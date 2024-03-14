В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану

Полиция Пхукета обнаружила тело 41-летнего Артура Мхитаряна в доме, где выращивали и продавали каннабис.
Поиски россиянина начались, когда девушка Мхитаряна обратилась в полицию с просьбой отследить местонахождение её мужчины. Он арендовал авто, уехал на нём два дня назад, и с тех пор не отзывался на телефонные звонки.
Полиция обнаружила машину Мхитаряна близ дома, известного как точка продажи частично легализованного в стране каннабиса. В запертом доме нашли тело мужчины со следами глубоких порезов на шее и на теле. Перед жилищем, как сообщили полицейские, обнаружены следы борьбы.
Сотрудники полиции Пхукета выяснили, что дом находится в длительной аренде у смешанной пары - тайской женщины и ее иностранного сожителя. Раньше тут был офис туристической компании, но после пандемии, когда этот бизнес просел, в особняке открыли точку по продаже изделий из каннабиса. В 2022 году в Таиланде частично легализовали марихуану, и туристы частенько наведывались сюда, чтобы купить сигареты. Тут же можно было выкурить "косячок", т.к. употребление изделий из каннабиса в общественном месте по-прежнему находится под запретом.
Российский турист прибыл в Таиланд 28 января, и с тех пор находился там со своей девушкой. Он воспользовался трехмесячным безвизовым разрешением на пребывание в стране, действие которого заканчивалось 26 апреля.
Что случилось в доме, где торговали марихуаной, пока неизвестно. Однако полиция Таиланда уже определилась с подозреваемым в убийстве Мхитаряна - как сообщают СМИ, преступник прибыл в Таиланд 12 января и покинул страну во вторник, 12 марта, вылетев прямым рейсом в Стамбул. Телеграм-канал SHOT обнародовал имя подозреваемого - это гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода,
Сумеют ли поймать и экстрадировать гражданина Таджикистана или подозреваемый так и останется на свободе, пока неизвестно.
Источник:
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кто этот Мхитарян, что таджик его в Таиланд приехал убивать?
а Россия при том, что погибший - российский гражданин.
В стране траур ...
Дарвин одобряет...