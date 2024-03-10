FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11299 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В одной из школ Индии начал работать первый робот-учитель с ИИ

В одной из школ Индии начал работать первый робот-учитель с ИИ

Автор:
10 марта 2024 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ИИ   Индия   в мире   робот   учитель   фото   школа   
944
2
1

Ему придали черты настоящей учительницы в ярком сари. По классу робот перемещается при помощи установленных колес, а при знакомстве с учащимися протягивает им руку для приветствия.

Разработанный компанией Makerlabs Edutech робот в одежде цвета сари под названием Iris приступил к преподаванию в южном штате Керала. Робот является компонентом проекта 2021 года высшего аналитического центра государственной политики правительства Индии (NITI Aayog) Atal Tinkering Lab, который направлен на увеличение количества внеклассных занятий в школе. Разработчики подчеркивают, что гуманоид призван изменить традиционный ландшафт обучения.


В такой густонаселенной стране, как Индия, где ощущается нехватка качественных учителей, предложение о том, чтобы человекоподобные роботы брали на себя обязанности преподавателей, выглядит весьма убедительно. По статистике, в Индии в школах учатся около 265 млн учеников, а нехватка учителей отмечается по всей стране.


Робот-гуманоид Iris был представлен в высшей средней школе KTCT в Тируванантапураме, чтобы улучшить образовательный опыт учеников. По замыслу Makerlabs, Iris должен стать не просто роботом, а передовым голосовым помощником для образовательных учреждений. Благодаря робототехнике и генеративному искусственному интеллекту (ИИ) Iris обеспечивает быстроту и плавность работы.

Iris - это многоязычный ИИ-инструктор, который может помочь в интерактивном обучении, предложить персонализированную голосовую помощь и ответить на сложные вопросы в различных академических областях. Робот оснащен колесами для повышения мобильности, которые помогают сделать процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Iris также может повысить вовлеченность студентов в учебный процесс, персонализировать обучение и учитывать различные предпочтения в обучении.

Было установлено, что человекоподобные роботы повышают эффективность обучения и вовлеченность в различные образовательные сферы. В отчете компании Robotical говорится, что они могут способствовать развитию вычислительного мышления у детей младшего возраста и повышать вовлеченность учащихся в широкий спектр учебных дисциплин. Гуманоидные роботы - отличный инструмент обучения для детей с аутизмом. Доказано, что придание учащимся человеческого облика способствует развитию более глубокого чувства связи и сопричастности. Широкий спектр дисциплин, включая чтение, письмо, языки, науку, технику, инженерное дело и математику, могут успешно преподавать человекоподобные роботы. Однако они также используются для привития метакогнитивных навыков, таких как уверенность в себе, стремление и преданность работе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   ИИ   Индия   в мире   робот   учитель   фото   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Babangdida Час назад
Смысл находится в школе в том, что у учителя есть обратная связь и может корректировать процесс обучения в зависимости от реакции ученика. Так же он может стимулировать конкуренцию между учениками и обучать их невербально (своим примером). Ни на что, из перечисленного, эта болванка не способна и ничем не лучше линка с записанным уроком в сети или обучении по телевизору. Разве что для привлечения внимания и грантов. А то что испортит мозги целому поколению, пох. Молодец директор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75775



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?
Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#собака#Еда#кино#Россия#кот#Китай#США
#животные#люди#8 марта#Индия#факты#праздник#кошка#милота#цветы
#забавно#СССР#Юмор#интересно#история#Девушка#девушки#сарказм
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей «Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру «Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира

На что жалуетесь?

Вернуться