"В этом году первый раз смотрела Послание президента...: в сети затравили Ивлееву, которая заявила, что будет голосовать за Путина

29 февраля глава РФ огласил традиционное Послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. В нём президент затронул много вопросов и рассказал о ближайших перспективах жизни нашей страны. С подобным обращением лидер России выступает регулярно, но для Насти Ивлеевой оно оказалось в новинку.

Телеведущая, которую "отменили" после "голой вечеринки", написала в соцсетях, что внимательно и вдумчиво прослушала Послание, и теперь знает, за кого будет голосовать на грядущих выборах президента РФ.