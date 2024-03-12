Бросил на пол, давал подзатыльники. В Омской области учитель жёстко наказал шестиклассника

Мальчик баловался на уроке и болтал с одноклассниками, не обращая внимания на замечания учителя.
В ауле Сегизбай Азовского района Омской области ученики сняли на видео конфликт между школьником и педагогом. Ролик появился в сети. На видео можно услышать, как учитель ругает школьника, а том очень громко плачет. «Ты издеваешься? Сядь на место, я тебе говорю! Успокойся!», - кричит педагог. Вместе с криками слышен плач ребёнка, скрип парты и глухие удары.
Роликом заинтересовалась полиция. В комментариях к записи сотрудники УМВД России по Омской области заявили, что начата проверка.
«Происшествие зарегистрировано в ОМВД России по Азовскому району. Сотрудниками полиции все участвующие лица установлены, с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия», - отметили в ведомстве. Также стало известно, что к делу подключилась прокуратура.
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Директор школы заявила, что из-за всего происходящего у неё заболела голова, а учитель, который сорвался на ребёнка, был уже уволен.
«У нас педагоги не защищены никак. Ребёнок пинал учителя, обзывал, материл. Единственное, что я могу сказать - учитель больше не работает в школе. Мы остались без специалиста. Я не могу понять, почему произошла такая ситуация», - рассказала Айман Зейнуловна, директор школы.
Родственники мальчика уверяют, что это далеко не первый случай и учитель уже не раз срывался на учеников. Кроме того, они рассказали, что пострадавший мальчик имеет инвалидность и особенности развития. После инцидента он долго не мог прийти в себя. Родственники подтвердили тот факт, что учитель бил мальчика.
Ребёнок сидел на уроке и играл с ручкой. Он щёлкал ею и переглядывался с одноклассниками. Обычный урок. Я думаю, что это нормально, когда ученик отвлекается, ведь ничего критичного не произошло.
В этот момент учитель выхватил у него ручку и сломал её. Осколки разлетелись в разные стороны и попали в ребёнка, который взял один из осколов и бросил в учителя. Это разозлило преподавателя. Он схватил моего брата, швырнул его на пол. Мальчик ударился ногой, начал плакать. Учитель давал ребёнку подзатыльники, кричал на него, - рассказала сестра мальчика.
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Ведь получали, выросли и не скурвились!
Например, юный неадекват выводит учителя, но учитель действует не самостоятельно, а вызывает "охрану" (всё равно от этой "охраны" толку нет), это такие люди в какой-то униформе, которые хрен его знает зачем сидят на входе в здание.
Охранник выводит маленького негодяя из класса, администрация школы вызывает родителей сразу же. Под роспись и видеозапись рассказывается родителям о правилах и нормах нахождения в учебном заведении.
Три таких случая - дьяволёнка переводят на домашнее обучение без права возвращения на очное обучение в течение года, например. Потом только в класс коррекции.
И учителя целы, и охрана при деле, и образовательный процесс идёт без нервов.