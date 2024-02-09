FISHKINET
Сообщество Юмор 18342 поста • 3654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
16 доказательств того, что весёлые и странные коллеги — это настоящее украшение офиса

16 доказательств того, что весёлые и странные коллеги — это настоящее украшение офиса

Автор:
09 февраля 2024 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   коллеги   люди   офис   работа   работа в офисе   
1996
17

Работа в офисе может быть довольно унылой. Но люди, работающие в том или ином месте, запросто могут стать настоящим украшением коллектива и серых трудовых будней. А всё потому, что не заешь чего от них можно ожидать!


Пользователи сети поделились забавными снимками со своих работ, где главными героями стали их весёлые, а иногда и странноватые коллеги.

×
×

Это последний рабочий день моего коллеги, поэтому мы сделали офисную подушку на память о нём. Почему-то он не был счастлив.


Итак, моя коллега пристегивает бананы на работу.


Коллеги моего друга любят тайно вздремнуть на работе.


Мы с коллегами договорились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный, кто пришёл в костюме.


Сегодня моего коллегу попросили разрезать торт…


Мой коллега решил, что рабочие столы — это глупо.


Коллега сказала, что будет работать только официальной мышью Apple Mouse, поэтому я вытащил её из хранилища и оставил на столе любительницы оригиналов.


Моя коллега «хвастается», что её стулу (синему) больше 20 лет, при этом несколько раз в месяц она уходит на больничный из-за болей в спине. При этом она упорно отказывается брать новый стул, даже несмотря на то, что у нас в офисе есть новые стулья.


Припарковал свою жёлтую машину на работе, а когда вернулся, то обнаружил вот это. Люблю своих коллег.


Моя коллега уже 2 года использует один и тот же стикер, чтобы расписывать свои ручки.


Моя коллега принесла на работу своего новорожденного ягненка.


На замке моего коллеги изображены символы, а не цифры.


Надеюсь, коллега меня не убьет…


Это зарядное устройство для телефона принадлежит моему коллеге. Да, оно работает.


У моего коллеги сегодня были некоторые проблемы с заменой тонера…


Мой коллега вернулся из отпуска в Англии вот прямо сюда!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   коллеги   люди   офис   работа   работа в офисе   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34
MrPalych 3 часа назад
креативщики хреновы))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Максим Т. 10 минут назад
Е...нутые пиндосы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
Maksim Час назад
Взяли чужие фото и отсебятины напихали:
"Мой коллега решил, что рабочие столы это глупо."(с) - это здание с высоким фальшполом под которым проложены все коммуникации - местный техник что-то сделал и тестит связь.
"Винтажная классика"(с) очень старая и до сих пор рабочая шутка против понтов любителей огрызка.
"её стулу (синему) больше 20 лет"(с) - стул действительно удобная классика, а вот "несколько раз в месяц она уходит на больничный"(с) - умная тетка, где б только найти такого лоха-босса...
"А осенняя шапочка у него из фольги"(с) - из фольги моск у написавшего - это замок от шкафчика в садике для детей, которые еще не умеют читать-считать.
Большинство фото из серии "а не слишком ли много свободного времени (мало работы) у офисного планктона"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Работать нужно, а не херней заниматься.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
iskra Час назад
Ну, когда пришел в костюме Смурфика - это прикольно. А когда залепили рабочее место стикерами или обёрточной бумагой - значит у работников очень много свободного времени, которое они не знают чем занять..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми мигрантов
«Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней...
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Пятничные Кубы
Пятничные Кубы
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бабушки у подъезда

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересно#ДТП#Автовсячина#забавно#кот#Россия#история
#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#дети#Китай#факты#кино#Еда
#Юмор#автомир#в мире#аварии#США#подборка#природа#Разное#Спорт#позитив
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео) Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к... 20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе 20 привычек коллег, которые бесят всех в офисе Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

На что жалуетесь?

Вернуться