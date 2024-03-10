"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику

Не обошлось без хейта и в этот раз. Блогеру припомнили, что Чечня - субъект Российской Федерации, а значит, законы в Республике должны быть теми же, что и по всей России. Нет в законах правила не надевать сарафан или шорты - значит, всё, что транслируется местным населением, можно счесть рекомендацией, необязательной к исполнению.





К тому же - сетуют комментаторы - неплохо было бы обратить внимание выходцев из Чечни на их поведение на остальной территории России.



