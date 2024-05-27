В Москве рабочие заступились за девушку, которую избивал парень и пытался затащить в машину

Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью

В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

"Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз

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Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала

20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали...