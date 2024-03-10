"Руки закрыты, ноги закрыты": блогер сняла гайд о том, как одеваться туристам в Чечне - и нарвалась на критику

Чечня и Дагестан предъявляют отдельные требования к внешнему виду туристов. В этих республиках раздают памятки о том, как надлежит выглядеть девушке и парню, чтобы не вызывать раздражения у местного населения. Русскоязычная блогер, прожив в Чечне несколько месяцев, решила снять видео с советами о местном дресс-коде. Хотела помочь, а получила тонну хейта.
Девушка рассказала, что лучше всего барышням не носить обтягивающую одежду. Так, например, лосины - под запретом. А вот платье, в котором будут прикрыты колени и руки, - самое то.
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В принципе, те же требования предъявляют к туристам в Дагестане - и они регулярно вызывают критику со стороны россиян.
Не обошлось без хейта и в этот раз. Блогеру припомнили, что Чечня - субъект Российской Федерации, а значит, законы в Республике должны быть теми же, что и по всей России. Нет в законах правила не надевать сарафан или шорты - значит, всё, что транслируется местным населением, можно счесть рекомендацией, необязательной к исполнению.
К тому же - сетуют комментаторы - неплохо было бы обратить внимание выходцев из Чечни на их поведение на остальной территории России.
Кстати, когда врача-дагестанку пригласили на ТВ и попросили прийти без платка, возмущению не было предела. Видимо, это другое.
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Что всегда замечал в фанатиках - они любят всем втюхивать свои законы, хотя сами их них"я не соблюдают, судорожно выискивая окольные пути. То у них Аллах в темноте не видит, то под крышей, то он вообще не здесь, а где-то там, возле Каабы трётся. Так себе божок, видит плохо и туповат...)))
Вроде Россия, а вроде и нет
уж что что, а хейтить тут глупо и если кто то считает это проблемой то надо разве что какую то пропаганду проводить среди консервативных чеченцев в стиле того что надо быть современней и терпимей
-"Именно поэтому все должны жить на своих территориях и тогда не будет проблем и расизма."-
-предлагаешь отправить всех русских из Татарии, Башкирии, Марий Эл, Бурятии и других регионов в Вологду? Вот и не говори глупостей.
по мимо...
Текст второклассник писал?
дикие, что с них взять
«не просите денег из бюджета РФ, которых вы не заработали, а сидите на своих отсталых, примитивных территориях и не приезжайте в Россию вообще ни по какому поводу, чтобы не вызывать раздражение и рвотные позывы своими дикарскими нравами и повадками у местного населения».
В Чечне примерно такое же.