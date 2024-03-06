Подозреваемый пытался спрятаться от полицейских на крыше, но его засек дрон

Дело было так: в два часа ночи патрульные заметили автомобиль с фальшивыми номерными знаками. По их приказу автомобиль не остановился, они начали его преследовать в Струде (графство Кент), а затем нашли брошенным в пяти километрах от дома в Чатеме.

В машине было двое мужчин, оба скрылись с места происшествия и спрятались от полицейских. Полиция задействовала беспилотник и обнаружила одного из подозреваемых, 18-летнего парня, лежащим на крыше дома. Пожарно-спасательная служба сняла его с крыши, и он был арестован под подозрению в угоне транспортного средства.