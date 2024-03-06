Подозреваемый пытался спрятаться от полицейских на крыше, но его засек дрон

Беспилотники очень помогают полиции. Так, например, в городе Струд (Великобритания) с помощью беспилотника удалось обнаружить злоумышленника, подозреваемого в угоне автомобиля. Преследуемый полицией, он сумел забраться на крышу и затаиться там. Но ненадолго!
Дело было так: в два часа ночи патрульные заметили автомобиль с фальшивыми номерными знаками. По их приказу автомобиль не остановился, они начали его преследовать в Струде (графство Кент), а затем нашли брошенным в пяти километрах от дома в Чатеме.
В машине было двое мужчин, оба скрылись с места происшествия и спрятались от полицейских. Полиция задействовала беспилотник и обнаружила одного из подозреваемых, 18-летнего парня, лежащим на крыше дома. Пожарно-спасательная служба сняла его с крыши, и он был арестован под подозрению в угоне транспортного средства.
Второй угонщик был найден полицейской собакой. Он прятался в чьем-то саду в восьми километрах от Струда в Гиллингеме. Обоих взяли под стражу, предъявили обвинения, затем отпустили под залог до проведения дальнейшего расследования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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