16 доказательств того, что весёлые и странные коллеги — это настоящее украшение офиса

Моя коллега «хвастается», что её стулу (синему) больше 20 лет, при этом несколько раз в месяц она уходит на больничный из-за болей в спине. При этом она упорно отказывается брать новый стул, даже несмотря на то, что у нас в офисе есть новые стулья.



