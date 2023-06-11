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Движение электричек и пригородных поездов пока приостановлено.
Сегодня ночью в Алекссевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Состав следовал до станции одного из предприятий. По счастью, вагоны были пустыми, и пострадавших нет ни среди жителей области, ни среди работников РЖД.
Губернатор Гладков сообщил об инциденте:
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В соцсетях появились фото с места ЧП.
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Порадовали. Пу сути ничего сказать не можете, против правды не попрёшь.
А побулькотеть, ну на то вы и прокладки :))))
Вы там того, смотрите, что хозяева ваших хозяев, которые в Пекине, не довольны вашим поведением. От освобождения бывших среднеазиатских республик совка вас уже освободили. Там теперь всё без вас решается