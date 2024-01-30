После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

Задержанных в Таиланде не будут депортировать в Израиль. После визита российских дипломатов было объявлено, что решение о депортации отменено. Дипломаты рассказали РИА Новости, что трое из семерых участников группы Би-2 могут быть депортированы из Таиланда только в Россию. Речь идёт о тех, у кого есть только одно гражданство - российское. Двое из участников группы могут быть депортированы в Израиль, так как у них есть второе гражданство. А ещё двое въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля, поэтому ими занимаются дипломаты из этих стран.

Пока участники группы остаются за решёткой.