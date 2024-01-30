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После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

Автор:
30 января 2024 17:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Видео   Израиль   Россия   война   депортация   интересное   фото   
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Музыканты приехали в страну без разрешения на работу. Их задержали сразу после концерта.

Задержанных в Таиланде не будут депортировать в Израиль. После визита российских дипломатов было объявлено, что решение о депортации отменено. Дипломаты рассказали РИА Новости, что трое из семерых участников группы Би-2 могут быть депортированы из Таиланда только в Россию. Речь идёт о тех, у кого есть только одно гражданство - российское. Двое из участников группы могут быть депортированы в Израиль, так как у них есть второе гражданство. А ещё двое въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля, поэтому ими занимаются дипломаты из этих стран.

Пока участники группы остаются за решёткой.

Музыкантов задержали сразу после концерта. Оказалось, у них нет рабочей визы.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", — сообщил представитель туристической полиции, добавив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Позже стало известно, что власти Таиланда планировали депортировать музыкантов в Израиль, так как у некоторых есть гражданство этой страны. По данным портала Ynet, в дело вмешались власти Израиля, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы в случае их депортации в Россию. Речь идёт о четырёх участниках, у которых есть израильское гражданство.

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Метки: БИ-2   Видео   Израиль   Россия   война   депортация   интересное   фото   
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19  комментариев
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24k
сеньор Леонсио Час назад
трое из семерых участников группы Би-2 могут быть депортированы из Таиланда только в Россию. Речь идёт о тех, у кого есть только одно гражданство - российское. Двое из участников группы могут быть депортированы в Израиль, так как у них есть второе гражданство.(с)
А исходя из названия два участника группы бисексуалы.
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5k
Fishki_surfer 4 минуты назад
Еду я на Родину (DDT)
Ссылка www.youtube.com
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216
Фрол 5 минут назад
На сколько я знаю Би 2 - Би 4 отказались встречаться с российскими дипломатами.Куда бы их ни поселили и х... с ними. Обмишурились и пусть отвечают.
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13k
Андрей А Полчаса назад
Слишком много внимания последнее время этим горлопанам!
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7k
Бу 47 минут назад
так и надо петухам позорным - Шура и млять его Лева)
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2k
Alex 50 минут назад
Казалось бы- всего лишь оформи правильно визу, да заплати налоги. И пой себе спокойно даже в Таиланде, но нет, гораздо проще кричать о нехорошей России запрещающей концерты
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3k
Максим Макашев Час назад
Вы ничего НЕ ЗНАЕТЕ!!! Просто у этой "группы" запланировано турне по берегам Северного Морского Пути. Их там с нетерпением ждут "зрители": белые медведи и прочая живность. АНШЛАГ!!!! Все билеты проданы!!!
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6k
Lexx Час назад
Беспонтовые попсовики пытающиеся выдавать себя за исполнителей рок-жанра.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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