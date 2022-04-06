FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14454 поста • 2861 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
С лёгким запахом планктона: офисные будни

С лёгким запахом планктона: офисные будни (16 фото)

Автор:
06 апреля 2022 20:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавное   коллеги   офис   подборка   прикол   
1702
16
Если вы не знаете главные правила работы в офисе, то скорее открывайте данный пост. Кстати, каким образом вы разогревате рыбу?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавное   коллеги   офис   подборка   прикол   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
a_komolow 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Егор 11 минут назад
"Чтобы оправдать ужасную ошибку, которую я допустил в работе с нашими клиентами, мой начальник выдал меня за умственно отсталого, которого ему навязала ассоциация инвалидов". (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
a_komolow 20 минут назад
Комментарий к фото
А потом они жалуются дома, как устали на работе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
0
289
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
3
59
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Очень странные частные коллекции
0
2
Очень странные частные коллекции
Сколько стоил ВАЗ за границей?
0
20
Сколько стоил ВАЗ за границей?
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Молодцы!
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#автомир#подборка#аварии#Украина#в мире#люди#шоу бизнес
#прикол#интересно#факты#Россия#мир#Приколы#СССР#картинки#позитив#кот
#фото#Ватермарк#автомобили#Разное#дтп#история#авто аварии#кино#США#женщина
Что у нас происходит с лекарствами Что у нас происходит с лекарствами Скотч способен решить любую проблему Скотч способен решить любую проблему 20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе 20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство

На что жалуетесь?

Вернуться