Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд

Отметим, что железнодорожные аварии в Америке происходят с пугающей регулярностью. В середине апреля с рельсов сошёл состав в штате Мэн. В начале марта в штате Огайо перевернулись 20 вагонов, оставив без света 1500 местных жителей, в конце марта в Миннесоте сошли с путей и загорелись 14 цистерн с этанолом и кукурузным сиропом. В начале февраля в штате Огайо произошла серьёзная авария с 50 вагонами, в которых находились ядовитые химикаты. Инцидент даже окрестили "Чернобылем лайт". Благодаря ему сейчас в американской прессе активней освещаются инциденты с поездами, поскольку общественность опасается, что очередной сошедший с путей состав и его груз могут в буквальном смысле отравить им жизнь.