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Один человек погиб при падении башенного крана в Новосибирске

Один человек погиб при падении башенного крана в Новосибирске

Автор:
15 июня 2023 08:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Новосибирск   башенный кран   видео   кран   новости   падение   
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Как сообщили в местном МЧС, в момент падения в кабине находилась женщина-крановщица. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, повреждены 8 автомобилей. На место направлены сотрудники прокуратуры.

− У крановщицы был большой опыт работы. Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала с рельсов, − сообщил источник КП-Новосибирск.

Версию с отказавшими тормозами подтвердил и коллега погибшей.

− Она сегодня последний рабочий день работала. Она управляла краном. Отказал тормоз, она съехала. После ЧП она еще дышала. Когда приехала скорая, уже умерла, – рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Женщине было 57 лет. По словам знакомых погибшей, сегодня у нее был последний рабочий день.

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Метки: Новосибирск   башенный кран   видео   кран   новости   падение   
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8  комментариев
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2k
Бомбардир 55 минут назад
У кранов тормоза нормально-закрытого типа. Включаешь механизм (подаешь электричество на двигатель), параллельно с ним включается гидротолкатель, который размыкает тормоз, отключаешь электричество - тормоз замыкается пружиной. Механизма передвижения минимум 2, а может быть и 4. Скорее залипло что-то в электрике, движки работали и тормоза разомкнутые. Надо было общий рубильник дергать, но тут уж говорить легко...
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74k
Viktor 10 минут назад
Как так-то, кабина целая?
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3k
Роман 40 минут назад
Я уже пару раз задавал этот вопрос.
Зачем сейчас в 21 веке в башне крана нужен живой крановщик? Разве нельзя сделать кран, который управлялся бы оператором с земли при помощи пульта?
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315
Юрий Алматы Роман 10 минут назад
Думаю всё дело в обзоре (камеры с живым обзором не сравнятся) и равновесии (сидя наверху в кабине перегруз и изменение ветра моментально и четко ощущаются, чего не добъешься, управляя дистанционно, следовательно и время реакции увеличится, что может повлечь за собой более частые падения и ещё бОльшие потери).
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24k
Сталкер Час назад
Жесть...
День оказался последним не только в плане работы...

Соболезнования родным.
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109k
parallax Час назад
Последний рабочий день. Отказали тормоза... Как-то не верится в случайность.
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