Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что "Путин полностью выиграл войну у коллективной империи Запада. Это демонстрация ценностей россиян". Об этом Мадуро заявил в видеообращение, которое распространила его пресс-служба. Президент Венесуэлы считает, что победа В.Путина - показатель того, что Россия неуклонно движется к многополярному миру и "побеждает на всех фронтах".





Президент Республики Сербской Милорад Додик отреагировал на победу Путина в соцсети X спустя несколько часов после того, как были закрыты первые избирательные участки в России. Дидер Сербии подчеркнул, что его народ с радостью встретил победу В.Путина и считает его своим другом, на которого можно опереться.





В Великобритании, Германии, Польше, Украине считают выборы нелегитимными, поздравлять ВВП с победой политики этих стран не будут.