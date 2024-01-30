После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

Музыканты приехали в страну без разрешения на работу. Их задержали сразу после концерта.
Задержанных в Таиланде не будут депортировать в Израиль. После визита российских дипломатов было объявлено, что решение о депортации отменено. Дипломаты рассказали РИА Новости, что трое из семерых участников группы Би-2 могут быть депортированы из Таиланда только в Россию. Речь идёт о тех, у кого есть только одно гражданство - российское. Двое из участников группы могут быть депортированы в Израиль, так как у них есть второе гражданство. А ещё двое въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля, поэтому ими занимаются дипломаты из этих стран.
Пока участники группы остаются за решёткой.
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Музыкантов задержали сразу после концерта. Оказалось, у них нет рабочей визы.
"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", — сообщил представитель туристической полиции, добавив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.
Позже стало известно, что власти Таиланда планировали депортировать музыкантов в Израиль, так как у некоторых есть гражданство этой страны. По данным портала Ynet, в дело вмешались власти Израиля, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы в случае их депортации в Россию. Речь идёт о четырёх участниках, у которых есть израильское гражданство.
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А исходя из названия два участника группы бисексуалы.
Даже умная мысль, написанная с грамматическими ошибками, уже не кажется таковой.
А потом эти шуты решили, что они бессмертные и им всё можно.
Был фильм один так в нем была фраза:
Слушай босс зачем так морочиться из-за долга в 1000$
Босс отвечает: Если кто-то узнает, что меня можно поиметь, то каждый будет меня иметь.
И тут так.