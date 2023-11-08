Таможенники нашли больше 70 килограммов золота в нише автомобиля

В китайском городе Шэньчжэнь сотрудники таможни осматривали легковой автомобиль и наткнулись на "секретный отсек".
В начале ноября сотрудники таможни, осматривая через рентгеновскую установку легковой автомобиль в приграничном с Гонконгом городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, КНР), обнаружили секретный отсек.
Таможня на юге Китая перехватила на пограничном пункте автомобиль со спрятанными золотыми слитками весом 72 килограмма на сумму более 40 миллионов юаней (более 507 миллионов рублей).
Сотрудники таможни обнаружили секретный отсек, расположенный внутри задней оси легковушки. Дело было оперативно передано в компетентные органы таможенного отдела для дальнейшего рассмотрения.
Источник:
- Скакун неожиданно сбросил наездника в загон
- В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра
- Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"
- Зуб бобра, акулы и золотые украшения бронзового века: в Швейцарии обнаружили необычный клад
- "Это мы не пьём": акции производителя китайского пива резко упали после видео с рабочим, который помочился в чан с солодом