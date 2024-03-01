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"В этом году первый раз смотрела Послание президента...: в сети затравили Ивлееву, которая заявила, что будет голосовать за Путина

"В этом году первый раз смотрела Послание президента...: в сети затравили Ивлееву, которая заявила, что будет голосовать за Путина

Автор:
01 марта 2024 11:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Послание Президента Федеральному собранию   затравили   ивлеева   критика   реакция соцсетей   хейт   шоу бизнес   
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Анастасия Ивлеева после "голой вечеринки" пытается вернуть репутацию. Даже Путина послушала, но хорошей для пользователей от этого не стала.

29 февраля глава РФ огласил традиционное Послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. В нём президент затронул много вопросов и рассказал о ближайших перспективах жизни нашей страны. С подобным обращением лидер России выступает регулярно, но для Насти Ивлеевой оно оказалось в новинку.


Телеведущая, которую "отменили" после "голой вечеринки", написала в соцсетях, что внимательно и вдумчиво прослушала Послание, и теперь знает, за кого будет голосовать на грядущих выборах президента РФ.


Пост "Настюшки-опасность" набрал свыше 108 тысяч дизлайков. Интересно, что её затравили и представители либеральной тусовки, и те, кто посчитал, что Ивлеева таким образом пытается оправдаться за прошлогоднюю almost-naked вечеринку. А многие вообще недвусмысленно намекнули, что переобуваться - это традиция женщин лёгкого поведения, хотя скорее всего истина - в полной финансовой заднице, в которой оказалась блогерша после расторжения всех контрактов. Тут ужом изовьёшься, лишь бы последнего не лишили.


Покинувшие страну недоумевают: уж Ивлеевой-то с её накопленным капиталом можно было бы вовремя уехать - и не пришлось бы теперь выглядеть дурой.





Коллеги по цеху, в основном, предпочли не комментировать пост Ивлеевой, хотя О. Бузова заявила, что эта ситуация для неё выглядит странной: как может человек в возрасте за 30, сознательно оставшийся в РФ, а не уехавший на ПМЖ за границу, быть таким оторванным от жизни страны.


А вот рэпер Shokk (Дмитрий Бамберг) высказался в поддержку Ивлеевой, заявив, что не стоит мешать человеку, у которого "запустился процесс переосмысления".



С ним был солидарен и ведущий ВГТРК Андрей Медведев.


Пост Медведева процитировала и сама Ивлеева, написав цитату из «Войны и мира» Льва Толстого. «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».


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Метки: Послание Президента Федеральному собранию   затравили   ивлеева   критика   реакция соцсетей   хейт   шоу бизнес   
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50  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
в процессе вымаливания прощения за грехи, для просящего главное поглубже засунуть язык в задницу тому, кто сие прощение даровать может

вот все они такие: лицемерные, лживые, двуличные и т. д. по списку мрази. обосрутся и потом ходят кругами воя и заискивая, тьфу на них, сукаблRть!!!!
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8k
Андрей 6 минут назад
Вспомнил фразу - "не останавливайся, позорься до конца!" )
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27
dotams 10 минут назад
Типичная шлюха и тварь. Она народ за быдло совсем держит. Считает что все забудут про ее геройства? Пусть все бабки отдаст. Медсестрой на передовую. Тогда замолит грехи поскуда.
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92k
sapér Vodička 17 минут назад
"...не опускай руки, Настя ..."---
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42k
Example 6.2.6 20 минут назад
Ну, давайте сделаем удивлённое лицо, мол, мы не ожидали от "титутки - поведения "титутки.
Безотносительно политических взглядов, большинство эстрадных звёзд предпочитают вылизывать зад правящим верхам.. потому что это путь к славе, деньгам и известности. Та же Пугачёва и в Союзе была всегда поближе к власти, и при Ельцине и при Путине, а теперь, когда убежала - она оказывается всегда была против..(просто сейчас она за новых хозяев). Не стоит относиться к заявлениям медийных персон с серьёзностью, они просто говорят и делают, что что для них на данный конкретный момент времени - выгоднее.
Да, выглядит это нелепо и низко, но вы ж не ожидали что у Ивлевой много мозгов или хорошая смекалка?
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3
Александр 21 минуту назад
Раньше был нейтрален к этой девочке с веснушками, но последнее время что то прямо буээээээ. в ее случае лучше я думаю все, больше не вщлетит, она не Филя знакомых у власти судя по всему нет.
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3k
! жЫтиЕ моЕ ! 24 минуты назад
Карма для всех перебежчиков : для чужих своим не станешь , для своих станешь чужим ...
Надысь где то посмотрел на растерянных и потерянных Чичваркина и Латынину .
"Бедные" , они в диком афуе . Не на тех поставили .
Вот где может таиться смертельная опасность для страны .
Как выявить тех кто угадал на кого поставить ? Но как был чужим таким и остался ?
Хлопает Темнейшему , поет взвейся да развейся , а внутри гнида хитрожопая ...
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Как говорится,,, поздно пить Боржоми...
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42k
Сергей Полчаса назад
А до её последних месяцев, мозг еёшый напряженно работал над проблемой, как цивильней подвесить бриллиант на жопу, чтоб всем его было видно да ещё и завидно.
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Я правильно понял, что пост о том, что надо голосовать за Путина за сутки посмотрело больше 600 К народу, и данная цифра продолжает только расти?

И кто то всерьез будет называть ее дурой/переобувшейся/унижающейцся? Вы в курсе сколько за подобное платят?
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566
Thor Steiner Полчаса назад
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−5
sqeva 37 минут назад
голосуй не голосуй - всё равно получишь.... йух
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5k
samis 38 минут назад
Пускай из жопы вытащит бриллиант за 30 млн. купит дроны и отвезёт их парням на передовую. Потом можно думать о искренности этой особи
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50k
Сергей 41 минуту назад
бидАлага...
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806
Mil-ast 42 минуты назад
В некоторых ситуациях лучше было бы просто промолчать.
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6k
heta 43 минуты назад
Плять, кто все эти люди, за счёт которых живет, нет ЖИРУЕТ, это убожество?
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26k
ЦСКА 44 минуты назад
Вот одного не пойму...Может возраст уже сказывается и не понимаю современных шуток...
Она внатуре дура или этот высер-просто заретушированный прикол??
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4k
sibull 46 минут назад
И какой идиот ей поверит?
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13k
jnkbxybr 47 минут назад
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20k
Robin Hood 53 минуты назад
На дохлую троечку
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250
Алексей Давыдов Час назад
Каждый раз теперь при виде Ивлеевой вспоминаю волосню на ее жопе. Как это развидеть?))))
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