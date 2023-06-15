Один человек погиб при падении башенного крана в Новосибирске

Как сообщили в местном МЧС, в момент падения в кабине находилась женщина-крановщица. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По предварительным данным, повреждены 8 автомобилей. На место направлены сотрудники прокуратуры.
− У крановщицы был большой опыт работы. Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала с рельсов, − сообщил источник КП-Новосибирск.
Версию с отказавшими тормозами подтвердил и коллега погибшей.
− Она сегодня последний рабочий день работала. Она управляла краном. Отказал тормоз, она съехала. После ЧП она еще дышала. Когда приехала скорая, уже умерла, – рассказал КП-Новосибирск мужчина.
Женщине было 57 лет. По словам знакомых погибшей, сегодня у нее был последний рабочий день.
Источник:
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Зачем сейчас в 21 веке в башне крана нужен живой крановщик? Разве нельзя сделать кран, который управлялся бы оператором с земли при помощи пульта?
День оказался последним не только в плане работы...
Соболезнования родным.