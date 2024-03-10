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"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику

"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику

Автор:
10 марта 2024 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Гайд   Чечня   дресс-код   критика   реакция соцсетей   хейт   
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Чечня и Дагестан предъявляют отдельные требования к внешнему виду туристов. В этих республиках раздают памятки о том, как надлежит выглядеть девушке и парню, чтобы не вызывать раздражения у местного населения. Русскоязычная блогер, прожив в Чечне несколько месяцев, решила снять видео с советами о местном дресс-коде. Хотела помочь, а получила тонну хейта.

Девушка рассказала, что лучше всего барышням не носить обтягивающую одежду. Так, например, лосины - под запретом. А вот платье, в котором будут прикрыты колени и руки, - самое то.

В принципе, те же требования предъявляют к туристам в Дагестане - и они регулярно вызывают критику со стороны россиян.


Не обошлось без хейта и в этот раз. Блогеру припомнили, что Чечня - субъект Российской Федерации, а значит, законы в Республике должны быть теми же, что и по всей России. Нет в законах правила не надевать сарафан или шорты - значит, всё, что транслируется местным населением, можно счесть рекомендацией, необязательной к исполнению.


К тому же - сетуют комментаторы - неплохо было бы обратить внимание выходцев из Чечни на их поведение на остальной территории России.


Кстати, когда врача-дагестанку пригласили на ТВ и попросили прийти без платка, возмущению не было предела. Видимо, это другое.

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Метки: Видео   Гайд   Чечня   дресс-код   критика   реакция соцсетей   хейт   
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42  комментария
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Не надо ездить ни в Чечню ни в Дагестан. Приехать к фанатикам и ожидать адекватности?
Что всегда замечал в фанатиках - они любят всем втюхивать свои законы, хотя сами их них"я не соблюдают, судорожно выискивая окольные пути. То у них Аллах в темноте не видит, то под крышей, то он вообще не здесь, а где-то там, возле Каабы трётся. Так себе божок, видит плохо и туповат...)))
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3k
Александр Долматов 11 минут назад
Какие идиоты ездят в Чечню и Дагестан после таких ограничений?
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26k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Чечня очень странный субъект
Вроде Россия, а вроде и нет
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13k
Copycat 20 минут назад
За что хейт то я не понял? за то что она по сути констатировала факт о том что там сами люди которые там живут предъявляют свои какие то требования

уж что что, а хейтить тут глупо и если кто то считает это проблемой то надо разве что какую то пропаганду проводить среди консервативных чеченцев в стиле того что надо быть современней и терпимей
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7k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Некторые "тоде россияне" забывают, что они не в эмиратах и не в пактиснане или Сомали дживут. И об эотм им надо напоминать дестко, а поррой дестоко. Но лучше по закону. Вот взать и сделать прецидент. Издать общероссийские правла о "дресскоде", Вне зависти от региона. Что и где разрешено безусловно, что запрещено, а что можно, но не жалетельно. чтоб не было раных толкований.
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2k
Сергей Полчаса назад
не нужно поощрять своими деньгам места, где тебе не рады
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5k
Vlamir 55 минут назад
То есть "в бороде" пока ходить не обязательно?
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47k
Игорь Час назад
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29k
Alex Час назад
Интересно,,, чОрные требуют уважать в своих странах, но почему-то кладут на уважение других, как только пересекают границу,,
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78k
Viktor Час назад
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9k
Онотолей Час назад
Это ещё раз доказывает что мульти культуризм дорога в никуда и он никогда не будет работать. Просто невозможно все расы и национальности, а также их религии и культуры соединить воедино.Именно поэтому все должны жить на своих территориях и тогда не будет проблем и расизма.
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14k
кот базилий Час назад
Им бы поучится вне Чечни вести себя как люди, а не дикий зверь.
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169
Александр Час назад
прИлюдиями...
по мимо...
Текст второклассник писал?
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541
Sam Gore Час назад
Дайте им создать своё отдельное государство и через год они будут бегать без штанов без российских денег !!
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2k
integral11 Час назад
Где эти все правила этих гнусных регионов, когда они находятся в русских регионах!? В кабаках именно эти "лица кавказской национальности" сидят за столами с проститутками, жрут водяру и свинину как не в себя, и ведут себя так, что обезьяны в зоопарке выглядят примерными животными! И главное - так у нас есть территории, где законы РФ не имеют силы и значения? Тогда вопрос к гаранту, а что так? Может нужно заняться этим вопросом?
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11k
Vacony Час назад
пока не будет тех, кто следит за законами и в любом месте они работают - будет у всех свои правила...
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22k
Shtoppi 2 часа назад
пора начать распространять памятки для чечни, дагестана и пр. с первобытными обычаями, приблизительно такого содержания:
«не просите денег из бюджета РФ, которых вы не заработали, а сидите на своих отсталых, примитивных территориях и не приезжайте в Россию вообще ни по какому поводу, чтобы не вызывать раздражение и рвотные позывы своими дикарскими нравами и повадками у местного населения».
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6k
livaneth 2 часа назад
Суровое Дагестанское гостеприимство.
В Чечне примерно такое же.
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436
gvg 2 часа назад
11 марта ураза-байрам, побойтесь. Или вас побьёт младший сын, любитель медалек
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535
tokol 2 часа назад
Горные бараны и есть бараны
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Что она сняла? Гайд? А что это?
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