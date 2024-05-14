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В Башкирии пьяные мужики набросились на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома

В Башкирии пьяные мужики набросились на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома

Автор:
14 мая 2024 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Видео   драка   интересное   полиция   пьяные   фото   школьники   
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Сначала мужчины дрались со школьниками, но потом перепало и прохожим.

В Ишимбае прямо на улице завязалась массовая драка между целым классом и двумя пьяными мужиками. Началось всё с того, что школьники устроили фотосессию для выпускного альбома. Парни и девушки были одеты буднично, и особо даже не шумели. Но вдруг к компании подъехала ВАЗ-2115, из которого вышли двое пьяных мужчин.

Мужчины спросили у школьников закурить, а получив отказ полезли в драку. Они набросились на выпускников, начали бить парней руками и ногами. После этого нападавшие достали перцовые баллончики и распылили их в детей. От этого пострадали даже девочки. Два пьяных умудрились даже повалить пенсионера, который пытался разнять драку.
На место драки быстро приехала скорая помощь. Четырёх старшеклассников с места массовой драки увезли в больницу, у парней сотрясения и черепно-мозговые травмы. Остальные школьники отделались ссадинами, ушибами и ожогами от перцового баллончика.

Оказалось, напавшие заявили, что обычно не пьют, но капля алкоголя попала в организм — и у них снесло крышу. Позже один из них записал ролик с извинениями в надежде, что его простят или хотя бы не станут заводить уголовное дело. Однако, он ошибся. Родители пострадавших, которые теперь будут в школьном альбоме с синяками, намерены заявить на напавших в полицию, сообщает SHOT.

Позже в МВД Башкирии сообщили, что установили личности всех нападавших и доставили их в отдел.

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Метки: Башкирия   Видео   драка   интересное   полиция   пьяные   фото   школьники   
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11  комментариев
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41k
albedo Час назад
Пьяные скоты за рулем.
Ну раз от капли алкоголя сносит крышу- трудотерапия на свежем воздухе в тайге их явно вылечит.
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51
Дмитрий Мальченков 6 минут назад
Не в обиду нынешней молодежи, но когда у меня выпускной был это 97 год эти два молодца не то что бы не уехать, они бы уйти не смогли
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36k
Teodor 21 минуту назад
Что-то мужчин я тут не увидел...
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1k
Вера 24 минуты назад
На место драки быстро приехала скорая помощь......

а полиция? или пока Бастрыкин не скажет не чешутся?
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12k
Дмитрий 38 минут назад
Просто так то я не пью! Я, б...ь, бухаю как последняя свинья в своём самом ярком быдлячем обличии!
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62k
Мойша 39 минут назад
Выпил - нашкодил - двойное наказание.
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41k
АнтонПолднев Час назад
Я вот понял откуда такая повальная мода пошла на эти "извинения". Потому что потом на суде потерпевшие говорят: " Эти сволочи даже не пришли извиниться". И в суде это совсем не в их пользу играет. А не пришли эти утырки, потому что ссут как сучки в глаза людям посмотреть. А теперь куда как удобно и извините, и встречаться ни с кем не надо. Шито крыто.
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Плять то малолетки дуркуют, то взрослые хуже детей, ну хватит уже!!!
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8k
Echo Час назад
Да уж действительно на всю жизнь выпускной запомнится
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5014 постов (4799 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355830



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