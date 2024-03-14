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В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану

В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану

Автор:
14 марта 2024 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Таиланд   марихуана   полиция   пхукет   смерть   турист   
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Полиция Пхукета обнаружила тело 41-летнего Артура Мхитаряна в доме, где выращивали и продавали каннабис.

Поиски россиянина начались, когда девушка Мхитаряна обратилась в полицию с просьбой отследить местонахождение её мужчины. Он арендовал авто, уехал на нём два дня назад, и с тех пор не отзывался на телефонные звонки.


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Полиция обнаружила машину Мхитаряна близ дома, известного как точка продажи частично легализованного в стране каннабиса. В запертом доме нашли тело мужчины со следами глубоких порезов на шее и на теле. Перед жилищем, как сообщили полицейские, обнаружены следы борьбы.


Сотрудники полиции Пхукета выяснили, что дом находится в длительной аренде у смешанной пары - тайской женщины и ее иностранного сожителя. Раньше тут был офис туристической компании, но после пандемии, когда этот бизнес просел, в особняке открыли точку по продаже изделий из каннабиса. В 2022 году в Таиланде частично легализовали марихуану, и туристы частенько наведывались сюда, чтобы купить сигареты. Тут же можно было выкурить "косячок", т.к. употребление изделий из каннабиса в общественном месте по-прежнему находится под запретом.


Российский турист прибыл в Таиланд 28 января, и с тех пор находился там со своей девушкой. Он воспользовался трехмесячным безвизовым разрешением на пребывание в стране, действие которого заканчивалось 26 апреля.


Что случилось в доме, где торговали марихуаной, пока неизвестно. Однако полиция Таиланда уже определилась с подозреваемым в убийстве Мхитаряна - как сообщают СМИ, преступник прибыл в Таиланд 12 января и покинул страну во вторник, 12 марта, вылетев прямым рейсом в Стамбул. Телеграм-канал SHOT обнародовал имя подозреваемого - это гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода,


Сумеют ли поймать и экстрадировать гражданина Таджикистана или подозреваемый так и останется на свободе, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Ynews   Таиланд   марихуана   полиция   пхукет   смерть   турист   
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22  комментария
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35k
Teodor 2 часа назад
Жаль,конечно, этого "россиянина", но если человек поехал за наркотиками, то это не самый полезный член общества...
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Joker_MSK 17 минут назад
С.ка пишите - Армянина так понятнее будет.Татжик зарезал Армянина который поехал покупать наркотики.
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992
AlexWoyz Полчаса назад
быстро подозреваемого в убийстве вычислили.
кто этот Мхитарян, что таджик его в Таиланд приехал убивать?
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6k
jfk Полчаса назад
Карабах не поделили
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62k
Олег 38 минут назад
Как скучно я живу.... не курю траву, не катаюсь по Тайландам....
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63k
Андрей 42 минуты назад
Армянин с таджиком поссорились в Таиланде из-за наркоты в результате чего один помер. Причём тут Россия, я ХЗ.
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10k
АСИСЯЙ Час назад
Зарезали чернопопого укурка ...
В стране траур ...
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2k
дормидонт Час назад
Наглядный пример что наркотики это зло, даже частично легализованные!
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Руслан Час назад
Дожили
Таджики теперь и в Таиланде с ножами бросаются на людей.
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9k
vasilykopkov Час назад
Наркоманы!!! Посещайте самые злачные и подозрительные места!!!
Дарвин одобряет...
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2k
Ksenia2 Час назад
Какая неожиданность. Наркотики и рядом криминал. Не может быть!
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no. 2 часа назад
минус одна укуренная чурка. печальная новость, да.
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