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В Москве рабочие заступились за девушку, которую избивал парень и пытался затащить в машину

В Москве рабочие заступились за девушку, которую избивал парень и пытался затащить в машину

Автор:
27 мая 2024 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Спасение   драка   интересное   насилие   полиция   фото   
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Очевидцы рассказывали, что парень сначала бил девушку, а потом силком потащил в дорогой внедорожник.

В Москве очевидцы засняли на видео очень странный конфликт парня и девушки. Сообщается, что на Рублевском шоссе, рядом со станцией метро "Молодёжная" парень избивал девушку. Сначала он ударил её несколько раз, но девушке удалось вырваться.

После этого парень снова её поймал и попытался засунуть в автомобиль силой. Иномарку он припарковал на автобусной остановке. Девушка вырывалась и пыталась убежать, но тиран настигал её и снова тащил в авто.

Это заметили рабочие, которые прокладывали трубы и заступились за девушку. Мужчина уехал, а девушке удалось убежать, сообщает Telegarm-канал "Осторожно, новости".

Ранее мы сообщали, что в Москве на камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины на девушку, которая шла мимо парка. Мужчина подошёл к ней сзади, схватил за шею и затащил в тёмный парк. Там он попытался изнасиловать жертву, запугивая тем, что убьёт её. Но девушка оказалась не из робкого десятка.

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Метки: Россия   Спасение   драка   интересное   насилие   полиция   фото   
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4  комментария
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149k
parallax 48 минут назад
Совсем окуели, уже средь бела дня нападают.
Надеюсь строители успели записать номер машины.
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40k
Александр 13 минут назад
ставлю на черное
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5k
РАТНИК Полчаса назад
Ставлю на чёрное и чернильницу.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5059 постов (4844 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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