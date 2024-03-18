Более двадцати грузовых вагонов сошли с рельсов в Приамурье

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на пути вне железнодорожного переезда. Уточняется, что локомотивная бригада не пострадала, что касается водителя, он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.





Сообщается, что движение на участке Горелый — Бамовская приостановлено, там ведутся восстановительные работы. Ожидается задержка нескольких пассажирских поездов