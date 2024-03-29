Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде

Очередной руссо туристо попал на первые полосы тайских газет. Отмечается, что инцидент произошёл 26 марта в одной из гостиниц Пхукета. Изрядно выпивший Алексей Толстов решил показать свою удаль и напал сначала на гостей гостиницы, а затем передрался и с полицией. Справиться в рукопашную с Толстовым правоохранители не смогли, и после того, как он избил одного из полицейских, его вырубили тазером.