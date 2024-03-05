Реакция и мемы из соцсетей на выход второй части Дюны

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Зрители разделились на два лагеря. Фанаты Кубрика и Тарковского часто положительно отзываются о новом фильме, тогда как остальные отмечают нудность, бессмысленные диалоги и спецэффекты ради спецэффектов.
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