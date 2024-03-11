Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Фильм имел огромный успех как у себя на Родине в США, так и во всем мире, включая Россию. Но за кадром данной ленты происходило много всего интересного, смешного и даже трагичного.
1. Фильм "Телохранитель" вышел в далеком 1992 году, но сценарий к нему был написан еще за пару десятков лет до этого, то есть в начале 70-х годов.
Это был первый сценарий, который написал известный в наше время сценарист Лоуренс Кэздан. Именно он позже напишет к сценариям таких культовых картин как "Звездные войны V: Империя наносит ответный удар" (а также другие более поздние эпизоды), "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" и др.
Но в то время он был никому неизвестным сценаристом, поэтому его сценарий никто не хотел брать в работу. По словам самого Лоуренса Кэздана, он обивал пороги примерно 60 киностудий, но везде получал отказ.
2. Сценарий к фильму писался специально под актера Стива Маккуина и певицу Дайану Росс. Но когда удалось найти студию, которая возьмет сценарий в работу, встала новая проблема. Дело в том, что в 70-х годах многие продюсеры боялись снимать фильмы про межрасовую романтику. Поэтому проект пришлось отложить.
В 1979 году к проекту вновь вернулись, причем главную роль все также должна была исполнить Дайана Росс. А вот на роль телохранителя планировали взять уже другого актера - Райана О'Нила. Но тот отказался сниматься в данной ленте, так как его отношения с Дайаной Росс были довольно напряженными.
После этого проект снова пришлось задвинуть, пока не наступит наиболее благоприятное для него время.
3. Благоприятное время для сценария настало тогда, когда он попался на глаза Кевину Костнеру. Актера заинтересовал данный сюжет, и он захотел не только сыграть в фильме главную роль, но спродюсировать его.
Также, Кевин Костнер немного подрихтовал оригинальный сценарий, из-за чего по мнению многих он стал гораздо глубже и интереснее.
4. После того как Кевин решил, что фильм "Телохранитель" должен был снят, он занялся поиском режиссера. Первым делом он позвонил своему знакомому режиссеру Мику Джексону и спросил его, не хочет ли тот стать режиссером фильма про телохранителя. Не долго думая, Мик Джексон дал свое согласие на то, чтобы сесть в режиссерское кресло.
5. А вот с выбором певицы, которая сыграет роль Рэйчел Мэррон, возникли некоторые трудности. На эту роль прослушивались такие именитые певицы как Мадонна, Джанет Джексон, Долли Партон и др. Но по мнению самого Кевина Костнера, главную женскую роль должна была сыграть непременно Уитни Хьюстон.
Проблема была лишь в том, что сама Уитни Хьюстон не горела особым желанием сниматься в кино, так как считала героиню истеричкой. Кроме того, она боялась облажаться, ведь у нее не было никакого актерского опыта.
И вы думаете это остановило Костнера? Конечно же нет. Он был весьма настойчив и не хотел никого видеть в данной роли кроме Уитни Хьюстон. В итоге, прошло еще целых два года, прежде чем певица дала свое согласие сыграть главную роль в фильме. За это Кевин пообещал, что будет с ней всегда рядом, а также будет помогать всегда как только это от него потребуется.
Более того, он даже попросил Уитни не брать ни у кого уроков актерского мастерства, так как она могла бы начать сильно переигрывать.
Ну а сама актриса в долгу не осталась. За то, что Кевин помогал ей, она обучала его вокалу.
6. Уитни Хьюстон рассказывала, что во время съемок фильма ей поступали угрозы. Злоумышленники присылали ей письма (также как и ее героине), обещая совершить над ней расправу.
7. Несмотря на то, что между героями вспыхивают романтические чувства, в фильме не было не показано ни одной постельной сцены самого процесса (ну вы понимаете). На этом настояла лично Уитни Хьюстон.
Она отказалась от участия в постельных сценах, даже если за нее это будет делать дублерша. Хотя стоит учесть, что некоторые сцены все же были сняты. Правда, их вырезали на этапе монтажа.
8. Ту самую культовую песню "I will always love you", которая прославила Уитни Хьюстон еще больше, и которая была номинирована на "Оскар", была написана певицей Долли Партон, которая изначально рассматривалась на роль Рэйчел Мэррон.
Правда, эта песня была написана еще за 18 лет до выхода фильма, и в принципе не была написана специально для фильма. В основу этой песни легли ее личные отношения с певцом Портером Вагонером. Более того, в 1974 году Элвис Пресли пытался купить права на эту песню у Долли, но она ему отказала, так как посчитала, что он погубит ее личную песню.
А когда она продала права на песню для фильма "Телохранитель" и услышала ее в исполнении Уитни Хьюстон, то она еще раз убедилась, что правильно сделала, когда отказала Элвису Пресли.
9. Тот самый особняк, в котором жила главная героиня фильма, уже не раз появлялся в кино. Именно он появлялся в фильме "Крестный отец". Речь идет о той самой легендарной сцене с лошадиной головой в постели.
Также, в именно в этом особняке в начале 50-х останавливался будущий президент США Джон Кеннеди со своей женой.
10. В финальной сцене, когда Рэйчел спускается с трапа и бежит к Фрэнку, чтобы броситься к нему в объятья, камера с оператором двигались за Уитни Хьюстон на специальной платформе по рельсам, после чего она кружила вокруг актеров.
Но самое интересное, что во время этого самого кружения оператор упал с платформы, а камера продолжила ездить по рельсам без него. Актеры при этом продолжали целоваться, не выходя из роли. Благо, оператор не пострадал, зато именно этот кадр и вошел в финальную версию фильма.
11. Во время съемок фильма "Телохранитель" Уитни Хьюстон была беременна. Но в самый разгар съемок у певицы случился выкидыш, из-за чего съемки пришлось отложить на некоторое время.
12. По признанию Кевина Костнера, свой образ он основывал на Стиве Маккуине, который еще в конце 70-х мог сыграть роль в этом фильме.
13. Наверняка, многие из вас помнят оригинальный постер к фильму, где Кевин Костнер несет певицы на руках. На самом же деле в этот момент он нес не саму Уитни Хьюстон, а ее дублершу, так как сама певица в тот день отсутствовала. Это было связано именно с ее выкидышем.
14. Когда Кевина Костнера спросили, убрал бы он что-нибудь из фильма, то он ответил, что заменил бы премию "Оскар" на что-то другое.
15. Несомненно, фильм "Телохранитель" является хитом, но после его премьеры критики остались им крайне недовольны, назвав его самым худшим фильмом. Более того, Кевин Костнер был номинирован на "Золотую малину" как худший актер, а вот Уитни Хьюстон получила эту награду, как худшая актриса.
Но кому не плевать на "Золотую малину"? Тем более, кассовые сборы почти в 15 раз превысили бюджет фильма. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм "Телохранитель" собрал в мировом прокате 411 миллионов долларов. Это был второй фильм 1992 года по кассовым сборам. Больше же всего в 1992 году в прокате собрал диснеевский мультфильм "Аладдин" (504 миллиона долларов).
16. После успеха фильма "Телохранитель" студийные боссы и сам Кевин Костнер задумались о съемках сиквела. Более того, на роль главной героини уже согласилась принцесса Диана. Съемочная группа была готова к съемкам, а у Кевина на руках уже был черновой вариант сценария.
Но, к сожалению, 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе. После этого от съемок продолжения фильма было решено отказаться.
Источник:
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