Бросил на пол, давал подзатыльники. В Омской области учитель жёстко наказал шестиклассника

Директор школы заявила, что из-за всего происходящего у неё заболела голова, а учитель, который сорвался на ребёнка, был уже уволен.

«У нас педагоги не защищены никак. Ребёнок пинал учителя, обзывал, материл. Единственное, что я могу сказать - учитель больше не работает в школе. Мы остались без специалиста. Я не могу понять, почему произошла такая ситуация», - рассказала Айман Зейнуловна, директор школы.

Родственники мальчика уверяют, что это далеко не первый случай и учитель уже не раз срывался на учеников. Кроме того, они рассказали, что пострадавший мальчик имеет инвалидность и особенности развития. После инцидента он долго не мог прийти в себя. Родственники подтвердили тот факт, что учитель бил мальчика.