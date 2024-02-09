16 доказательств того, что весёлые и странные коллеги — это настоящее украшение офиса

Работа в офисе может быть довольно унылой. Но люди, работающие в том или ином месте, запросто могут стать настоящим украшением коллектива и серых трудовых будней. А всё потому, что не заешь чего от них можно ожидать!
Пользователи сети поделились забавными снимками со своих работ, где главными героями стали их весёлые, а иногда и странноватые коллеги.
Это последний рабочий день моего коллеги, поэтому мы сделали офисную подушку на память о нём. Почему-то он не был счастлив.
Итак, моя коллега пристегивает бананы на работу.
Коллеги моего друга любят тайно вздремнуть на работе.
Мы с коллегами договорились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный, кто пришёл в костюме.
Сегодня моего коллегу попросили разрезать торт…
Мой коллега решил, что рабочие столы — это глупо.
Коллега сказала, что будет работать только официальной мышью Apple Mouse, поэтому я вытащил её из хранилища и оставил на столе любительницы оригиналов.
Моя коллега «хвастается», что её стулу (синему) больше 20 лет, при этом несколько раз в месяц она уходит на больничный из-за болей в спине. При этом она упорно отказывается брать новый стул, даже несмотря на то, что у нас в офисе есть новые стулья.
Припарковал свою жёлтую машину на работе, а когда вернулся, то обнаружил вот это. Люблю своих коллег.
Моя коллега уже 2 года использует один и тот же стикер, чтобы расписывать свои ручки.
Моя коллега принесла на работу своего новорожденного ягненка.
На замке моего коллеги изображены символы, а не цифры.
Надеюсь, коллега меня не убьет…
Это зарядное устройство для телефона принадлежит моему коллеге. Да, оно работает.
У моего коллеги сегодня были некоторые проблемы с заменой тонера…
Мой коллега вернулся из отпуска в Англии вот прямо сюда!
Источник:
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- И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных
"Мой коллега решил, что рабочие столы это глупо."(с) - это здание с высоким фальшполом под которым проложены все коммуникации - местный техник что-то сделал и тестит связь.
"Винтажная классика"(с) очень старая и до сих пор рабочая шутка против понтов любителей огрызка.
"её стулу (синему) больше 20 лет"(с) - стул действительно удобная классика, а вот "несколько раз в месяц она уходит на больничный"(с) - умная тетка, где б только найти такого лоха-босса...
"А осенняя шапочка у него из фольги"(с) - из фольги моск у написавшего - это замок от шкафчика в садике для детей, которые еще не умеют читать-считать.
Большинство фото из серии "а не слишком ли много свободного времени (мало работы) у офисного планктона"