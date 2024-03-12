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Бросил на пол, давал подзатыльники. В Омской области учитель жёстко наказал шестиклассника

Бросил на пол, давал подзатыльники. В Омской области учитель жёстко наказал шестиклассника

Автор:
12 марта 2024 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   интересное   учитель   учитель избил   фото   школа   
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Мальчик баловался на уроке и болтал с одноклассниками, не обращая внимания на замечания учителя.

В ауле Сегизбай Азовского района Омской области ученики сняли на видео конфликт между школьником и педагогом. Ролик появился в сети. На видео можно услышать, как учитель ругает школьника, а том очень громко плачет. «Ты издеваешься? Сядь на место, я тебе говорю! Успокойся!», - кричит педагог. Вместе с криками слышен плач ребёнка, скрип парты и глухие удары.

Роликом заинтересовалась полиция. В комментариях к записи сотрудники УМВД России по Омской области заявили, что начата проверка.

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«Происшествие зарегистрировано в ОМВД России по Азовскому району. Сотрудниками полиции все участвующие лица установлены, с ними проводятся необходимые проверочные мероприятия», - отметили в ведомстве. Также стало известно, что к делу подключилась прокуратура.

Директор школы заявила, что из-за всего происходящего у неё заболела голова, а учитель, который сорвался на ребёнка, был уже уволен.

«У нас педагоги не защищены никак. Ребёнок пинал учителя, обзывал, материл. Единственное, что я могу сказать - учитель больше не работает в школе. Мы остались без специалиста. Я не могу понять, почему произошла такая ситуация», - рассказала Айман Зейнуловна, директор школы.

Родственники мальчика уверяют, что это далеко не первый случай и учитель уже не раз срывался на учеников. Кроме того, они рассказали, что пострадавший мальчик имеет инвалидность и особенности развития. После инцидента он долго не мог прийти в себя. Родственники подтвердили тот факт, что учитель бил мальчика.

Ребёнок сидел на уроке и играл с ручкой. Он щёлкал ею и переглядывался с одноклассниками. Обычный урок. Я думаю, что это нормально, когда ученик отвлекается, ведь ничего критичного не произошло.

В этот момент учитель выхватил у него ручку и сломал её. Осколки разлетелись в разные стороны и попали в ребёнка, который взял один из осколов и бросил в учителя. Это разозлило преподавателя. Он схватил моего брата, швырнул его на пол. Мальчик ударился ногой, начал плакать. Учитель давал ребёнку подзатыльники, кричал на него, - рассказала сестра мальчика.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   интересное   учитель   учитель избил   фото   школа   
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16  комментариев
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
А не надо даунов пихать в обычную школу. Скоро вообще без преподов останетесь.
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60k
Мойша Минуту назад
Сделали западную концепцию о неприкасаемости школоло.. И получайте неуправляемость мелких и незащищенность учителя. Также исчезли рычаги воздействия на родителей
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7k
Алекс Крайчек 12 минут назад
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5k
Vlamir 18 минут назад
Может перебор с гуманизмом?
Ведь получали, выросли и не скурвились!
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14k
кот базилий Полчаса назад
Нынешних школьников давно пора пиз..ить официально, тогда из них вырастут люди, а не тупое хамовато быдло.
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725
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Мясо ваше, кости наши" - так говорили в старину родители, приводя своего сына к мастеру в учение.
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705
Purple_Bear 45 минут назад
А нельзя ли разработать какой-то алгоритм действий в подобных ситуациях? На уровне Минобразования. Причём ввести его во всех школах РФ.
Например, юный неадекват выводит учителя, но учитель действует не самостоятельно, а вызывает "охрану" (всё равно от этой "охраны" толку нет), это такие люди в какой-то униформе, которые хрен его знает зачем сидят на входе в здание.
Охранник выводит маленького негодяя из класса, администрация школы вызывает родителей сразу же. Под роспись и видеозапись рассказывается родителям о правилах и нормах нахождения в учебном заведении.
Три таких случая - дьяволёнка переводят на домашнее обучение без права возвращения на очное обучение в течение года, например. Потом только в класс коррекции.
И учителя целы, и охрана при деле, и образовательный процесс идёт без нервов.
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18k
Алекс 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Дмитрий Круглов 59 минут назад
Необходимо признать, что бывают случаи, которые невозможно разрешить педагогическими методами. Не все искренне хотят учиться, поэтому Учитель вынужден принуждать учиться, и у него должны быть законные возможности принуждать, а так же защищать свою честь и достоинство.
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14k
Терапевт Час назад
"Инвалидность и особенности развития"... А может родителям стоило бы подумать про спецшколу? А то из-за особенностей развития ребенок себя не может вести адекватно, а это может вывезти из себя любого человека...
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20k
Андрей Час назад
Омская область, Азовский район, аул Сегизбай.
Удивительная Сибирь.
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42k
Сергей Час назад
Раньше было: учитель всегда прав. И с каких это пор учителя сделали козлом отпущения. Чёт не ладно что то в школьном королевстве.
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15k
Господин Уэф 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350322



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