100 лет назад.
А директор отчитаться перед департаментом должен...
В госконторах реально же добровольно-принудительное голосование. И давным давно.
=====И как жить-то теперь?
Вот мы их, блть, забыли спросить, как на проводить выборы.
Осмелюсь спросить. У нас что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, северокорейский лидер Ким Чен Ын и Президент Венесуэлы Николас Мадуро являются западными лидерами?
Республики Сербская - часть Боснии и Герцеговины. И самостоятельным государством не является. Не путать с Сербией.