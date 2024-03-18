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Более двадцати грузовых вагонов сошли с рельсов в Приамурье

Более двадцати грузовых вагонов сошли с рельсов в Приамурье

Автор:
18 марта 2024 13:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Автомобиль   Видео   вагоны   грузовой поезд   транспортная прокуратура   транссиб   
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ЧП спровоцировал автомобилист, попытавшийся пересечь пути в неположенном месте

Крупная авария произошла на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги, которая является частью Транссибирской магистрали. 22 пустых грузовых вагона сошли с путей после столкновения поезда с автомобилем местного жителя. Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, инцидент произошёл 18 марта рано утром.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на пути вне железнодорожного переезда. Уточняется, что локомотивная бригада не пострадала, что касается водителя, он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.


Сообщается, что движение на участке Горелый — Бамовская приостановлено, там ведутся восстановительные работы. Ожидается задержка нескольких пассажирских поездов

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Метки: Автомобиль   Видео   вагоны   грузовой поезд   транспортная прокуратура   транссиб   
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8  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда удивляли отчаянные люди, готовые идти на таран на своих легковых корытах против поезда. Ну вот что в твоей голове не так, если ты готов залезть под поезд?
Жизнь не мила? Бывает! Но ущерб то будет на тебя же повешен. Сам не выживешь, наследники будут рассчитываться.
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6k
Hugo_RnD 10 минут назад
мда... на паркетнике через рельсы - это надо было додуматься....
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805
Aurelian Полчаса назад
Сколько же головняка он ПЧ подкинул...
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461
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Это очень дорого.
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22k
alexis 2 часа назад
Успел хоть?
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