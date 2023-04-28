FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 284 поста • 22 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд

Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд

Автор:
28 апреля 2023 11:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   авария   вагоны   видео   поезд   штат Мэн   
2142
4
2

В некоторых перевернувшихся вагонах находился опасный груз. У жителей Америки от таких новостей скоро начнётся нервный тик.

Дюжина вагонов грузового поезда опрокинулись в американском штате Висконсин. Как сообщают оперативные службы, авария произошла из-за размытия грунта — по обе стороны от железнодорожных путей раскинулась река Миссисипи.

Примечательно, что в некоторых перевернувшихся вагонах опять находился опасный груз — краска и литий-ионные батареи. Однако, как уверяют официальные лица, в реку попали лишь два вагона, в которых не было угрожающего природе груза. Об этом сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд, слова которого приводит телеканал CNN.


Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Отметим, что железнодорожные аварии в Америке происходят с пугающей регулярностью. В середине апреля с рельсов сошёл состав в штате Мэн. В начале марта в штате Огайо перевернулись 20 вагонов, оставив без света 1500 местных жителей, в конце марта в Миннесоте сошли с путей и загорелись 14 цистерн с этанолом и кукурузным сиропом. В начале февраля в штате Огайо произошла серьёзная авария с 50 вагонами, в которых находились ядовитые химикаты. Инцидент даже окрестили "Чернобылем лайт". Благодаря ему сейчас в американской прессе активней освещаются инциденты с поездами, поскольку общественность опасается, что очередной сошедший с путей состав и его груз могут в буквальном смысле отравить им жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: США   авария   вагоны   видео   поезд   штат Мэн   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Артем 2 часа назад
За то посмотрите на капитализацию Apple! И люди там все ходят и улыбаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
198
Pasha Panfilov 3 минуты назад
Чет подзадолбали такие новости. Будь у меня жизнь длиннее лет на триста, я бы наверное реально поперся со зла в Америку с молотом и рельсы эти там на новые нормально переложил. Ну сколько можно. Особенно эти видео, где поезда по кривым рельсам ползут, того и гляди слетя. На такое аж смотреть больно, не то что ездить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
Javier 23 минуты назад
Горе то какое. Перевернулись, да и хер с ними...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур Полчаса назад
Во времена ВОВ партизаны тоже устраивали диверсии на ж/д путях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikolay 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 42 минуты назад
Чем больше, тем лучше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Компьютер DELL монитором 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ya_pavel 59 минут назад
Кагановича на них нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum Час назад
а что если поезда сходят с рельс каждый раз, когда спотыкается Бидон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Влад Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Axel Час назад
Ну вот давайте без намеков....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
840
Igor Grishaev Час назад
Не иначе, вьетконговские партизаны орудуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев Час назад
Отметим, что железнодорожные аварии в Америке происходят с пугающей регулярностью(с)
С пугающей кого? Меня нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
Вася Васильев Rubiroid_47 Час назад
Надо понимать, это другое! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Pasha Panfilov Rubiroid_47 8 минут назад
Раньше было лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alexxxx7878 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
а скоро еще и гражданская война начнется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
Вася Васильев Shtoppi Час назад
На это не очень сильно надейтесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 2 часа назад
В принципе нормальный человек не должен радоваться таким вещам, где бы они не происходили... Но своим упорным трудом правители сша добились своего... Я не то чтобы радуюсь... Мне действительно пох. И думаю, что таких много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
823k
А.Берестенко 2 часа назад
Где-то недавно читал, что в штатах такие ж/д аварии случаются в среднем по три раза за день.....а может раз в три дня, что тож до детородного органа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

148753



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про...
Набирающие популярность в сообществах
Автогифки
Автогифки
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#машина#аварии#авто аварии#факты#кино#Прошлое#девушки
#Юмор#история#подборка#автомобили#дтп#люди#природа#Мемы#соцсети#дети
#интересное#в мире#интересно#автомир#позитив#новости#картинки#Приколы#США#забавно
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд В штате Огайо сошёл с рельсов еще один поезд Очередной поезд сошёл с рельсов в США Очередной поезд сошёл с рельсов в США В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой "Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ "Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат...

На что жалуетесь?

Вернуться