Американские туристки посмеялись над королевским гвардейцем

"Эти солдаты служат своей стране. Они серьезно относятся к своей работе, - обратился британец к туристкам. - Они отвечают за охрану этого здания, они не объект для насмешек".

"Цените, что вы развлекаетесь, а он несёт службу. У него длинный день, ему приходится работать много часов. Это утомительно, это изнурительно, а вы выводите его из себя. Мы не станем с этим мириться, я прошу вас покинуть территорию", - добавил офицер.