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Таможенники&nbsp; нашли больше 70 килограммов золота в нише автомобиля

Таможенники нашли больше 70 килограммов золота в нише автомобиля

Автор:
08 ноября 2023 07:44
Метки: Автомобиль   Видео   Китай   золото   находка   таможенник   таможня   
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В китайском городе Шэньчжэнь сотрудники таможни осматривали легковой автомобиль и наткнулись на "секретный отсек".

В начале ноября сотрудники таможни, осматривая через рентгеновскую установку легковой автомобиль в приграничном с Гонконгом городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, КНР), обнаружили секретный отсек.

Таможня на юге Китая перехватила на пограничном пункте автомобиль со спрятанными золотыми слитками весом 72 килограмма на сумму более 40 миллионов юаней (более 507 миллионов рублей).

Сотрудники таможни обнаружили секретный отсек, расположенный внутри задней оси легковушки. Дело было оперативно передано в компетентные органы таможенного отдела для дальнейшего рассмотрения.

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Метки: Автомобиль   Видео   Китай   золото   находка   таможенник   таможня   
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