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Рыба в микроволновке — это ещё цветочки: 22 человека, которым крупно не повезло с коллегами

Рыба в микроволновке — это ещё цветочки: 22 человека, которым крупно не повезло с коллегами

Автор:
18 марта 2024 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   истории из жизни   коллеги   офис   ужасные коллеги   
3362
23

Устраиваясь на работу, большинство людей едва ли не в первую очередь расспрашивают будущего работодателя о коллективе — и не просто так. Ведь мы и так проводим на работе треть жизни, а с кошмарными соседями по офису рабочий день может показаться в сто раз дольше. Увы, героям этого поста не повезло — им достались настоящие коллеги из ада.

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15. "На моей работе мы выдаем людям наклейки для удостоверений личности, после того, как им измеряют температуру. Мой коллега должен был разрезать наклейки и сделал это. Угадайте, кому поручили вырезать новые наклейки?"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бесит   истории из жизни   коллеги   офис   ужасные коллеги   
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21  комментарий
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9k
vasilykopkov 43 минуты назад
Чтобы коробки и посылки складывались правильно, достаточно четко прописать это в регламент и подписать у руководства. Нарушил - получи штраф, все сразу наладится.
А иначе, по Закону Мерфи: "Все, что можно сделать на отъе*бись, будет сделано на отъе*бись"

PS Порадовала "трагедия" с мячиком из резинок. Детский сад...
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15k
Александр Минуту назад
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87
ГТА Форевер 6 минут назад
Работать удаленно и видеть\слышать коллег только через телефон, истинное наслаждение.
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7k
Горец Ю 6 минут назад
Кусачки (бокорезы).
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4k
просто Дмитрий 7 минут назад
Комментарий к фото
я даже знаю, как такого коллегу назвать одним словом
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 9 минут назад
Все это говорит только об одном, в этих "персонажах" не развито чувство ХОЗЯИНА, мамины пирожки....мамка придет наведет порядок, вытрет жо*у, сложит коробки, мусор.
Таких людей полно везде.
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2k
Stargazer 14 минут назад
С кубиками Рубика вообще не понятно... имхо весь смысл как раз в том, чтобы их снова собрать.. и чем сильнее коллега из запутал - тем интереснее.
Хотя... если идиот из держит на столе понта ради, а собрать не может - это клиника.
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31k
Григорий 14 минут назад
Комментарий к фото
Кто-бы разбирал мои кубики-Рубика! Когда разбираешь сам, то ощущение, что я сам себе подсуживаю, составляю схему попроще, делаю движений поменьше, может я вообще запоминаю последовательность? Да и в принципе начинать кубик с разборки неприятно. А оставить его несобранным я не могу, потому стоят собранные.
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16k
Alex 20 минут назад
Куета кует...
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5k
Vlamir 24 минуты назад
80% так называемых жалоб - откровенная шизофрения!
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1k
ProFanas Полчаса назад
Комментарий к фото
Какая боль! Как теперь жить-то ему?
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1k
ProFanas Полчаса назад
Какая печаль... Как мне всё это развидеть и разчитать?
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
Тут внизу перевод, он не точный.
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7k
Старичок Полчаса назад
амерские идиоты. и тс, и коллеги.
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10k
Zhora 39 минут назад
Мячик из резинок - ну это всё, катастрофа! Кому-то явно было совсем нехера делать.
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35k
Teodor 47 минут назад
Комментарий к фото
До такого понимания понятия чужого пространства нам всем еще расти и расти...
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35k
Teodor 49 минут назад
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Убил бы..!
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35k
Teodor 50 минут назад
Комментарий к фото
Это бокорезы. В том и смысл шутки, что для их "освобождения" нужны бокорезы...
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7k
S__D 54 минуты назад
Комментарий к фото
плоскогубцы

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