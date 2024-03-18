Более двадцати грузовых вагонов сошли с рельсов в Приамурье

ЧП спровоцировал автомобилист, попытавшийся пересечь пути в неположенном месте
Крупная авария произошла на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги, которая является частью Транссибирской магистрали. 22 пустых грузовых вагона сошли с путей после столкновения поезда с автомобилем местного жителя. Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, инцидент произошёл 18 марта рано утром.
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По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на пути вне железнодорожного переезда. Уточняется, что локомотивная бригада не пострадала, что касается водителя, он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.
Сообщается, что движение на участке Горелый — Бамовская приостановлено, там ведутся восстановительные работы. Ожидается задержка нескольких пассажирских поездов
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