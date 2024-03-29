FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2826 постов • 558 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде

Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде

Автор:
29 марта 2024 14:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Таиланд   алкоголь   дебош   драка   полиция   россиянин   турист   
3659
3

Мужчина заработал себе несколько лет незабываемого отдыха в тайской тюрьме.

Очередной руссо туристо попал на первые полосы тайских газет. Отмечается, что инцидент произошёл 26 марта в одной из гостиниц Пхукета. Изрядно выпивший Алексей Толстов решил показать свою удаль и напал сначала на гостей гостиницы, а затем передрался и с полицией. Справиться в рукопашную с Толстовым правоохранители не смогли, и после того, как он избил одного из полицейских, его вырубили тазером.

После инцидента замглавы местной полиции подполковнику Тирают Суксангуану пришлось выступить перед журналистами, чтобы предостеречь туристов от подобных выходок. Он не сообщил, какое наказание ожидает россиянина, но местные СМИ предполагают, что против него выдвинут как минимум два обвинения — за неподчинение представителям власти и нападение на сотрудника полиции. Последнее преступление, как и в любой другой стране, ему сулит продолжительный тюремный срок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Таиланд   алкоголь   дебош   драка   полиция   россиянин   турист   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
куджо 2 часа назад
Быдло классическое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Сол Гудман 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 9 минут назад
дурак-это слабо сказано. Дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 15 минут назад
Не жалко, не умеешь пить - не пей.
Даже пару лет в тайской тюрьме не каждый выживет. Если не успел размножиться - кандидат на премию Дарвина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 16 минут назад
Сгниет он там, там каторга по сравению с нашей зоной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Liberman 18 минут назад
Тайская тюрьма это звиздец... места нет от слова совсем, вонь,антисанитария(срут и ссут под себя - в порядке вещей) жара,мухи... это пипец... так еще никто и не говорит по-русски...
ну а жратве и чистой воде - можно только мечтать...
просто ИДИОТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Liberman 4 минуты назад
хотя с другой стороны... весь мир не может понять этого. вот все у человека нормально - приехал отдохнуть,деньги,видать,есть. все отлично - сиди,кайфуй и не жужжи. но,блин,нет!
у меня нет знакомых(я из простых), кто бы не отчебучивал за бугром - ну как в турции\египте - все норм у всех.
а вот как начинается Гонконг,США,Западная Европа,Япония - постоянно истории.
В Дублине - меня приняли в пабе(люлей навешал одному окрыленному,и еще парочке лещей раздал в кабаке) проспался в обезъяннике, посольский меня вывел оттуда, и вместе с ним пошли в тот же кабак))) и с теми с кем сцепились - бухали за счет кабака - типа дружба народов! конец 90-х.
проход границы Уругвая по разным паспортам(перепутали где чей, бухали весь полет в бизнесе) - это вообще что-то с чем то))) двух пропустили первых по чужим паспортам через границу. а вот два других, у кого паспорта другие были - не пустили)))) там такой кипешь начался))) те прошли по чужим, и им печать поставили))) а эти - нет))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Элитный тигр 20 минут назад
Кина не будет? Интересно было бы посмотреть как пьяного быдляка усмиряют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 21 минуту назад
Подержите его там подольше, пожалуйста. Уверен, что и в России дома он себя ведёт так же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Liberman 21 минуту назад
Голосом Папанова: Идьиот!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
544
Дементий Мурзич 24 минуты назад
вот дурак!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты Полчаса назад
Гид рассказывал, что его приятель подлетел на месяц тюрьмы в Тайланде (не хотел штраф за ДТП платить). За этот месяц он сбросил около 10кг, сказал, что лучше бы двойной штраф оплатил, чем такая тюрьма. У типчика есть шанс не дотянуть до свободы... Фарангов там не любят. Зато крутизну показал, придурок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
544
Дементий Мурзич 51 минуту назад
Дурак [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
yahaomsk 55 минут назад
о родных подумал бы - в такую даль передачки возить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
player50057 56 минут назад
Где видос та
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Странник 57 минут назад
вот дурак, и свои несколько лет жизни потеряет и родным проблемы доставил. Для никоторых (кто пить не имеет) алкоголь реальное зло !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
player50057 Странник 47 минут назад
Я как бэээ думаю, что почти всем (90%), кому кажется, что они умеют пить и алкоголь им не вредит (или их близким), только кажется ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димыч 58 минут назад
Именно поэтому, когда мы едем с женой на отдых, мы не берём туры с гостиницей. Снимаем квартиру. Поскольку в гостиницах вот таких "отдыхающих" - дофига. Как в анекдоте: "Где они ТАК устают, что они потом ТАК отдыхают."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
сеньор Леонсио Час назад
Теперь ему за секс с трансами платить не надо будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица Час назад
Горящие туры в Бангкок Хилтон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
592
Jimmy Час назад
быдло выхватил джек-пот - несколько лет в бесплатном номере с AI в Тае )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1918 постов (1926 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

211155



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных...
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать...
Набирающие популярность в сообществах
10 фантастических фильмов, на которые стоит потратить время — кино с задатками классики⁠⁠
10 фантастических фильмов, на которые стоит потратить время — кино с задатками классики⁠⁠
Китай запретил использование чипов Intel и AMD в правительственных компьютерах
Китай запретил использование чипов Intel и AMD в правительственных компьютерах
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Юмор#аварии#полиция#забавно#история#кошка#Пёс
#животные#автомир#факты#люди#ДТП#Россия#Автовсячина#кино#позитив#Крокус сити холл
#в мире#Прикол#интересно#интересное#авто аварии#подборка#собака#кот#Разное#Еда
"По-любому трофей" "По-любому трофей" В Таиланде мотоциклист расстрелял россиянина - владельца ресторана на Пхукете В Таиланде мотоциклист расстрелял россиянина - владельца ресторана на Пхукете Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и угодил за решетку Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и угодил за решетку Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану В Таиланде зарезали российского туриста, приехавшего купить марихуану Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

На что жалуетесь?

Вернуться