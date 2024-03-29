Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде

Мужчина заработал себе несколько лет незабываемого отдыха в тайской тюрьме.
Очередной руссо туристо попал на первые полосы тайских газет. Отмечается, что инцидент произошёл 26 марта в одной из гостиниц Пхукета. Изрядно выпивший Алексей Толстов решил показать свою удаль и напал сначала на гостей гостиницы, а затем передрался и с полицией. Справиться в рукопашную с Толстовым правоохранители не смогли, и после того, как он избил одного из полицейских, его вырубили тазером.
После инцидента замглавы местной полиции подполковнику Тирают Суксангуану пришлось выступить перед журналистами, чтобы предостеречь туристов от подобных выходок. Он не сообщил, какое наказание ожидает россиянина, но местные СМИ предполагают, что против него выдвинут как минимум два обвинения — за неподчинение представителям власти и нападение на сотрудника полиции. Последнее преступление, как и в любой другой стране, ему сулит продолжительный тюремный срок.
Источник:
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Даже пару лет в тайской тюрьме не каждый выживет. Если не успел размножиться - кандидат на премию Дарвина.
ну а жратве и чистой воде - можно только мечтать...
просто ИДИОТ.
у меня нет знакомых(я из простых), кто бы не отчебучивал за бугром - ну как в турции\египте - все норм у всех.
а вот как начинается Гонконг,США,Западная Европа,Япония - постоянно истории.
В Дублине - меня приняли в пабе(люлей навешал одному окрыленному,и еще парочке лещей раздал в кабаке) проспался в обезъяннике, посольский меня вывел оттуда, и вместе с ним пошли в тот же кабак))) и с теми с кем сцепились - бухали за счет кабака - типа дружба народов! конец 90-х.
проход границы Уругвая по разным паспортам(перепутали где чей, бухали весь полет в бизнесе) - это вообще что-то с чем то))) двух пропустили первых по чужим паспортам через границу. а вот два других, у кого паспорта другие были - не пустили)))) там такой кипешь начался))) те прошли по чужим, и им печать поставили))) а эти - нет))))
Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего. Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.