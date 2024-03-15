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Американские туристки посмеялись над королевским гвардейцем

Американские туристки посмеялись над королевским гвардейцем

Автор:
15 марта 2024 09:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Великобритания   гвардеец   инцидент   история   полиция   турист   
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Полицейский отругал туристок из США, донимавших королевского гвардейца у Букингемского дворца. В соцсетях завирусилось видео инцидента.

На кадрах девушки пристают к гвардейцу, пытаются угадать его имя.

"Генри... Шерлок, Шерлок Холмс", - выкрикивают американки.

"Тоби, Монтгомери", - добавил шутник.

Полицейский, заметив суматоху, подходит к охраннику, которого дразнят зеваки.

Девушки обрадовались, когда гвардеец заговорил с офицером, но их ждал суровый урок.

"Эти солдаты служат своей стране. Они серьезно относятся к своей работе, - обратился британец к туристкам. - Они отвечают за охрану этого здания, они не объект для насмешек".

"Цените, что вы развлекаетесь, а он несёт службу. У него длинный день, ему приходится работать много часов. Это утомительно, это изнурительно, а вы выводите его из себя. Мы не станем с этим мириться, я прошу вас покинуть территорию", - добавил офицер.

Роль гвардейца заключается в том, чтобы охранять королевскую резиденцию. Охранникам запрещено напрямую общаться с туристами или отвечать на их вопросы.

Зрители видеоролика похвалили полицейского, но осудили девушек:

"Английская полиция очень терпелива и разумна по сравнению с другими странами. Уважаю".

"Офицер справился как чемпион".

"Как американец, я потрясён их поведением. Приношу свои самые искренние извинения".

"Я хочу извиниться за их поведение. Пожалуйста, простите их высокомерие и глупость. Большинство туристов из США уважают королевскую гвардию и их службу".

"Они думают, что находятся в Диснейленде, а он персонаж, который должен смешить и выступать перед ними".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   гвардеец   инцидент   история   полиция   турист   
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21  комментарий
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32k
Kladbische Час назад
Кто сталкивался на отдыхе с пиндосами, тот знает, что хуже них только англичане, это два мировых говна! В основной своей массе ублюдочное быдло, есть исключения, которое лишь подтверждает правило.
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804
Шурман 10 минут назад
Просто нации дебилов и уродов , что они что Англичане . Поехали в Грецию на Корфу я пошел в 8 утра на пляж рыбачить , забросил поставил удочку идет пьяная толпа и начинают с удочкой фоткаться и трогать ее я наорал они отошли потом спрашивают где купить удочки я говорю хрен его знает червей катушку и удочку я привез в чемодане с собой . Кстати после этих слов я их ввел в ступор как можно удочку 4.50м сложить в чемодан если она не телескопическая а морская для пляжа :))) ну объяснил что она из 6 частей собирается . Греция это маленький пример , самые хреновые примеры на моей памяти это Майорка , Ибица , Ницца .
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10k
Trenzel2003 16 минут назад
Главнюки докопались до гавнюков.
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1k
whytez 16 минут назад
Тупые пё%ды.
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2k
Владимир Полчаса назад
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19k
banzai7 Полчаса назад
Ну у них и страной управляют не слишком то культурные люди.
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Можете кидать в меня тряпками, но по факту все эти парадные караулы (и кремлёвский тоже) - клоуны, стоящие там ради сохранения какой-то там иллюзорной традиции и красоты. Любой служивший знает, что стоя неподвижно на месте, да ещё и глядя в одну точку - много не наохраняешь. Да, выглядит красиво, для туристов особенно, но охрану осуществляет совсем другая служба, в том числе этот мент в экипировке, а не чел в мохнатой шапке.
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70
LozmanPozman Полчаса назад
Толстожопые тупые янки во всей красе,Задорнов ни чего выдумывал...
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8k
a6m5 Полчаса назад
Да уж, охранять резиденцию самых главных злодеев в мире - очень почётная работа.
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23k
BiZ 37 минут назад
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18k
Сергей 41 минуту назад
Ни хрена себе у них полицейский вооружен. Как "Рембо" какой-то
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16k
Alex 41 минуту назад
Чего можно ждать от быдла, живущего в стране, которая младше русского Большого театра?
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 45 минут назад
если бы для убедительности он дал очередь в воздух, они бы поняли быстрее....это же американцы. ))
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6k
Хачик 46 минут назад
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565
Александр Час назад
Даже у англичан проблемы из-за пиндосов... Ни культуры ни уважения.
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827
Ринат Фамутдинов Час назад
Бл...ь!!! На тряпки порвал бы...
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16k
куджо Час назад
есть такой анекдот, когда американца пригласили на английское телевидение, он входит в студию, садится в кресло и закидывает ноги на стол, опомнившись он приносит извинения, на что ведущий говорит: Ничего страшного американцам можно, можете положить все 4 ноги
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Быдло
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