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"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах

"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах

Автор:
18 марта 2024 09:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   В.Путин   Видео   Ким Чен Ын   Мадуро   выборы президента-2024   поздравления   результаты выборов   
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В России состоялись выборы президента РФ. По предварительным результатам, действующий глава РФ набрал наибольшее количество голосов. За самовыдвиженца В.Путина проголосовало свыше 87% россиян.Главы других стран, не дождавшись окончательных подсчётов, уже поздравляют ВВП с убедительной победой.

По данным ЦИК РФ на 18 марта 07:45. обработано 99.6% голосов. Явка была довольно высокой и составила 74.22%. Лидером выборов стал действующий президент В.Путин. За Николая Харитонова (КПРФ) проголосовало 4,3% россиян. 3,81% отдали голоса Владимиру Даванкову (партия "Новые люди"), 3,2 % - Леониду Слуцкому (ЛДПР).


И хотя это не окончательные результаты, т.к. подсчитаны еще не все бюллетени, еще вчера В.Путин стал получать поздравления с победой на выборах.


В.Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Искренне поздравляю вас с безоговорочной победой на президентских выборах».


Также направил поздравление В.Путину северокорейский лидер Ким Чен Ын.


Послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России - об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.


Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что "Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян". Об этом Мадуро заявил в видеообращение, которое распространила его пресс-служба. Президент Венесуэлы считает, что победа В.Путина - показатель того, что Россия неуклонно движется к многополярному миру и "побеждает на всех фронтах".


Президент Республики Сербской Милорад Додик отреагировал на победу Путина в соцсети X спустя несколько часов после того, как были закрыты первые избирательные участки в России. Дидер Сербии подчеркнул, что его народ с радостью встретил победу В.Путина и считает его своим другом, на которого можно опереться.


В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.

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Метки: Ynews   В.Путин   Видео   Ким Чен Ын   Мадуро   выборы президента-2024   поздравления   результаты выборов   
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56  комментариев
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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Lena Минуту назад
Значит выборы Порошенко, а потом Зельки-наркомана после свержения Януковича - считают легитимными??? Вот ведь клоуны!!!
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15k
Antique computer 4 минуты назад
Хотел бы я знать, кто голосовал за Даванкова (полный аналог рагуль на украине) ?

Крайне неубедительная предвыборкная кампания. Обещать все новое без какой-либо конкретики в 21 веке - это смешно. Рассчитано на людей, которые не помнят события 80-х и начала 90-х, когда всего нового нахлебались так, что многие это новое не пережили?
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1k
Татьяна Баженова 6 минут назад
Одно печалит: очень слабые оппозиционные партии! Если раньше КПРФ и ЛДПР соревновались между собой в пределах 40%, то сейчас выглядят, как Собчачка в 2018 году. Жалко В.Жириновского, ЛДПР без него погибнет. А в КПРФ молодой крови не осталось, старички на остатках маразма уже никого не вдохновляют.
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313
dasn7 Татьяна Баженова 21 секунду назад
Да, согласен: здоровая образованная, а поэтому и патриотичная оппозиция нужна. Чтоб "карась не дремал" в высоких кабинетах. Оппозиция, критикующая по делу и предлагающая пути решения проблем.
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1k
дмитрий викторович 8 минут назад
В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.
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5k
Дмитрий Круглов 18 минут назад
Я, убежденный коммунист, впервые в жизни голосовал за Путина!
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5k
Руслан 23 минуты назад
И кто считает выборы нелегитимными? Германия? Где канцлера выбирает бундестаг, а не прямое волеизлияние народа? Британия? Где монархия, а премьер-министра назначает правящая партия? Украина? Где вообще выборов не будет...
Мне кажется, что любому вменяемому человеку уже глубоко насрать та то, кто и что считает по поводу происходящего у нас в стране. У себя пусть разберутся для начала хотя бы с бастующими фермерами. Клоуны, бл@ть...
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6k
Хачик Полчаса назад
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Каждыыыыый народ заслуживает президента, какой он есть. В России, чтобы стать "народным президентом" кандидату не надо объявлять о "камминг ауте", как это произошло в одной "маленькой, но очень гордой стране (если ее так можно назвать)"
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63k
Андрей Полчаса назад
Новые приколы от "западных партнёров". Мы считаем что выборы нелегитимны просто потому что нам не нравится ваш выбор. Гениально.
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5k
Мангуст Полчаса назад
Аве Терану!
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8k
tamin Полчаса назад
1. Верховного главнокомандующего во время войны не меняют. Учитывая, что война идет успешно.
2. За время его правления жизнь с проклятых 90-х выросла до текущей. Поэтому да, за него.
3. Оратор В.В.П. очень крутой. И эрудированность.
Вообщем это тот президент, который нам нужен.
А еще надеючь, что он заставит продажных миграционщиков и лоббистов таксюг наконец-то навести порядок в этой отрасли
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9k
Maximvs 39 минут назад
В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.

На мнение чушпанов плевать. По сути, Путин сегодня для всего Мира, это как Ленин 100 лет назад.
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8k
Oleg 44 минуты назад
Впервые за 26 лет директор - единорос, и сразу же всех собрали и обязали голосовать, все дружно написали заявления, открепились и возжелали проголосовать на рабочем месте. Впервые на выборы на работе сгоняли. Оч не здоровое ощущение. Очень интересно посмотреть на результаты электронного голосования. Публиковали такие данные? Интересно, какие там цифры получились.
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1k
Александр Шевченко 56 минут назад
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
«В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.»
=====И как жить-то теперь?
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Роман Час назад
Зарубежные помойки вроде New York Times и CNN на серьезных щах пишут, что оппозиция поддерживаемая вдовой Навального активно срывала выборы.
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27k
Влад Час назад
"Считают нелегитимными" и что?
Если выборы нелегетимны значит Путина президентом не признают, значит надо рвать дип-отношения и никакие переговоры невозможны в принципе. Ну-ну, пошел за попкорном. Умеют-же эти идиоты сами себе нагадить.
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3k
Диагноз Час назад
Видимо по собственному скудоумию никогда не мог понять как можно считать нелегитимным чей то выбор... Мы выбрали себе главу исполнительной власти, это может кому то не нравиться, но это наш выбор. Мы же не выбирали правителей в Германии, Великобритании, Польше и Украине. Мы выбрали президента Российской Федерации. Будьте любезны принять.
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116
Без Паники Час назад
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": западные лидеры начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах

Осмелюсь спросить. У нас что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, северокорейский лидер Ким Чен Ын и Президент Венесуэлы Николас Мадуро являются западными лидерами?
Республики Сербская - часть Боснии и Герцеговины. И самостоятельным государством не является. Не путать с Сербией.
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116
Без Паники Умница-красавица 42 минуты назад
Не хотите минусить, поставьте по плюсику. От умницы и красавицы мне будет приятно.
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116
Без Паники Алексей 40 минут назад
Алексей, держите себя в руках. Такие призывы могуть подпасть под действие УК РФ,
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1k
АртемШишков Час назад
Присоединяюсь к поздравлениям!
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Vasila1 АртемШишков 49 минут назад
осталось присоединиться только к разграблению страны олигархами
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