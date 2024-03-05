FISHKINET
Сообщество Юмор 18491 пост • 3672 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Реакция и мемы из соцсетей на выход второй части Дюны

Реакция и мемы из соцсетей на выход второй части Дюны

Автор:
05 марта 2024 19:57
Сообщество : Юмор
Метки: Dune 2   Прикол   Юмор   дюна   подборка   реакция соцсетей   
2590
15
Зрители разделились на два лагеря. Фанаты Кубрика и Тарковского часто положительно отзываются о новом фильме, тогда как остальные отмечают нудность, бессмысленные диалоги и спецэффекты ради спецэффектов.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Dune 2   Прикол   Юмор   дюна   подборка   реакция соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Korolev Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
30k
Сталкер 14 минут назад
ТС, без ошибок написать заголовок – не осилил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132189



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 вещей, которые вы&nbsp;не&nbsp;знали о&nbsp;Международной космической станции&nbsp;
16 вещей, которые вы не знали о Международной космической станции 
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
А.Грин. Утверждающий Любовь
А.Грин. Утверждающий Любовь
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#ДТП#аварии#забавно#авто аварии#Китай#Москва#улыбнуло
#животные#автомобили#автомир#факты#позитив#интересно#фильм#США#кот#Подмосковье
#Прикол#машина#Юмор#интересное#история#кино#Автовсячина#Россия#СССР#удивительно
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана" Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана" Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 декабря Новая игрушка от Apple Vision Pro стала объектом мемов и издевательств в соцсетях Новая игрушка от Apple Vision Pro стала объектом мемов и издевательств в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться