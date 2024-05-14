В Башкирии пьяные мужики набросились на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома

Оказалось, напавшие заявили, что обычно не пьют, но капля алкоголя попала в организм — и у них снесло крышу. Позже один из них записал ролик с извинениями в надежде, что его простят или хотя бы не станут заводить уголовное дело. Однако, он ошибся. Родители пострадавших, которые теперь будут в школьном альбоме с синяками, намерены заявить на напавших в полицию, сообщает SHOT.

Позже в МВД Башкирии сообщили, что установили личности всех нападавших и доставили их в отдел.