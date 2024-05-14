В Башкирии пьяные мужики набросились на школьников, которые фотографировались для выпускного альбома

Сначала мужчины дрались со школьниками, но потом перепало и прохожим.
В Ишимбае прямо на улице завязалась массовая драка между целым классом и двумя пьяными мужиками. Началось всё с того, что школьники устроили фотосессию для выпускного альбома. Парни и девушки были одеты буднично, и особо даже не шумели. Но вдруг к компании подъехала ВАЗ-2115, из которого вышли двое пьяных мужчин.
Источник:
Мужчины спросили у школьников закурить, а получив отказ полезли в драку. Они набросились на выпускников, начали бить парней руками и ногами. После этого нападавшие достали перцовые баллончики и распылили их в детей. От этого пострадали даже девочки. Два пьяных умудрились даже повалить пенсионера, который пытался разнять драку.
На место драки быстро приехала скорая помощь. Четырёх старшеклассников с места массовой драки увезли в больницу, у парней сотрясения и черепно-мозговые травмы. Остальные школьники отделались ссадинами, ушибами и ожогами от перцового баллончика.
Источник:
Оказалось, напавшие заявили, что обычно не пьют, но капля алкоголя попала в организм — и у них снесло крышу. Позже один из них записал ролик с извинениями в надежде, что его простят или хотя бы не станут заводить уголовное дело. Однако, он ошибся. Родители пострадавших, которые теперь будут в школьном альбоме с синяками, намерены заявить на напавших в полицию, сообщает SHOT.
Позже в МВД Башкирии сообщили, что установили личности всех нападавших и доставили их в отдел.
Источник:
- Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой
- Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили
- Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом
- Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них
- "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
Ну раз от капли алкоголя сносит крышу- трудотерапия на свежем воздухе в тайге их явно вылечит.
а полиция? или пока Бастрыкин не скажет не чешутся?