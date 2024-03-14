В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану

Сотрудники полиции Пхукета выяснили, что дом находится в длительной аренде у смешанной пары - тайской женщины и ее иностранного сожителя. Раньше тут был офис туристической компании, но после пандемии, когда этот бизнес просел, в особняке открыли точку по продаже изделий из каннабиса. В 2022 году в Таиланде частично легализовали марихуану, и туристы частенько наведывались сюда, чтобы купить сигареты. Тут же можно было выкурить "косячок", т.к. употребление изделий из каннабиса в общественном месте по-прежнему находится под запретом.