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Устраиваясь на работу, большинство людей едва ли не в первую очередь расспрашивают будущего работодателя о коллективе — и не просто так. Ведь мы и так проводим на работе треть жизни, а с кошмарными соседями по офису рабочий день может показаться в сто раз дольше. Увы, героям этого поста не повезло — им достались настоящие коллеги из ада.
1. "Пока меня не было на рабочем месте, один мой коллега разобрал мои кубики Рубика и оставил очаровательный рисунок"
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2. "Я хранил этот мяч из резинок 6 лет и тщательно сохранял его форму, снимая по одной резинке за раз. Я одолжил его коллеге на один день, а она его уничтожила"
4. "Оставил свой кофе без присмотра на столе на полчаса, а когда вернулся, обнаружил, что коллега отлепил стикер, с которым можно получит бесплатный кофе"
15. "На моей работе мы выдаем людям наклейки для удостоверений личности, после того, как им измеряют температуру. Мой коллега должен был разрезать наклейки и сделал это. Угадайте, кому поручили вырезать новые наклейки?"
20. "Я сказал коллеге, что мы могли бы складывать посылки более эффективно. Она продолжает складывать их так, потому что мой способ для нее слишком сложный"
21. "Коллега в офисе моего приятеля взял половину последнего пончика"
Надпись: "Свинский поступок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А иначе, по Закону Мерфи: "Все, что можно сделать на отъе*бись, будет сделано на отъе*бись"
PS Порадовала "трагедия" с мячиком из резинок. Детский сад...
Таких людей полно везде.
Хотя... если идиот из держит на столе понта ради, а собрать не может - это клиника.
Да и кого волнует - как я кладу свой ноут?