Устраиваясь на работу, большинство людей едва ли не в первую очередь расспрашивают будущего работодателя о коллективе — и не просто так. Ведь мы и так проводим на работе треть жизни, а с кошмарными соседями по офису рабочий день может показаться в сто раз дольше. Увы, героям этого поста не повезло — им достались настоящие коллеги из ада.