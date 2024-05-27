В Москве рабочие заступились за девушку, которую избивал парень и пытался затащить в машину

Очевидцы рассказывали, что парень сначала бил девушку, а потом силком потащил в дорогой внедорожник.
В Москве очевидцы засняли на видео очень странный конфликт парня и девушки. Сообщается, что на Рублевском шоссе, рядом со станцией метро "Молодёжная" парень избивал девушку. Сначала он ударил её несколько раз, но девушке удалось вырваться.
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После этого парень снова её поймал и попытался засунуть в автомобиль силой. Иномарку он припарковал на автобусной остановке. Девушка вырывалась и пыталась убежать, но тиран настигал её и снова тащил в авто.
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Это заметили рабочие, которые прокладывали трубы и заступились за девушку. Мужчина уехал, а девушке удалось убежать, сообщает Telegarm-канал "Осторожно, новости".
Ранее мы сообщали, что в Москве на камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины на девушку, которая шла мимо парка. Мужчина подошёл к ней сзади, схватил за шею и затащил в тёмный парк. Там он попытался изнасиловать жертву, запугивая тем, что убьёт её. Но девушка оказалась не из робкого десятка.
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Надеюсь строители успели записать номер машины.