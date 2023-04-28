Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд

В некоторых перевернувшихся вагонах находился опасный груз. У жителей Америки от таких новостей скоро начнётся нервный тик.
Дюжина вагонов грузового поезда опрокинулись в американском штате Висконсин. Как сообщают оперативные службы, авария произошла из-за размытия грунта — по обе стороны от железнодорожных путей раскинулась река Миссисипи.
Источник:
Примечательно, что в некоторых перевернувшихся вагонах опять находился опасный груз — краска и литий-ионные батареи. Однако, как уверяют официальные лица, в реку попали лишь два вагона, в которых не было угрожающего природе груза. Об этом сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд, слова которого приводит телеканал CNN.
Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы
Сейчас на месте аварии работают спасатели. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Источник:
Отметим, что железнодорожные аварии в Америке происходят с пугающей регулярностью. В середине апреля с рельсов сошёл состав в штате Мэн. В начале марта в штате Огайо перевернулись 20 вагонов, оставив без света 1500 местных жителей, в конце марта в Миннесоте сошли с путей и загорелись 14 цистерн с этанолом и кукурузным сиропом. В начале февраля в штате Огайо произошла серьёзная авария с 50 вагонами, в которых находились ядовитые химикаты. Инцидент даже окрестили "Чернобылем лайт". Благодаря ему сейчас в американской прессе активней освещаются инциденты с поездами, поскольку общественность опасается, что очередной сошедший с путей состав и его груз могут в буквальном смысле отравить им жизнь.
Источник:
- В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой
- "Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ
- В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
- Машинисты заснули прямо в кабине и устроили аварию
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие
С пугающей кого? Меня нет.