В одной из школ Индии начал работать первый робот-учитель с ИИ

Разработанный компанией Makerlabs Edutech робот в одежде цвета сари под названием Iris приступил к преподаванию в южном штате Керала. Робот является компонентом проекта 2021 года высшего аналитического центра государственной политики правительства Индии (NITI Aayog) Atal Tinkering Lab, который направлен на увеличение количества внеклассных занятий в школе. Разработчики подчеркивают, что гуманоид призван изменить традиционный ландшафт обучения.

В такой густонаселенной стране, как Индия, где ощущается нехватка качественных учителей, предложение о том, чтобы человекоподобные роботы брали на себя обязанности преподавателей, выглядит весьма убедительно. По статистике, в Индии в школах учатся около 265 млн учеников, а нехватка учителей отмечается по всей стране.

Робот-гуманоид Iris был представлен в высшей средней школе KTCT в Тируванантапураме, чтобы улучшить образовательный опыт учеников. По замыслу Makerlabs, Iris должен стать не просто роботом, а передовым голосовым помощником для образовательных учреждений. Благодаря робототехнике и генеративному искусственному интеллекту (ИИ) Iris обеспечивает быстроту и плавность работы.