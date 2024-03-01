"В этом году первый раз смотрела Послание президента...: в сети затравили Ивлееву, которая заявила, что будет голосовать за Путина

Анастасия Ивлеева после "голой вечеринки" пытается вернуть репутацию. Даже Путина послушала, но хорошей для пользователей от этого не стала.
29 февраля глава РФ огласил традиционное Послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. В нём президент затронул много вопросов и рассказал о ближайших перспективах жизни нашей страны. С подобным обращением лидер России выступает регулярно, но для Насти Ивлеевой оно оказалось в новинку.
Телеведущая, которую "отменили" после "голой вечеринки", написала в соцсетях, что внимательно и вдумчиво прослушала Послание, и теперь знает, за кого будет голосовать на грядущих выборах президента РФ.
Пост "Настюшки-опасность" набрал свыше 108 тысяч дизлайков. Интересно, что её затравили и представители либеральной тусовки, и те, кто посчитал, что Ивлеева таким образом пытается оправдаться за прошлогоднюю almost-naked вечеринку. А многие вообще недвусмысленно намекнули, что переобуваться - это традиция женщин лёгкого поведения, хотя скорее всего истина - в полной финансовой заднице, в которой оказалась блогерша после расторжения всех контрактов. Тут ужом изовьёшься, лишь бы последнего не лишили.
Покинувшие страну недоумевают: уж Ивлеевой-то с её накопленным капиталом можно было бы вовремя уехать - и не пришлось бы теперь выглядеть дурой.
Коллеги по цеху, в основном, предпочли не комментировать пост Ивлеевой, хотя О. Бузова заявила, что эта ситуация для неё выглядит странной: как может человек в возрасте за 30, сознательно оставшийся в РФ, а не уехавший на ПМЖ за границу, быть таким оторванным от жизни страны.
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А вот рэпер Shokk (Дмитрий Бамберг) высказался в поддержку Ивлеевой, заявив, что не стоит мешать человеку, у которого "запустился процесс переосмысления".
С ним был солидарен и ведущий ВГТРК Андрей Медведев.
Пост Медведева процитировала и сама Ивлеева, написав цитату из «Войны и мира» Льва Толстого. «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».
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вот все они такие: лицемерные, лживые, двуличные и т. д. по списку мрази. обосрутся и потом ходят кругами воя и заискивая, тьфу на них, сукаблRть!!!!
Безотносительно политических взглядов, большинство эстрадных звёзд предпочитают вылизывать зад правящим верхам.. потому что это путь к славе, деньгам и известности. Та же Пугачёва и в Союзе была всегда поближе к власти, и при Ельцине и при Путине, а теперь, когда убежала - она оказывается всегда была против..(просто сейчас она за новых хозяев). Не стоит относиться к заявлениям медийных персон с серьёзностью, они просто говорят и делают, что что для них на данный конкретный момент времени - выгоднее.
Да, выглядит это нелепо и низко, но вы ж не ожидали что у Ивлевой много мозгов или хорошая смекалка?
Надысь где то посмотрел на растерянных и потерянных Чичваркина и Латынину .
"Бедные" , они в диком афуе . Не на тех поставили .
Вот где может таиться смертельная опасность для страны .
Как выявить тех кто угадал на кого поставить ? Но как был чужим таким и остался ?
Хлопает Темнейшему , поет взвейся да развейся , а внутри гнида хитрожопая ...
И кто то всерьез будет называть ее дурой/переобувшейся/унижающейцся? Вы в курсе сколько за подобное платят?
Она внатуре дура или этот высер-просто заретушированный прикол??
Маленькие пони то же кони)))) СКА РОСТОВ!!!!