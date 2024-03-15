Американские туристки посмеялись над королевским гвардейцем

Полицейский отругал туристок из США, донимавших королевского гвардейца у Букингемского дворца. В соцсетях завирусилось видео инцидента.
На кадрах девушки пристают к гвардейцу, пытаются угадать его имя.
"Генри... Шерлок, Шерлок Холмс", - выкрикивают американки.
"Тоби, Монтгомери", - добавил шутник.
Полицейский, заметив суматоху, подходит к охраннику, которого дразнят зеваки.
Девушки обрадовались, когда гвардеец заговорил с офицером, но их ждал суровый урок.
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"Эти солдаты служат своей стране. Они серьезно относятся к своей работе, - обратился британец к туристкам. - Они отвечают за охрану этого здания, они не объект для насмешек".
"Цените, что вы развлекаетесь, а он несёт службу. У него длинный день, ему приходится работать много часов. Это утомительно, это изнурительно, а вы выводите его из себя. Мы не станем с этим мириться, я прошу вас покинуть территорию", - добавил офицер.
Роль гвардейца заключается в том, чтобы охранять королевскую резиденцию. Охранникам запрещено напрямую общаться с туристами или отвечать на их вопросы.
Зрители видеоролика похвалили полицейского, но осудили девушек:
"Английская полиция очень терпелива и разумна по сравнению с другими странами. Уважаю".
"Офицер справился как чемпион".
"Как американец, я потрясён их поведением. Приношу свои самые искренние извинения".
"Я хочу извиниться за их поведение. Пожалуйста, простите их высокомерие и глупость. Большинство туристов из США уважают королевскую гвардию и их службу".
"Они думают, что находятся в Диснейленде, а он персонаж, который должен смешить и выступать перед ними".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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