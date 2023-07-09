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Сообщество Без кота и жизнь не та 1655 постов • 473 подписчика подписаться
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Кот выпал с 23 этажа и выжил

Кот выпал с 23 этажа и выжил

Автор:
09 июля 2023 10:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Новосибирск   животные   кот   падение   повезло   
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В Новосибирске кот чудом выжил, выпав с 23 этажа. Питомец упал на припаркованный автомобиль, пробил стеклянный люк и приземлился на сиденье.


Кот из многоэтажного дома в Новосибирске подтвердил пословицу про девять жизней.

Питомец упал с 23 этажа на стоящий во дворе новосибирской многоэтажки автомобиль Nissan X-Trail и выжил: пробив стеклянный люк, пушистый везунчик очутился в салоне и отделался незначительными травмами.

В соцсетях питомца окрестили котом-космонавтом и котом-десантником.

"Коту голубой тельник, татуху на плечо и в августе отпустить его в центр погулять", - написал пользователь сети.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   животные   кот   падение   повезло   
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40  комментариев
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5k
Maldini 7 часов назад
Что то не похоже что он выпал. Либо за птичкой прыгнул, либо выбросили. Слишком уж далеко машина от дома. Хотя с 23го этажа лететь далеко, может спланировал.
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1k
Николай 4 минуты назад
Осталось восемь!
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3k
constriktor97 14 минут назад
Снайпер.
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22k
BiZ Час назад
- так, че-то я не понял. ты нормально приземлился, а я по пояс в асфальт ушел. че такое, вообще?
- димон, так тебя никто не винит. все ж видели, что у меня парашют нормально раскрылся, а в твоем парашюте пиво было.
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9k
SuperTroll 3 часа назад
Ну базара нет. Котейке можно смело давать голубой берет и татуху бить за ВДВ, четко в люк приземлился)) А так, пушистому здоровья, хозяину машины надеюсь компенсируют хозяева.
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252
Liberman 4 часа назад
а они когда выравниваются в полете - как белки-летяги,планировать начинают. поэтому 23 этаж для них норм.
у меня кот с 10-го как гулять выходил,так часто падал.
а вот 4-5-6 - для них самый хреновый,не успевают выровняться в полете и скорость погасить.
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17k
Алексей 5 часов назад
кот сказал -"Да пошли вы все нахрен со своим вискасом!"
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6k
heta 6 часов назад
Коту, начиная примерно с высоты 5-6 этажа, уже пофиг с какой высоты падать. Результат будет зависеть не от высоты, а от того, на что он упадёт.
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3k
Pioner76 6 часов назад
Бык бы у меня такой NISSAN...
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6k
sumrаknn 6 часов назад
котейка быстро набирает максимальную скорость и уже не важно 15,23 или 40 этаж. Скорость не увеличится. Моя выпала с 9 этажа, сутки кровью мочилась, врачи ничего серъезного не нашли, сказали самые страшные 4-6 этаж, выше и ниже обычно выживают нормально. т.е. чапще проблемы с 5-6 этажом, чем с 9-м.
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6k
magic32 6 часов назад
Машина хозяина была?
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10k
Vacony 6 часов назад
а уж как повезло владельцу машины ...
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