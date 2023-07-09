Кот выпал с 23 этажа и выжил

В Новосибирске кот чудом выжил, выпав с 23 этажа. Питомец упал на припаркованный автомобиль, пробил стеклянный люк и приземлился на сиденье.
Кот из многоэтажного дома в Новосибирске подтвердил пословицу про девять жизней.
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Питомец упал с 23 этажа на стоящий во дворе новосибирской многоэтажки автомобиль Nissan X-Trail и выжил: пробив стеклянный люк, пушистый везунчик очутился в салоне и отделался незначительными травмами.
В соцсетях питомца окрестили котом-космонавтом и котом-десантником.
"Коту голубой тельник, татуху на плечо и в августе отпустить его в центр погулять", - написал пользователь сети.
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- димон, так тебя никто не винит. все ж видели, что у меня парашют нормально раскрылся, а в твоем парашюте пиво было.
у меня кот с 10-го как гулять выходил,так часто падал.
а вот 4-5-6 - для них самый хреновый,не успевают выровняться в полете и скорость погасить.
А ты в курсе, учёный ты наш, что на кота при падении, помимо силы гравитации, действет еще и споротивление воздуха. Не ну я понимаю, на Луне, откуда ты видимо свалился, атмосферы нет, и её сопротивление ты учитывать не привык. У тебя там и перо падает с той же скоростью, что и гиря. А у нас тут, на Земле, что бы по делу щеголять такими фразочками надо хотя бы в школе поучиться. У вас там, на Луне, общее образование есть? Или вы на фишках постигаете законы мироздания?
Кошка, при падении набирает максимальную скорость около 90-100км/ч, для этого нужно всего 6-8 этажей. Так что её все равно - падать с 7-го этажа, 23-го или со 123-го. Гораздо важнее, на что она упадёт, а не с какой высоты.
Чучело ты недообразованное...
Ниже - спасает меньшая скорость, выше - скорость набирает примерно такую-же, но приземляется на ноги амортизируя.
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