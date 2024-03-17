Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка

Трагедия произошла на глазах у публики, во время выступления вчера вечером на шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе».
24-летняя воздушная гимнастка Елизавета Чумакова выполняла сложнейший трюк без страховки на кольце под самым куполом цирка.
В какой-то момент она не смогла удержаться в шпагате и упала с большой высоты на арену. Всё время до приезда скорой гимнастка находилась в сознании.
Девушку экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1, сейчас ей ничего не угрожает. Врачи зафиксировали у нее перелом тазобедренного сустава и незначительные переломы пяток.
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал видеообращение самой гимнастки из больницы.
Сейчас с девушкой все хорошо, она проходит обследования.
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У меня с детства не проходящая печаль - Ириска !
Лично я вообще не понимаю почему страховка убирается? Я смотрю на трюк и если артист его по какой-либо причине не выполнил, то у меня нет желания смотреть, как он грохнется на землю, тем более не хочу чтобы это видел мой ребенок.
дай Бог, чтобы без последствий.