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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 346 постов • 24 подписчика подписаться
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В Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов

В Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов

Автор:
11 июня 2023 11:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Белгородская область   ЧП   вагоны   видео   губернатор Гладков   поезд   сошел с рельсов   
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Движение электричек и пригородных поездов пока приостановлено.

Сегодня ночью в Алекссевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Состав следовал до станции одного из предприятий. По счастью, вагоны были пустыми, и пострадавших нет ни среди жителей области, ни среди работников РЖД.


Губернатор Гладков сообщил об инциденте:

В соцсетях появились фото с места ЧП.



На месте работают следственные органы, которые разбираются в причинах ЧП.

Источник:

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Метки: Ynews   Белгородская область   ЧП   вагоны   видео   губернатор Гладков   поезд   сошел с рельсов   
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18  комментариев
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6k
sumrаknn 5 часов назад
после первого же инцидента я говорил и повторяю, диверсантов, хоть свинорылых, хоть местных - сразу к вышке и отменить мораторий. Поймали и через день в расход. только так можно остановить
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3k
Carex 3 часа назад
Вагоны не бывают пустыми, а бывают порожними.
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−27
rapara 4 часа назад
Как обычно в колонии строго режима и на комент ответить не моги, приходится отдельным:
Порадовали. Пу сути ничего сказать не можете, против правды не попрёшь.
А побулькотеть, ну на то вы и прокладки :))))
Вы там того, смотрите, что хозяева ваших хозяев, которые в Пекине, не довольны вашим поведением. От освобождения бывших среднеазиатских республик совка вас уже освободили. Там теперь всё без вас решается
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