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Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка

Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка

Автор:
17 марта 2024 05:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   без страховки   воздушная гимнастка   падение   цирк   
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Трагедия произошла на глазах у публики, во время выступления вчера вечером на шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе».

24-летняя воздушная гимнастка Елизавета Чумакова выполняла сложнейший трюк без страховки на кольце под самым куполом цирка.


В какой-то момент она не смогла удержаться в шпагате и упала с большой высоты на арену. Всё время до приезда скорой гимнастка находилась в сознании.


Девушку экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1, сейчас ей ничего не угрожает. Врачи зафиксировали у нее перелом тазобедренного сустава и незначительные переломы пяток.


Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал видеообращение самой гимнастки из больницы.


Сейчас с девушкой все хорошо, она проходит обследования.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   без страховки   воздушная гимнастка   падение   цирк   
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8  комментариев
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11k
RIZ deadening 51 минуту назад
Опасная работа у циркачей , скорейшего выздоровления !!!!
У меня с детства не проходящая печаль - Ириска !
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3k
Владимир 2 минуты назад
А как относится пресловутая Охрана Труда к выступлению без страховки в данном случае? И какие санкции к руководству цирка будут наложены прокуратурой? На лицо работа на высоте без страховочной привязи.
Лично я вообще не понимаю почему страховка убирается? Я смотрю на трюк и если артист его по какой-либо причине не выполнил, то у меня нет желания смотреть, как он грохнется на землю, тем более не хочу чтобы это видел мой ребенок.
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111
Liberman 15 минут назад
Тазобедренный... Так это вообще один из самых хреновых переломов(у меня был) - гипс не наложить,как срастется неизвестно, в 90% случаев срастается не так как было,а значит хромота и изменение осанки гарантированны.а она говорит "ничего страшного,со мной все хорошо".
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8k
perekrestok 20 минут назад
Скорейшего ей выздоровления! Жаль что упала, но плюс в том что упала с высоты второго этажа а не из-под купола.
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78k
Viktor 48 минут назад
Красивая.
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6k
hhwost 55 минут назад
ага, "хорошо". перелом тазобедренного, куда уж лучше

дай Бог, чтобы без последствий.
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом циркаПосмотреть
Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка
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3k
RaiJu Час назад
Ну хорошо, что отделалась легко. Выздоровления ей!
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