Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме

1. Фильм "Телохранитель" вышел в далеком 1992 году, но сценарий к нему был написан еще за пару десятков лет до этого, то есть в начале 70-х годов.

Это был первый сценарий, который написал известный в наше время сценарист Лоуренс Кэздан. Именно он позже напишет к сценариям таких культовых картин как "Звездные войны V: Империя наносит ответный удар" (а также другие более поздние эпизоды), "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" и др.